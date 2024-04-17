Вас ожидает: Это уникальное приключение — увидеть достопримечательности древних Фив (Луксора) с высоты птичьего полета. Адреналин и восхищение увиденным наполнят Вас. Такая экскурсия запоминается на всю жизнь! Программа Программа начинается с подъёма в 4:00. В 4:30-5:00 к отелю подъезжает автобус и забирает вас к переправе через Нил, вы перебираетесь и подъезжаете к полям около дороги, где уже собран шар, и в него нагнетается теплый воздух. В 6:00 Полет на воздушном шаре начинается рано утром с рассветом и длится, в среднем 45 минут (в зависимости от погоды). В заключении программы мы отвезем вас обратно в отель. возвращение в отель почти в 7:30. Важно: Экскурсия проходит под руководством опытного пилота, имеющего лицензию Ассоциации Египетской Гражданской Авиации. Воздушные шары построены с использованием современного оборудования и отвечают высоким стандартам европейской промышленности. Каждые 3 месяца они проходят техническую проверку. Самый большой из воздушных шаров вмещает до 25 человек. В стоимость экскурсии также входит медицинское страхование. Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту. Важная информация:

• Способы оплаты на месте:

Наличные USD, EUR, EGP.