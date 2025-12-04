Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур
Увидеть богатства Египта под открытым небом и в музее и побывать в древней и современной столицах
Приглашаем в экспресс-путешествие только для вашей компании по значимым местам Египта. Мы увидим знаменитые пирамиды Гизы и Сфинкса. Заглянем в Саккару, где находится ступенчатая пирамида Джосера, одна из древнейших в читать дальше
мире.
Исследуем Каир и египетские сокровища в Национальном музее, а ещё погуляем по колоритному рынку и территории средневековой цитадели.
Также в туре посетим Мемфис и город-порт Александрию, хранящие важнейшие исторические и культурные памятники.
Описание экскурсии
Организационные детали
Тур проводится индивидуально только для вашей компании.
Перед покупкой билетов проконсультируйтесь с организатором.
Обратите внимание, что проживание не входит в стоимость этого тура. Сообщите о ваших пожеланиях организатору — вам будут предложены варианты и оказана помощь в бронировании.
Программа тура по дням
1 день
Каир, пирамиды Гизы, Сфинкс, Саккара и Мемфис
Встречаемся в Каире. Также можно организовать старт и финиш в Хургаде (по вашему желанию и за доплату).
Сегодня на обзорной экскурсии вы познакомитесь со столицей Египта, крупнейшим городом Ближнего Востока. Часть локаций в Каире мы оставим на последний день.
Далее отправимся к пирамидам Гизы, древнеегипетскому некрополю. Увидим 3 главные пирамиды Египта, Сфинкса и другие религиозные сооружения комплекса.
Затем посетим Саккару, где находится ступенчатая пирамида Джосера, одна из древнейших в мире. Также рассмотрим храм, посвящённый эллинистическому богу Серапису.
Ближе к вечеру побываем в Мемфисе — древней столице Египта. Здесь сохранилось множество погребальных и храмовых комплексов.
2 день
Знакомство с Александрией
Сегодня отправимся в главный морской порт и второй по величине город Египта — Александрию. Длительное время она оставалась крупным культурно-экономическим центром. Вы увидите охранную крепость Кайт-Бей, рассмотрите римский амфитеатр, катакомбы Ком-эль-Шокафа и узнаете об исторических событиях, происходивших здесь.
Вечером вернёмся в Каир.
3 день
Каирский египетский музей и другие значимые места
В первой половине дня посетим Каирский египетский музей. Здесь рассмотрим сокровища Древнего Египта и погрузимся в историю.
Затем прогуляемся по территории Каирской цитадели, которая является памятником средневековой фортификационной архитектуры. А ещё заглянем в старую часть города, увидим древнейшие церкви и мечети и зайдём в одну из них.
Последняя локация нашего путешествия — древнейший и самый большой рынок современной Африки.
Ответы на вопросы
Что включено
Все переезды по программе
Обеды
Экскурсионное сопровождение (русскоязычный гид)
Что не входит в цену
Билеты до Каира и обратно в ваш город (возможно сделать старт/финиш в Хургаде с доплатой)
Проживание
Остальное питание
Входные билеты на объекты по программе
Виза и страховка
Стоимость тура зависит от количества человек:
5-6 - $150 за одного
3-4 - $200 за одного
2 - $250 за одного
Где начинаем и завершаем?
Начало: Каир, место и время по согласованию (первая половина дня)
Завершение: Каир, место и время по согласованию (вечером после экскурсии)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — Организатор в Каире
Провела экскурсии для 497 туристов
Здравствуйте! Наше агентство экскурсий в Египте — это высокое качество и сервис, опыт работы с 2014 года, лицензированные русскоговорящие гиды и довольные путешественники. С нами каждая экскурсия — это комфорт в поездке, проверенные маршруты и незабываемые впечатления!