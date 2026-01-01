Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Луксоре, цены от $100. Расписание для бронирования на январь, февраль и март 2026 г.

1 чел. По популярности На машине 10 часов Водная прогулка Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас Начало: У вашего отеля $350 за всё до 8 чел. На машине 10 часов Водная прогулка Храм музыки и нубийская деревня - из Луксора Увидеть изображения первых музыкальных инструментов в мире и познакомиться с нубийцами Начало: У вашего отеля «Потом у вас будет свободное время, чтобы погулять по острову, посмотреть на детские сады и школы, приобрести сувениры ручной работы» $378 за всё до 10 чел. На квадроциклах 2 часа Групповая до 20 чел. Луксор: Сафари на квадроциклах Начало: Луксор «Любуйтесь пейзажами с видами гор на заднем плане, пока вы осваиваете новые навыки у профессионала» Расписание: Каждый день недели $100 за человека Другие экскурсии Луксора

