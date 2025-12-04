Встречаемся в Каире. Также можно организовать старт и финиш в Хургаде (по вашему желанию и за доплату).

Сегодня на обзорной экскурсии вы познакомитесь со столицей Египта, крупнейшим городом Ближнего Востока. Часть локаций в Каире мы оставим на последний день.

Далее отправимся к пирамидам Гизы, древнеегипетскому некрополю. Увидим 3 главные пирамиды Египта, Сфинкса и другие религиозные сооружения комплекса.

Затем посетим Саккару, где находится ступенчатая пирамида Джосера, одна из древнейших в мире. Также рассмотрим храм, посвящённый эллинистическому богу Серапису.

Ближе к вечеру побываем в Мемфисе — древней столице Египта. Здесь сохранилось множество погребальных и храмовых комплексов.