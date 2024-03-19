Отправьтесь в незабываемое путешествие по самой длинной реке в мире! С палубы корабля вам откроются захватывающие виды на ночной город. А на борту вас ждут восточные танцы, танура-шоу, живая музыка и вкусный ужин, который уже включён в стоимость.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Приглашаем вас в круиз по Нилу на корабле вместимостью до 50 человек! Во время 2-часовой прогулки вас ждут восточные танцы, живая музыка и танура-шоу — суфийский танец-медитация. А также сытный ужин с видами на ночные огни Каира. В меню — 5 видов салатов, блюда из рыбы и мяса, разнообразные гарниры и наши фирменные восточные сладости. Подарите себе незабываемый вечер вместе с нами!

Организационные детали