Водная прогулка
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
20 янв в 08:00
21 янв в 08:00
$350 за всё до 8 чел.
Водная прогулка
Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора
Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами
Начало: У вашего отеля
«Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по острову, посмотреть на детские сады и школы, приобрести сувениры ручной работы»
Завтра в 08:00
20 янв в 08:00
$378 за всё до 10 чел.
Групповая
до 20 чел.
Луксор: Сафари на квадроциклах
Начало: Луксор
«Любуйтесь пейзажами с видами гор на заднем плане, пока вы осваиваете новые навыки у профессионала»
Расписание: Каждый день недели
$100 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «Природа и пейзажи»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Луксоре
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Луксоре
5 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
Сколько стоит экскурсия по Луксору в январе 2026
Сейчас в Луксоре в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 378.
Забронируйте экскурсию в Луксоре на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», цены от $100. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март