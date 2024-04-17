Эти воспоминания остануться с вами на всю жизнь! Вы получите непередаваемые эмоции, пролетая на воздушном шаре над достопримечательностями Луксора, наслаждаясь рассветом.
Воздушные шары полностью безопасны и наш полет проходит под руководством опытного лицензированного пилота.
Воздушные шары полностью безопасны и наш полет проходит под руководством опытного лицензированного пилота.
Описание экскурсии
Вас ожидает: Это уникальное приключение — увидеть достопримечательности древних Фив (Луксора) с высоты птичьего полета. Адреналин и восхищение увиденным наполнят Вас. Такая экскурсия запоминается на всю жизнь! Программа Программа начинается с подъёма в 4:00. В 4:30-5:00 к отелю подъезжает автобус и забирает вас к переправе через Нил, вы перебираетесь и подъезжаете к полям около дороги, где уже собран шар, и в него нагнетается теплый воздух. В 6:00 Полет на воздушном шаре начинается рано утром с рассветом и длится, в среднем 45 минут (в зависимости от погоды). В заключении программы мы отвезем вас обратно в отель. возвращение в отель почти в 7:30. Важно: Экскурсия проходит под руководством опытного пилота, имеющего лицензию Ассоциации Египетской Гражданской Авиации. Воздушные шары построены с использованием современного оборудования и отвечают высоким стандартам европейской промышленности. Каждые 3 месяца они проходят техническую проверку. Самый большой из воздушных шаров вмещает до 25 человек. В стоимость экскурсии также входит медицинское страхование. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:
• Способы оплаты на месте:
Наличные USD, EUR, EGP.
Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в автобусе с кондиционером.
- Гид экскурсовод.
- Билет на Воздушный Шар.
Что не входит в цену
- Дополнительные расходы, не входящие в программу.
- Чаевые.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 4:30 утра (в зависимости от местоположения вашего отеля)
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Важная информация
- Способы оплаты на месте:
- Наличные USD, EUR, EGP
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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