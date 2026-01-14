Луксор — удивительный город.
Это столица древней цивилизации, где жили и правили знаменитые фараоны, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос и Тутанхамон. Здесь были созданы религиозные теории и мифологии, определившие египетскую культуру.
Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом.
Это столица древней цивилизации, где жили и правили знаменитые фараоны, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос и Тутанхамон. Здесь были созданы религиозные теории и мифологии, определившие египетскую культуру.
Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом.
Описание экскурсии
Мы заберём вас рано утром из отеля, а затем отправимся в «город дворцов». Во время экскурсии вы прокатитесь по улицам, наблюдая за жителями, и услышите историю Луксора, а также узнаете о местных обычаях и традициях. Приготовьтесь увидеть всё самое интересное:
- Карнакский храм — крупнейший комплекс Древнего Египта
- Долина Царей, где находятся гробницы великих правителей. Вы посетите несколько из них, вспомните историю Тутанхамона и обсудите будущие археологические открытия, которые ожидаются в Долине
- Колоссы Мемнона — две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа. Мы расскажем вам об их назначении и объясним, почему одна из них известна как «поющая на рассвете»
Далее заедем в один из храмов на ваш выбор:
- Храм Рамзеса III — один из наиболее впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов Древнего Египта. Он служил местом поклонения богу Амону и был символом мощи и величия фараонской власти. Вы увидите множество изображений и росписей на стенах, которые представляют сцены из жизни Рамзеса III, битвы, ритуалы, а также изображения богов и богинь
- Величественный храм Хатшепсут, который вы, возможно, знаете из учебников истории. Хатшепсут была единственной женщиной-фараоном в Древнем Египте, и её также называли фараоном-строителем. Почему? Обсудим на экскурсии
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортном транспорте с кондиционером (легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус)
- Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, можно сделать перевод в рублях на карту Сбербанка
В программу входит
- Организация поездки и получение разрешения полиции
- Услуги водителя и русскоговорящего гида с профильным образованием
Дополнительные расходы:
- Обед, напитки — от $10 с чел.
- Входные билеты: Долина Царей — $13 с чел., Храм Рамзеса III — $8 c чел.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эмад — ваша команда гидов в Луксоре
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1477 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Z
Гамель прекрасный гид, водитель спокойный и уровновешенный. Прекрасно знает историю и маршрут был составлен идеально. Ничего не навязывали, в конце мы захотели остаться у Нила, он нам еще и переезд сам оплатил 😁 Сами после посетили Луксорский храм вечером. Вообщем, все было идеально 👌
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Е
Всем рекомендую, за два дня организовали персональную экскурсию с замечательным гидом Мухаммадом, были учтены пожелания по маршруту, был вкуснейший обед и дорога пролетела незаметно.
Также учли погоду и тд, все на высоте!
Также учли погоду и тд, все на высоте!
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