Мы начнем наше путешествие с посещения всемирно известных пирамид в Гизе. Первая остановка — пирамида Хеопса, единственное сохранившееся чудо света. Вы увидите это грандиозное сооружение воочию, услышите легенды о его строительстве и узнаете научные факты, которые до сих пор вызывают споры. Затем мы подойдём к Сфинксу — древнейшему монументу, охраняющему покой некрополя. Поговорим о символике этого загадочного существа и тайнах, которые оно хранит.

Далее мы отправимся в Саккару, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера — первый в истории Египта пример пирамидального строительства. Также заглянем внутрь пирамиды Униса, чьи стены покрыты «Текстами пирамид» — одними из древнейших религиозных надписей, рассказывающих о пути души фараона в загробный мир.

Еще одно место, полное загадок, — Серапеум. Это подземный комплекс с гигантскими саркофагами, предназначение которых до сих пор вызывает споры у исследователей.

Завершится день посещением Дахшура, где находятся две необычные пирамиды фараона Снефру: Ломаная и Розовая. Мы расскажем, чем они отличаются от других пирамид Египта и почему Ломаная пирамида считается самой правильной с точки зрения архитектуры.