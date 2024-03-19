Отправьтесь в незабываемое путешествие по самой длинной реке в мире! С палубы корабля вам откроются захватывающие виды на ночной город.
А на борту вас ждут восточные танцы, танура-шоу, живая музыка и вкусный ужин, который уже включён в стоимость.
А на борту вас ждут восточные танцы, танура-шоу, живая музыка и вкусный ужин, который уже включён в стоимость.
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Приглашаем вас в круиз по Нилу на корабле вместимостью до 50 человек! Во время 2-часовой прогулки вас ждут восточные танцы, живая музыка и танура-шоу — суфийский танец-медитация. А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира. В меню — 5 видов салатов, блюда из рыбы и мяса, разнообразные гарниры и наши фирменные восточные сладости. Подарите себе незабываемый вечер вместе с нами!
Организационные детали
- Корабль вмещает не более 50 человек. В день — 2 рейса: с 18:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00.
- Программа подходит взрослым и детям от 5 лет
- В стоимость включено всё, кроме прохладительных напитков (по желанию)
- Бесплатный трансфер идёт для группы не меньше 3 человек
- Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai и после прогулки отвезём обратно
- С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 380 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Ирина
19 мар 2024
Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.
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