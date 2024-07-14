Погрузитесь в мир адреналина и приключений на сафари в Луксоре.
Комфортный трансфер доставит вас из отеля к месту старта, где опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности. Затем вы отправитесь на
Комфортный трансфер доставит вас из отеля к месту старта, где опытный инструктор проведет инструктаж по технике безопасности. Затем вы отправитесь на
5 причин купить этот трансфер
- 🚀 Адреналин и скорость
- 🏜 Уникальные пейзажи пустыни
- 🛡 Безопасность и профессиональные инструктора
- 🚌 Комфортный трансфер
- 📸 Возможность сделать потрясающие фото
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Пустыня
- Горы
Описание трансфер
Что вас ожидает • Вы начнете свое путешествие с комфортного трансфера из вашего отеля в Луксоре.
После инструктажа по технике безопасности, отправитесь на 10-минутный тест-драйв.
• Прокатитесь по пустыне, прежде чем вас отвезут в отель. Не забудьте взять с собой:
Удобную одежду • Удобную обувь.
Каждый день недели
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Встреча и высадка из отеля
- Опытный инструктор
- Вода
Место начала и завершения?
Луксор
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день недели
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Что взять с собой:
- Удобную одежду
- Удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Луксора
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