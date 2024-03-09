На Рождество – туры в Каире

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Каире, цены от $320, скидки до 20%. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
На машине
скидка
15%
1 отзыв
5 дней
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро
24 окт в 08:00
31 окт в 08:00
1200$1 020 за человека
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
скидка
20%
1 отзыв
3 дня
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
23 окт в 08:00
27 окт в 08:00
900$720 за человека
Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
На машине
скидка
20%
3 дня
Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
25 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
400$320 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • Е
    Евгений
    9 марта 2024
    Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
    Большое спасибо за яркую и интересную программу! Она вместо групповой получилась индивидуальной, и это прекрасно, нам повезло! Мы с женой
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    хотим поблагодарить каждого гида за проведенное с ними время: Ахмед - за отзывчивость, добродушность и ответы на вопросы, за показ интересных мест для фотографий, (про которые никто больше не знал), за рассказ про древний Египет, фараонов и пирамиды. Амр - за интересные рассказы про Александрию и историю Египта в греко-римский период, за то что мы успели пройти всю программу в этот день, несмотря на большие пробки в городе - всё благодаря ему. Рагиб - за радушный приём, организацию вкусного обеда по-бедуински, за то что рассказал программу по Файюму и ответил на вопросы. Хамада - за незабываемые 1,5 дня в пустыне, вкусный ужин (национальное блюдо, приготовленное вручную), за игру на музыкальных инструментах, за национальные песни (и даже научил нас подпевать), за хорошее вождение джипа и показ уникальных мест для фотографий в пустыне. Так же, отдельное спасибо водителю Мустафе - за комфортную и экстремельную езду по Файюму. И большой респект водителю Исламу, с которым мы провели половину отдыха - очень вежливый, добродушный, хорошо и комфортно водит машину, не раз нас выручал, и даже отвёз в аэропорт в удобное для нас время, забрав из отеля. Ну и главное спасибо - Имад - без его организации ничего бы не получилось. Мы очень впечатлены его работой. Имад в любое время дня и ночи отвечал на любые вопросы, организовывал доставку обменной валюты по нашим просьбам, рекомендовал рестораны, места для посещения, каждый день программы подбирал удобное для нас время отъезда-возврата, предоставлял всю необходимую информацию, помогал выбрать отель, решать вопросы в отеле через ресепшен. Мы немного изменили порядок посещения программы (по личной необходимости), через Имада это без проблем сделали и договорились, он всё перестроил как нам удобно, без дополнительных денежных затрат. Пример гида, которому не всё равно, который дорожит своей репутацией и искренне переживает за тех, кто доверил ему свой отдых в Египте. Имад, спасибо! Ты крутой! Программа очень насыщенная и концентрированная. Её рекомендую всем, кто за короткий срок хочет изучить почти всё про Египет, побывать во всех интересных и красивых местах. Рекомендую тем, кого не пугают средне-длительные поездки и ранний подъем каждое утро:)

  • А
    Андрей
    7 января 2024
    Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
    Был на экскурсии под Новый год! Вместо групповой получил индивидуальную экскурсию, так как больше никого не было. Тем не менее
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    экскурсия состоялась все прошло на отлично! По организационным вопросам все на уровне - организатор сам выходит на связь, заранее все проговаривает, встречают и провожают в аэропорт, высший класс! По наполнению, достаточно насыщенная поездка. Рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Каиру в категории «На Рождество»

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  1. Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
  2. Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
  3. Пирамиды Гизы, музеи и достопримечательности Каира и Александрии в индивидуальном формате
Сколько стоит тур в Каире в октябре 2024
Сейчас в Каире в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 320 до 1 020 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Каире на 2024 год на рождество, 2 ⭐ отзыва, цены от $320. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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