Тур-погружение: ночь в Белой пустыне, пирамиды Гизы и чудеса Александрии
Прокатиться по Нилу на парусной лодке, промчаться по барханам на борде и попробовать бедуинский чай
Начало: Аэропорт Каира, утро, точное время по договорённос...
29 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$630
$700 за человека
Прикосновение к древности: индивидуальный трип по Каиру и пирамидам Египта
Погрузиться в атмосферу Старого Каира, заглянуть в Дахшур и восхититься масштабами пирамид
Начало: Холл вашего отеля, 8:00. Возможна встреча в аэропо...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$291
$415 за всё до 8 чел.
Тур-знакомство: главные достопримечательности Гизы, Каира и Александрии
Увидеть одно из чудес света, побывать в самой древней пирамиде и спуститься в катакомбы
Начало: Аэропорт в Каире, время встречи зависит от ваших р...
30 окт в 08:00
2 ноя в 08:00
$510
$600 за человека
Сокровищница Египта: Каир, Гиза и Александрия в индивидуальном формате
Узнать секреты пирамид, спуститься в катакомбы Ком эль-Шукафа и прочесть тексты Книги мёртвых
Начало: Каир, время встречи - по договорённости
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
€540
€600 за всё до 8 чел.
Путешествие по главным местам Египта с ночёвкой в пустыне
Встретить рассвет в пустыне, искупаться в горячих источниках и увидеть окаменелости китов
Начало: Аэропорт Каира, утро, точное время по договорённос...
30 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$900
$1000 за человека
Гранд-тур в Египет с гидом-историком: пирамиды, загадочные храмы, ночь в пустыне и круиз по Нилу
Увидеть Большого Сфинкса, встретить рассвет в золоте песков и спуститься в катакомбы Александрии
Начало: Аэропорт Каира, время по договорённости. За доплат...
30 окт в 08:00
1 ноя в 08:00
$2500 за человека
Пирамиды, сокровища Александрии и Каира: всё самое интересное с гидом-египтологом
Посетить Город мёртвых, осмотреть пирамиду Хеопса и насладиться ужином на круизе по Нилу
Начало: Аэропорт Каира, время прибытия ваших рейсов
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$300 за человека
Круиз от Асуана до Луксора: древние храмы, фараоны и пирамиды Гизы
Погулять по Каиру, увидеть Долину Царей и посетить Карнакский храм, крупнейший в Древнем Египте
Начало: Аэропорт Каира, время вашего рейса
17 ноя в 15:00
$2650 за человека
Два сердца Египта: Каир и Александрия в индивидуальном туре
Проплыть по Нилу на парусной лодке, спуститься в римские катакомбы и увидеть пирамиды Гизы
Начало: Каир, заберём вас из вашего отеля в 7:00
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$350 за всё до 10 чел.
Пирамиды Гизы, Александрия и Каир: всё самое главное в индивидуальном формате
Пройти по следам истории Египта, рассмотреть сокровища фараонов и археологические памятники
Начало: Каир, аэропорт или ваш отель в Каире или Гизе, вре...
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$300
$400 за всё до 8 чел.
Индивидуальное путешествие по знаковым локациям Египта с круизом по Нилу: Каир, Саккара и Гиза
Насладиться традиционным шоу на теплоходе, посетить главные пирамиды и заглянуть в Египетский музей
Начало: Аэропорт Каира, время - по договорённости
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$360 за человека
По следам фараонов: индивидуальный тур по египетским достопримечательностям
Погулять по Александрии, заглянуть в Каирский музей и восхититься размерами пирамид
Начало: Аэропорт Каира, время - по договорённости
Завтра в 08:00
28 окт в 08:00
$480 за человека
Каир, Александрия, Сфинкс и пирамиды: индивидуальный тур
Увидеть богатства Египта под открытым небом и в музее и побывать в древней и современной столицах
Начало: Каир, место и время по согласованию (первая полови...
29 окт в 08:00
30 окт в 08:00
$650 за всё до 6 чел.
