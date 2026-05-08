Встречайте рассвет над Луксором! Вы взлетите над Нилом и долинами, увидите главные достопримечательности города и насладитесь пейзажами, которые невозможно увидеть с земли.
Описание экскурсии
- Ранний выезд из вашего отеля
- Переправа на западный берег Нила на моторной лодке
- Подготовка и инструктаж перед полётом
- Взлёт на рассвете
В полёте вы увидите:
- Нил и зелёную долину в первых лучах солнца
- Колоссы Мемнона
- храм Хатшепсут
- Долину царей и Долину цариц
После — мягкая посадка в пустынной зоне и трансфер в ваш отель.
Тайминг
- Общее время с учётом трансфера — 1–1,5 ч
- Переправа на лодке через Нил — 5 мин
- Полёт — 20 мин
Организационные детали
- Едем на минивэне
- С вами будет сертифицированный пилот
- Полёт зависит от погодных условий и направления ветра
- Не рекомендуем лететь беременным женщинам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата и страхом высоты
- За вами заедет один из водителей нашей команды
ежедневно в 05:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|$129
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 05:00
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Шериф — Организатор в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 78 туристов
Более 15 лет я и моя команда занимаемся организацией индивидуальных путешествий по самым знаменитым достопримечательностям Египта. Наша цель — не просто продать нашу услугу, а организовать ваш отдых так, чтобы вы, ваши родственники, друзья, знакомые, отдыхая в Египте, пользовались услугами именно нашей компании!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Хоссам, потрясающий живой гид с глубокими знаниями материала и великолепным владением русским языком. с удовольствием вернемся и воспользуемся его услугами. профессионал высочайшего класса.
З
Очень хорошо, всё понравилось
