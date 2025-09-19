-
30%
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$291
$415 за всё до 8 чел.
-
10%
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи - по договорённости
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
€504
€560 за всё до 8 чел.
-
20%
Индивидуальный тур с египтологом: 2 дня в Каире. Гиза, Мемфис и Саккара
Сфотографировать скульптуру Сфинкса, увидеть мумии фараонов и заглянуть в гробницу
Начало: Каир, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля,...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$240
$300 за всё до 5 чел.
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 7:00
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
-
25%
Индивидуальный тур по достопримечательностям Каира, Гизы и Александрии
Увидеть легендарные пирамиды и древние сокровища и прикоснуться к культурному наследию фараонов
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$225
$300 за всё до 8 чел.
-
25%
Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
21 сен в 08:00
22 сен в 08:00
$300
$400 за всё до 8 чел.
Индивидуальный тур: Каир от и до и главное в Александрии
Погрузиться в культуру Древнего Египта, увидеть район нескольких религий, узнать секреты захоронений
Начало: Каир или Гиза, в любом удобном вам месте, время - ...
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
По следам фараонов: индивидуальный тур по египетским достопримечательностям
Погулять по Александрии, заглянуть в Каирский музей и восхититься размерами пирамид
Начало: Аэропорт Каира, время - по договорённости
22 сен в 08:00
23 сен в 08:00
$480 за человека
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям Египта с круизом по Нилу: Каир, Саккара и Гиза
Насладиться традиционным шоу на теплоходе, посетить главные пирамиды и заглянуть в Египетский музей
Начало: Аэропорт Каира, время - по договорённости
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$360 за человека
-
30%
Сокровища Египта только для вас: индивидуальный экспресс-тур по Каиру и окрестностям
Попробовать блюда египетской кухни и полюбоваться величием древних пирамид
Начало: Аэропорт Каира / другое место по договорённости, в...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$182
$260 за всё до 5 чел.
Индивидуальное джип-сафари по Белой и Западной пустыням с ночью в палатке
Остаться наедине с меловыми истуканами и вулканическими холмами, понаблюдать за звёздами и пламенем
Начало: Место вашего проживания в Каире, время по договорё...
Завтра в 10:00
27 сен в 10:00
$480 за всё до 3 чел.
Персональное джип-сафари в сердце Сахары с ночами в палатке
Налюбоваться Белой и Чёрной пустынями, отдохнуть в оазисах и на массаже, пообедать у бедуинов
Начало: Место вашего проживания в Каире, время по договорё...
Завтра в 08:00
21 сен в 08:00
$650 за всё до 3 чел.
