Что вас ожидает • Вы начнете свое путешествие с комфортного трансфера из вашего отеля в Луксоре.

После инструктажа по технике безопасности, отправитесь на 10-минутный тест-драйв.

• Прокатитесь по пустыне, прежде чем вас отвезут в отель. Не забудьте взять с собой:

Удобную одежду • Удобную обувь.