Представьте себе вечер, когда Каир раскрывает свои тайны. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой позволит насладиться красотой города.На борту гостей ждут блюда египетской и международной кухни, а также

танцы живота и танец с юбками арабских дервишей. После круиза вы отправитесь на рынок Хан эль-Халили, где можно купить сувениры и ощутить настоящую восточную атмосферу. Всё это сопровождается русскоговорящим гидом, что делает экскурсию комфортной и незабываемой

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Описание билета

Круиз по Нилу (2 часа). Вы полюбуетесь вечерними панорамами Каира и насладитесь ужином с блюдами египетской и международной кухни. А также шоу-программой, включающей танцы живота, национальные песни и танец с юбками арабских дервишей.

Рынок Хан эль-Халили (2 часа). После круиза мы отвезём вас на старейший рынок мира. Вы сможете купить сувениры, посидеть в историческом кафе Эль-Фишави и понаблюдать за жизнью египтян.

Организационные детали