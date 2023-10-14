Увидеть места, где зародилась египетская цивилизация и расположены древнейшие памятники
Луксор — удивительный город.
Это столица древней цивилизации, где жили и правили знаменитые фараоны, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос и Тутанхамон. Здесь были созданы религиозные теории и мифологии, определившие египетскую культуру.
Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом.
Это столица древней цивилизации, где жили и правили знаменитые фараоны, такие как Хатшепсут, Рамзес, Сити, Тотмос и Тутанхамон. Здесь были созданы религиозные теории и мифологии, определившие египетскую культуру.
Грандиозные храмы, статуи и древние гробницы — на обзорной экскурсии перед вами откроется настоящий музей под открытым небом.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает
Мы заберём вас рано утром из отеля, а затем отправимся в «город дворцов». Во время экскурсии вы прокатитесь по улицам, наблюдая за жителями, и услышите историю Луксора, а также узнаете о местных обычаях и традициях. Приготовьтесь увидеть всё самое интересное:
- Дендарский храм, посвящённый богине Хатхор, покровительнице материнства, любви и музыки. Он был построен около 4000 лет назад и восстановлен греками примерно 2200 лет назад. Храм впечатляет потолочными росписями в колонном зале, которые представляют астрологические символы, времена года и зодиакальные знаки.
- Коптский монастырь Святого Георгия Победоносца. Он был основан в 4 веке императором Константином и святой Еленой, аналогично знаменитому монастырю святой Екатерины на Синайском полуострове.
- Долина царей, где находятся гробницы великих правителей. Вы посетите несколько из них, вспомните историю Тутанхамона и обсудите будущие археологические открытия, которые ожидаются в Долине.
- Храм Рамзеса III — один из наиболее впечатляющих и хорошо сохранившихся храмов Древнего Египта. Он служил местом поклонения богу Амону и был символом мощи и величия фараонской власти. Вы увидите множество изображений и росписей на стенах, которые представляют сцены из жизни Рамзеса III, битвы, ритуалы, а также изображения богов и богинь.
- Величественный храм Хатшепсут, который вы, возможно, знаете из учебников истории. Хатшепсут была единственной женщиной-фараоном в Древнем Египте, и её также называли фараоном-строителем. Почему? Обсудим на экскурсии.
- Колоссы Мемнона — две массивные каменные статуи, изображающие фараона Аменхотепа. Мы расскажем вам об их назначении и объясним, почему одна из них известна как «поющая на рассвете».
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из русскоговорящих гидов нашей команды
- Экскурсия проходит на комфортном транспорте с кондиционером (легковой автомобиль, минивэн или микроавтобус)
- Для вашего удобства мы принимаем любую валюту, можно сделать перевод в рублях на карту Сбербанка
В программу входит
- Организация поездки и получение разрешения полиции
- Услуги водителя и русскоговорящего гида с профильным образованием
Дополнительные расходы:
- Обед, напитки — от 10$ с человека
- Входные билеты: Долина царей — 13$ с человека, Храм Рамзеса III — 8$ c человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по месту вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Emad — ваша команда гидов в Луксоре
Провели экскурсии для 162 туристов
Разрешите представиться: меня зовут Эмад, я историк, провожу экскурсии по Египту почти 20 лет. В моей команде только профессиональные и дружелюбные гиды с большим опытом. Мы все египтологи, прекрасно говорим на русском языке, имеем высшее образование и очень хотим показать вам родную страну с лучшей стороны.
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