Луксор — удивительный город. Это столица древней цивилизации, где жили и правили знаменитые фараоны, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос и Тутанхамон. Здесь были созданы религиозные теории и мифологии, определившие египетскую культуру. Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы заберём вас рано утром из отеля, а затем отправимся в «город дворцов». Во время экскурсии вы прокатитесь по улицам, наблюдая за жителями, и услышите историю Луксора, а также узнаете о местных обычаях и традициях. Приготовьтесь увидеть всё самое интересное:

Карнакский храм — крупнейший комплекс Древнего Египта

— крупнейший комплекс Древнего Египта Долина Царей , где находятся гробницы великих правителей. Вы посетите несколько из них, вспомните историю Тутанхамона и обсудите будущие археологические открытия, которые ожидаются в Долине

, где находятся гробницы великих правителей. Вы посетите несколько из них, вспомните историю Тутанхамона и обсудите будущие археологические открытия, которые ожидаются в Долине Колоссы Мемнона — две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа. Мы расскажем вам об их назначении и объясним, почему одна из них известна как «поющая на рассвете»

Далее заедем в один из храмов на ваш выбор:

Храм Рамзеса III — один из наиболее впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов Древнего Египта. Он служил местом поклонения богу Амону и был символом мощи и величия фараонской власти. Вы увидите множество изображений и росписей на стенах, которые представляют сцены из жизни Рамзеса III, битвы, ритуалы, а также изображения богов и богинь

— один из наиболее впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов Древнего Египта. Он служил местом поклонения богу Амону и был символом мощи и величия фараонской власти. Вы увидите множество изображений и росписей на стенах, которые представляют сцены из жизни Рамзеса III, битвы, ритуалы, а также изображения богов и богинь Величественный храм Хатшепсут, который вы, возможно, знаете из учебников истории. Хатшепсут была единственной женщиной-фараоном в Древнем Египте, и её также называли фараоном-строителем. Почему? Обсудим на экскурсии

Организационные детали

Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды

Экскурсия проходит на комфортном транспорте с кондиционером (легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус)

Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, можно сделать перевод в рублях на карту Сбербанка

В программу входит

Организация поездки и получение разрешения полиции

Услуги водителя и русскоговорящего гида с профильным образованием

Дополнительные расходы: