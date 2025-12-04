Мои заказы

Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур

Увидеть богатства Египта под открытым небом и в музее и побывать в древней и современной столицах
Приглашаем в экспресс-путешествие только для вашей компании по значимым местам Египта. Мы увидим знаменитые пирамиды Гизы и Сфинкса. Заглянем в Саккару, где находится ступенчатая пирамида Джосера, одна из древнейших в
читать дальше

мире.

Исследуем Каир и египетские сокровища в Национальном музее, а ещё погуляем по колоритному рынку и территории средневековой цитадели.

Также в туре посетим Мемфис и город-порт Александрию, хранящие важнейшие исторические и культурные памятники.

Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур
Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур
Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур

Описание экскурсии

Организационные детали

Тур проводится индивидуально только для вашей компании.

Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.

Обратите внимание, что проживание не входит в стоимость этого тура. Сообщите о ваших пожеланиях организатору — вам будут предложены варианты и оказана помощь в бронировании.

Программа тура по дням

1 день

Каир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и Мемфис

Встречаемся в Каире. Также можно организовать старт и финиш в Хургаде (по вашему желанию и за доплату).

Сегодня на обзорной экскурсии вы познакомитесь со столицей Египта, крупнейшим городом Ближнего Востока. Часть локаций в Каире мы оставим на последний день.

Далее отправимся к пирамидам Гизы, древнеегипетскому некрополю. Увидим 3 главные пирамиды Египта, Сфинкса и другие религиозные сооружения комплекса.

Затем посетим Саккару, где находится ступенчатая пирамида Джосера, одна из древнейших в мире. Также рассмотрим храм, посвящённый эллинистическому богу Серапису.

Ближе к вечеру побываем в Мемфисе — древней столице Египта. Здесь сохранилось множество погребальных и храмовых комплексов.

Каир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и МемфисКаир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и Мемфис
2 день

Знакомство с Александрией

Сегодня отправимся в главный морской порт и второй по величине город Египта — Александрию. Длительное время она оставалась крупным культурно-экономическим центром. Вы увидите охранную крепость Кайт-Бей, рассмотрите римский амфитеатр, катакомбы Ком-эль-Шокафа и узнаете об исторических событиях, происходивших здесь.

Вечером вернёмся в Каир.

Знакомство с АлександриейЗнакомство с АлександриейЗнакомство с АлександриейЗнакомство с АлександриейЗнакомство с АлександриейЗнакомство с АлександриейЗнакомство с Александрией
3 день

Каирский египетский музей и другие значимые места

В первой половине дня посетим Каирский египетский музей. Здесь рассмотрим сокровища Древнего Египта и погрузимся в историю.

Затем прогуляемся по территории Каирской цитадели, которая является памятником средневековой фортификационной архитектуры. А ещё заглянем в старую часть города, увидим древнейшие церкви и мечети и зайдём в одну из них.

Последняя локация нашего путешествия — древнейший и самый большой рынок современной Африки.

Каирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые местаКаирский египетский музей и другие значимые места

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все переезды по программе
  • Обеды
  • Экскурсионное сопровождение (русскоязычный гид)
Что не входит в цену
  • Билеты до Каира и обратно в ваш город (возможно сделать старт/финиш в Хургаде с доплатой)
  • Проживание
  • Остальное питание
  • Входные билеты на объекты по программе
  • Виза и страховка
  • Стоимость тура зависит от количества человек:
  • 5-6 - $150 за одного
  • 3-4 - $200 за одного
  • 2 - $250 за одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, место и время по согласованию (первая половина дня)
Завершение: Каир, место и время по согласованию (вечером после экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — Организатор в Каире
Провела экскурсии для 497 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры из Каира

Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
На машине
3 дня
1 отзыв
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
4 дек в 08:00
10 дек в 08:00
$600 за человека
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
На машине
3 дня
1 отзыв
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи - по договорённости
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€630 за человека
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
На машине
2 дня
2 отзыва
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$291 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира