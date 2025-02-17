Вечерний круиз по Нилу + рынок Хан эль-Халили (всё включено)

Идеальный вечер в Каире: круиз по Нилу с ужином и шоу, а затем прогулка по рынку Хан эль-Халили. Погрузитесь в восточную атмосферу и привезите сувениры
Представьте себе вечер, когда Каир раскрывает свои тайны. Вечерний круиз по Нилу с ужином и шоу-программой позволит насладиться красотой города.

На борту гостей ждут блюда египетской и международной кухни, а также
читать дальше

танцы живота и танец с юбками арабских дервишей.

После круиза вы отправитесь на рынок Хан эль-Халили, где можно купить сувениры и ощутить настоящую восточную атмосферу. Всё это сопровождается русскоговорящим гидом, что делает экскурсию комфортной и незабываемой

5
4 отзыва

5 причин купить этот билет

  • 🚗 Комфортный трансфер из отеля
  • 🛳️ Круиз по Нилу с ужином
  • 🎶 Шоу-программа на борту
  • 🛍️ Посещение рынка Хан эль-Халили
  • 🗣️ Русскоговорящий гид
Вечерний круиз по Нилу + рынок Хан эль-Халили (всё включено)
Вечерний круиз по Нилу + рынок Хан эль-Халили (всё включено)
Вечерний круиз по Нилу + рынок Хан эль-Халили (всё включено)
Ближайшие даты:
16
мар17
мар18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Нил
  • Рынок Хан эль-Халили

Описание билета

Круиз по Нилу (2 часа). Вы полюбуетесь вечерними панорамами Каира и насладитесь ужином с блюдами египетской и международной кухни. А также шоу-программой, включающей танцы живота, национальные песни и танец с юбками арабских дервишей.

Рынок Хан эль-Халили (2 часа). После круиза мы отвезём вас на старейший рынок мира. Вы сможете купить сувениры, посидеть в историческом кафе Эль-Фишави и понаблюдать за жизнью египтян.

Организационные детали

  • В стоимость включено: транспорт, круиз по Нилу, ужин и шоу-программа на корабле, сопровождение русскоговорящего гида на протяжение всей экскурсии
  • Напитки на корабле оплачиваются дополнительно
Остались вопросы?

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$64
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
Э
17 фев 2025
Моим гидом был Алладин. Прекрасный человек и профессионал своего дела! Благодаря ему, за столь короткое время я не только узнал о важных исторических деталях, связанных с Египтом, но и успел
читать дальше

ознакомиться с культурными ценностями и менталитетом местных жителей прекрасного города Каир. Во время тура Алладин был не просто гидом - он по-дружески отвечал на все мои вопросы, поддерживая интересный диалог, в чем убедил меня в своей грамотности и высокой эрудиции. Искренне благодарю его за прекрасную работу и оцениваю уровень его профессионализма 10 баллами из 10. Одназначно рекомендую всем туристам, интересующимся "живыми" турами, обратиться к Алладину. Вы не пожалеете. С уважением, Эльшад (Азербайджан).

А
10 фев 2025
Хочется отметить что данная экскурсия по соотношению цена/качество если не самая, то одна из лучших для Каира. Мы с женой оставили ее на последний день в этом замечательном городе и
читать дальше

не прогадали. Очень понравилась программа на корабле, особенно впечатлил номер когда танцор выборочно спрашивая сидящих за разные столики - из какой страны? тут же на их родном языке проговаривал несколько фраз. Поразила география гостей. Довольно богатый выбор еды. С нами в этот вечер был гид Алладин. Перед отплытием показал несколько локация для отличных фотографий. Снимал на видео наиболее яркие моменты выступлений. На протяжении всей дороги Алладин преподносил нам довольно интересный материал. И особенно не оценим наш гид был на рынке Хан эль-Халили. Вообще нашего гида отличает четкость и краткость подачи материала, ни какой "воды". поразила организация подачи материала. За довольно не продолжительное, для похода на рынок, время мы окунулись в полный красок и шума мир огромного по своим размерам базара. Без проблем провел в одну из действующих мечетей. Тайными тропами провел в место, где цены нас приятно удивили. Ни каких навязчивых предложений, четко, быстро и при этом без проблем останавливались, чтобы сделать яркие фото. По итогам всего времяпровождения мы с женой получили море положительных эмоций и отличное настроение. А что еще требуется от отличной экскурсии?

O
5 янв 2025
С нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водитель тоже был опытный, что важно для движения в Каире. Алладин говорит по-русски, рассказал нам
читать дальше

по дороге интересные факты о достопримечательностях, которые мы проезжали и о Египте в целом. Корабль, конечно, видел лучшие времена, но ужин (шведский стол) был вкусный, также были танцы, в том числе очень красивая танура.

После круиза Алладин отвез нас на рынок, показал места, где можно купить специи, одежду, помогал общаться с продавцами и торговаться)

Очень хороший гид, рекомендую!

С нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водительС нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водительС нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водительС нами на экскурсии был гид Алладин, забрали нас из отеля вовремя, на хорошей машине, водитель
Елена
25 дек 2024
На вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте в целом и о Каире по мере движения к кораблику. Прогулка по Нилу и развлекательная
читать дальше

программа на любителя, но 1 раз съездит можно. Отдельный аттракцион- посещение рынка! Очень колоритно. Не сравнится даже с Гранд- базаром Стамбула. Настрящее буйство восточных красок! Алладин показал не только базар, но и множество кафе и исторических зданий! Для посещения однозначно рекомендую, погружение в восточную суету 100%!
Жалею, что сделали мало фото на базаре.

На вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте вНа вечернюю экскурсию нас возил Алладин! Очень позитивный и дружелюбный человек. Старался рассказать об Египте в

Похожие экскурсии из Каира

Лучшее в Каире за 1 день - всё включено
На машине
8 часов
5 отзывов
Круиз
Лучшее в Каире за 1 день
Посетите главные достопримечательности Каира за один день: пирамиды Гизы, Египетский музей и прогулка по Нилу на фелуке. Всё включено в стоимость
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$140 за человека
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
На машине
6 часов
-
35%
12 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Путешествие сквозь прошлое - от Нила до средневековой крепости
Погрузитесь в историю Каира с экскурсией по дворцу Маниал, крепости Саладина, прогулкой по Нилу и посещением рынка Хан эль-Халили
Начало: Из любой точки Каира
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
$143$220 за всё до 2 чел.
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
3 часа
-
9%
8 отзывов
Билет на борт
Вечерний групповой круиз по Нилу: ужин и шоу на корабле
Проведите незабываемый вечер на роскошном корабле, наслаждаясь огнями Каира, вкусной едой и захватывающим шоу. Бронируйте билеты сейчас
Начало: По месту вашего проживания
Расписание: в понедельник в 19:15, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 19:00
Сегодня в 19:15
Завтра в 19:00
$77$85 за человека