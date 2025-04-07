Мои заказы

Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта

Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Окунитесь в мир фараонов, древних тайн и восточного колорита! В этом путешествии вы увидите величественные пирамиды Гизы, прикоснётесь к камням пирамиды Хеопса и встретитесь с загадочным Сфинксом.

Исследуете древнейшие усыпальницы Саккары,
читать дальше

разгадаете мистику Серапеума и узнаете, почему Ломаная пирамида в Дахшуре считается самой правильной.

А затем вас ждёт Каир — сердце Египта! В Египетском национальном музее оживут легенды, сокровища Тутанхамона заставят затаить дыхание, а крепость Саладина раскроет секреты средневековых сражений.

В Старом городе вы познакомитесь со святынями 3 мировых религий и почувствуете дух веков на шумном базаре Хан аль-Халили.

5
2 отзыва
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

• Мы встретим вас в любом месте в Каире и привезём обратно.
• Экскурсию возможно начать сразу по прилете. Спланируем 2-дневную программу согласно времени прилёта и вылета в/из Каира.
• Возможно расширять программу, включив в неё больше достопримечательностей на ваш выбор, в том числе дополнительный день в Александрию. Маршрут согласуем в переписке. В этом случае программа будет проходить 3 дня. Стоимость третьего дня по предварительной договоренности с гидом.
• По запросу можем встретить вас в аэропорту и отвезти туда после экскурсии за дополнительную оплату, зависимо от количества участников экскурсии.
• В программе не предусмотрены заезды в магазины.
• По желанию группы возможна корректировка программы с учётом маршрута и длительности экскурсии.
• Отдельно оплачивается трансфер из загородных районов (Новый Каир, Новая административная столица, г. 6 Октября, аэропорт Каира, аэропорт Сфинкса) — стоимость уточняйте в переписке с гидом.
• Пребывание в отеле. Вам необходимо самостоятельно забронировать отель, но, если вам нужна помощь, мы готовы помочь.

Программа тура по дням

1 день

Гиза, Саккара, Дахшур

Мы начнем наше путешествие с посещения всемирно известных пирамид в Гизе. Первая остановка — пирамида Хеопса, единственное сохранившееся чудо света. Вы увидите это грандиозное сооружение воочию, услышите легенды о его строительстве и узнаете научные факты, которые до сих пор вызывают споры. Затем мы подойдём к Сфинксу — древнейшему монументу, охраняющему покой некрополя. Поговорим о символике этого загадочного существа и тайнах, которые оно хранит.

Далее мы отправимся в Саккару, где увидим ступенчатую пирамиду Джосера — первый в истории Египта пример пирамидального строительства. Также заглянем внутрь пирамиды Униса, чьи стены покрыты «Текстами пирамид» — одними из древнейших религиозных надписей, рассказывающих о пути души фараона в загробный мир.

Еще одно место, полное загадок, — Серапеум. Это подземный комплекс с гигантскими саркофагами, предназначение которых до сих пор вызывает споры у исследователей.

Завершится день посещением Дахшура, где находятся две необычные пирамиды фараона Снефру: Ломаная и Розовая. Мы расскажем, чем они отличаются от других пирамид Египта и почему Ломаная пирамида считается самой правильной с точки зрения архитектуры.

Гиза, Саккара, ДахшурГиза, Саккара, ДахшурГиза, Саккара, ДахшурГиза, Саккара, Дахшур
2 день

Каир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-Халили

Сегодня нас ждет знакомство с Каиром — его историей, культурой и атмосферой. Первым делом мы посетим Египетский национальный музей, в котором хранятся тысячи артефактов древнеегипетской цивилизации. Вас ждут величественные статуи, древние папирусы, уникальные саркофаги и, конечно, знаменитые золотые сокровища Тутанхамона.

Затем отправимся в крепость Саладина — выдающийся памятник средневековой военной архитектуры. Здесь вы узнаете о строительстве цитадели, о ее роли в защите от крестоносцев и о правителях, живших в ней. Внутри крепости мы посетим мечеть Мухаммеда Али, также известную как Алебастровая мечеть, чьи минареты украшают панораму Каира.

Продолжим экскурсию в Старом городе, где расположены священные места сразу 3 авраамических религий. Вы увидите древнюю мечеть, знаменитую своими мозаичными украшениями, одну из старейших синагог Египта — Бен Эзра, а также уникальный коптский храм — Висячую церковь Святой Девы Марии.

