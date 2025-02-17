Представьте себе вечер, когда Каир раскрывает свои тайны. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой позволит насладиться красотой города.
На борту гостей ждут блюда египетской и международной кухни, а также
На борту гостей ждут блюда египетской и международной кухни, а также
5 причин купить этот билет
- 🚗 Комфортный трансфер из отеля
- 🛳️ Круиз по Нилу с ужином
- 🎶 Шоу-программа на борту
- 🛍️ Посещение рынка Хан эль-Халили
- 🗣️ Русскоговорящий гид
Что можно увидеть
- Нил
- Рынок Хан эль-Халили
Описание билета
Круиз по Нилу (2 часа). Вы полюбуетесь вечерними панорамами Каира и насладитесь ужином с блюдами египетской и международной кухни. А также шоу-программой, включающей танцы живота, национальные песни и танец с юбками арабских дервишей.
Рынок Хан эль-Халили (2 часа). После круиза мы отвезём вас на старейший рынок мира. Вы сможете купить сувениры, посидеть в историческом кафе Эль-Фишави и понаблюдать за жизнью египтян.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспорт, круиз по Нилу, ужин и шоу-программа на корабле, сопровождение русскоговорящего гида на протяжение всей экскурсии
- Напитки на корабле оплачиваются дополнительно
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Руби — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 122 туристов
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Руби. Я родилась и выросла в Египте. Я лицензированный гид-историк с дипломом по египтологии и истории и руководитель группы профессиональных гидов. Наша команда с радостью познакомит вас с цивилизацией Дневного Египта и современной жизнью египтян.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Э
Эльшад
17 фев 2025
Моим гидом был Алладин. Прекрасный человек и профессионал своего дела! Благодаря ему, за столь короткое время я не только узнал о важных исторических деталях, связанных с Египтом, но и успел
А
Андрей
10 фев 2025
Хочется отметить что данная экскурсия по соотношению цена/качество если не самая, то одна из лучших для Каира. Мы с женой оставили ее на последний день в этом замечательном городе и
O
Olga
5 янв 2025
С нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водитель тоже был опытный, что важно для движения в Каире. Алладин говорит по-русски, рассказал нам
Елена
25 дек 2024
На вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте в целом и о Каире по мере движения к кораблику. Прогулка по Нилу и развлекательная
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