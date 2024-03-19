Прогулка по Нилу с ужином и танцами

Провести вечер на трёхэтажном корабле и поужинать с видом на ночные огни Каира
Отправьтесь в незабываемое путешествие по самой длинной реке в мире! С палубы корабля вам откроются захватывающие виды на ночной город.

А на борту вас ждут восточные танцы, танура-шоу, живая музыка и вкусный ужин, который уже включён в стоимость.
5
1 отзыв
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Прогулка по Нилу с ужином и танцами
Ближайшие даты:
Время начала: 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаем вас в круиз по Нилу на корабле вместимостью до 50 человек! Во время 2-часовой прогулки вас ждут восточные танцы, живая музыка и танура-шоу — суфийский танец-медитация. А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира. В меню — 5 видов салатов, блюда из рыбы и мяса, разнообразные гарниры и наши фирменные восточные сладости. Подарите себе незабываемый вечер вместе с нами!

Организационные детали

  • Корабль вмещает не более 50 человек. В день — 2 рейса: с 18:00 до 20:00 и с 20:00 до 22:00.
  • Программа подходит взрослым и детям от 5 лет
  • В стоимость включено всё, кроме прохладительных напитков (по желанию)
  • Бесплатный трансфер идёт для группы не меньше 3 человек
  • Мы заберём вас из отеля на комфортабельном автомобиле Toyota или Hyundai и после прогулки отвезём обратно
  • С вами поеду я или другой гид-водитель из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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И
19 мар 2024
Интересная и увлекательная экскурсия по Нилу. Ужин замечательный. Хороший выбор. Завораживаюшие танцы. Спасибо организатору. Трансфер туда и обратно. Всё во время.

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