Финальной точкой нашего путешествия станет оживлённый рынок Хан аль-Халили — одно из самых колоритных мест Каира. Здесь мы окунёмся в атмосферу восточного базара, увидим ремесленные мастерские и архитектурные достопримечательности. А в конце прогулки пригласим вас выпить чашечку ароматного чая или кофе в легендарном кафе «Эль Фишави», которое работает с 1773 года.

Каир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-ХалилиКаир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-ХалилиКаир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-ХалилиКаир: Египетский национальный музей, крепость Саладина, Старый город и рынок Хан Эль-Халили

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от/до отеля
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида-историка
  • Экскурсии
Что не входит в цену
  • Проживание
  • Питание
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер из загородных районов - стоимость уточняйте в переписке с гидом
  • Виза
  • Входные билеты:
  • Пирамиды Гизы и Сфинкса - $16
  • Пирамида Хеопса - $30 (по желанию)
  • Район Саккары - $15
  • Серапеум в Саккаре - $10
  • Египетский национальный музей - $14
  • Район Дахшурa со входом внутрь Ломаной и Розовой пирамид - $7 (для детей до 6 лет бесплатно, для детей 6-12 лет и студентов 50% скидка)
  • Прогулка по Нилу - цена зависит от продолжительности и количества участников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропорту (по договорённости с организатором)
Завершение: Ваш отель, 15:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухамед
Мухамед — ваша команда гидов в Каире
Провели экскурсии для 2976 туристов
Дорогие наши гости, приветствую вас в Египте! Меня зовут Мухамед, я изучал русский язык на факультете иностранных языков в Каире и окончил двухлетнюю программу по египтологии. Более 15 лет провожу
читать дальше

экскурсии по всему Египту для гостей из России и стран СНГ. Работаю с русскоговорящими гидами, также египтологами. Наша команда отличается пунктуальностью, чёткостью, профессиональными организаторскими навыками, прекрасным знанием исторического материала, страстью к работе и гордостью тем, что мы потомки великих фараонов. Уверены, в путешествиях с нами вы получите яркие и запоминающиеся впечатления!

Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Олег
Олег
7 апр 2025
Очень интересная и прекрасно организованная экскурсия. Нас было 3 взрослых и 2 детей (12+16). Переписывались с Мухамедом по вотс апу. Получили детальный план посещения объектов по дням и полный расклад
читать дальше

стоимости с учётом дополнительных трат на входные билеты и обеды. Без проблем договорились о замене некоторых объектов посещения в Каире. За день получили координаты нашего гида Аделя. Адель очень хорошо говорит по-русски, глубоко погружен в тему истории Египта и вообще прекрасный рассказчик. Микроавтобус - новенькая чистая Тойота с кондиционером. Мы остались полностью довольны. Спасибо Мухамеду и всей команде!!!

А
Алексей
27 мар 2025
Удачно было совместить посещение пирамид и недавно открытого Гранд музея. Сначала мы увидели пирамиды вживую, осмотрели их снаружи и даже побывали внутри пирамиды Хеопса. (Визит в пирамиду - впечатления на всю жизнь!) А затем побывали в замечательном новом музее с отлично организованными экспозициями, где на экскурсовод показывал нам самые интересные экспонаты.

Тур входит в следующие категории Каира

Похожие туры из Каира

Индивидуальный тур с египтологом: 2 дня в Каире. Гиза, Мемфис и Саккара
На машине
2 дня
5 отзывов
Индивидуальный тур с египтологом: 2 дня в Каире. Гиза, Мемфис и Саккара
Сфотографировать скульптуру Сфинкса, увидеть мумии фараонов и заглянуть в гробницу
Начало: Каир, встретим вас в аэропорту или у вашего отеля,...
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$350 за всё до 5 чел.
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
На машине
3 дня
1 отзыв
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи - по договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
€600 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям Египта с круизом по Нилу: Каир, Саккара и Гиза
На теплоходе
3 дня
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям Египта с круизом по Нилу: Каир, Саккара и Гиза
Насладиться традиционным шоу на теплоходе, посетить главные пирамиды и заглянуть в Египетский музей
Начало: Аэропорт Каира, время - по договорённости
Завтра в 08:00
11 ноя в 08:00
$450 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Каире
Все туры из Каира