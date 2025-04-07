• Мы встретим вас в любом месте в Каире и привезём обратно. • Экскурсию возможно начать сразу по прилете. Спланируем 2-дневную программу согласно времени прилёта и вылета в/из Каира. • Возможно расширять программу, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор, в том числе дополнительный день в Александрию. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности с гидом. • По запросу можем встретить вас в аэропорту и отвезти туда после экскурсии за дополнительную оплату, зависимо от количества участников экскурсии. • В программе не предусмотрены заезды в магазины. • По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности экскурсии. • Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов (Новый Каир, Новая административная столица, г. 6 Октября, аэропорт Каира, аэропорт Сфинкса) — стоимость уточняйте в переписке с гидом. • Пребывание в отеле. Вам необходимо самостоятельно забронировать отель, но, если вам нужна помощь, мы готовы помочь.
Программа тура по дням
1 день
Гиза, Саккара, Дахшур
Мы начнем наше путешествие с посещения всемирно известных пирамид в Гизе. Первая остановка — пирамида Хеопса, единственное сохранившееся чудо света. Вы увидите это грандиозное сооружение воочию, услышите легенды о его строительстве и узнаете научные факты, которые до сих пор вызывают споры. Затем мы подойдём к Сфинксу — древнейшему монументу, охраняющему покой некрополя. Поговорим о символике этого загадочного существа и тайнах, которые оно хранит.
Далее мы отправимся в Саккару, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера — первый в истории Египта пример пирамидального строительства. Также заглянем внутрь пирамиды Униса, чьи стены покрыты «Текстами пирамид» — одними из древнейших религиозных надписей, рассказывающих о пути души фараона в загробный мир.
Еще одно место, полное загадок, — Серапеум. Это подземный комплекс с гигантскими саркофагами, предназначение которых до сих пор вызывает споры у исследователей.
Завершится день посещением Дахшура, где находятся две необычные пирамиды фараона Снефру: Ломаная и Розовая. Мы расскажем, чем они отличаются от других пирамид Египта и почему Ломаная пирамида считается самой правильной с точки зрения архитектуры.
2 день
Каир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-Халили
Сегодня нас ждет знакомство с Каиром — его историей, культурой и атмосферой. Первым делом мы посетим Египетский национальный музей, в котором хранятся тысячи артефактов древнеегипетской цивилизации. Вас ждут величественные статуи, древние папирусы, уникальные саркофаги и, конечно, знаменитые золотые сокровища Тутанхамона.
Затем отправимся в крепость Саладина — выдающийся памятник средневековой военной архитектуры. Здесь вы узнаете о строительстве цитадели, о ее роли в защите от крестоносцев и о правителях, живших в ней. Внутри крепости мы посетим мечеть Мухаммеда Али, также известную как Алебастровая мечеть, чьи минареты украшают панораму Каира.
Продолжим экскурсию в Старом городе, где расположены священные места сразу 3 авраамических религий. Вы увидите древнюю мечеть, знаменитую своими мозаичными украшениями, одну из старейших синагог Египта — Бен Эзра, а также уникальный коптский храм — Висячую церковь Святой Девы Марии.
Финальной точкой нашего путешествия станет оживлённый рынок Хан аль-Халили — одно из самых колоритных мест Каира. Здесь мы окунёмся в атмосферу восточного базара, увидим ремесленные мастерские и архитектурные достопримечательности. А в конце прогулки пригласим вас выпить чашечку ароматного чая или кофе в легендарном кафе «Эль Фишави», которое работает с 1773 года.
Трансфер из загородных районов - стоимость уточняйте в переписке с гидом
Виза
Входные билеты:
Пирамиды Гизы и Сфинкса - $16
Пирамида Хеопса - $30 (по желанию)
Район Саккары - $15
Серапеум в Саккаре - $10
Египетский национальный музей - $14
Район Дахшурa со входом внутрь Ломаной и Розовой пирамид - $7 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет и студентов 50% скидка)
Прогулка по Нилу - цена зависит от продолжительности и количества участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропорту (по договорённости с организатором)
Завершение: Ваш отель, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 2976 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами.
экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!
Олег
7 апр 2025
Очень интересная и прекрасно организованная экскурсия. Нас было 3 взрослых и 2 детей (12+16). Переписывались с Мухамедом по вотс апу. Получили детальный план посещения объектов по дням и полный расклад читать дальше
стоимости с учётом дополнительных трат на входные билеты и обеды. Без проблем договорились о замене некоторых объектов посещения в Каире. За день получили координаты нашего гида Аделя. Адель очень хорошо говорит по-русски, глубоко погружен в тему истории Египта и вообще прекрасный рассказчик. Микроавтобус - новенькая чистая Тойота с кондиционером. Мы остались полностью довольны. Спасибо Мухамеду и всей команде!!!
А
Алексей
27 мар 2025
Удачно было совместить посещение пирамид и недавно открытого Гранд музея. Сначала мы увидели пирамиды вживую, осмотрели их снаружи и даже побывали внутри пирамиды Хеопса. (Визит в пирамиду - впечатления на всю жизнь!) А затем побывали в замечательном новом музее с отлично организованными экспозициями, где на экскурсовод показывал нам самые интересные экспонаты.