Экскурсии выходного дня в Луксоре

Найдено 5 экскурсий в категории «На выходные» в Луксоре, цены от €20, скидки до 44%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Луксор
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
40 отзывов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
166100 за всё до 8 чел.
Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
15 отзывов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
150 за всё до 8 чел.
Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
2 отзыва
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 04:00
Завтра в 01:30
20 за всё до 8 чел.
Вечерний Луксор
🚗 На машине
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16290 за всё до 8 чел.
Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
250175 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Илья
    23 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
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    интеллигентный и заботливый. В отличии от других экскурсоводов, не было навязывания дополнительных услуг. Очень интересно рассказывал и корректировал маршрут в соответствии с нашим интересом. Остались только приятные впечатления. Рекомендую эту и любые экскурсии Ахмеда.

    Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусеОтличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе
  • Т
    Тагир
    22 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
  • М
    Максим
    8 мая 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
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    был поздно вечером. Базовая экскурсия длится около 5 часов - посещения храма Карнака, Луксорского храма, гробницы Хатшепсут и долины царей. Каждое из мест стоит посетить, в Луксоре во многих гробницах сохранились краски, поэтому иероглифы на стенах и потолке смотрятся вдвойне красивее. Благодаря гиду мы разобрались в смысле жизни для древних египтян, узнали много разных богов, легенды о них, их об их взаимоотношениях. То как менялись условия жизни и фараоны в новом царстве отображено на историях на стенах храмов. Однозначно рекомендую экскурсию тем, кому интересна история Египта во времена фараонов.

  • D
    Daniil
    7 мая 2024
    Знакомьтесь, Луксор
    Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
  • Т
    Татьяна
    7 апреля 2024
    Вечерний Луксор
    Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
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    за правильно выбранное время начала экскурсии. Наш гид- Ахмет до наступления сумерек ознакомил нас с храмом, рассказал много интересного, показал самые интересные и значимые места. У Ахмета - прекрасный русский язык, он очень много знает, чувствуется, что он очень любит свой город и историю свой страны и старается поделиться своими знаниями!

  • Г
    Григорий
    26 марта 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
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    В день прилета, на выходе из терминала, нас встретил водитель помог с багажом. До отеля в центре Луксора ехать 20-25 минут.

  • Е
    Елена
    10 января 2024
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    спасибо большое за гидов в этой команде! мастера своего дела! отличные рассказчики и хорошие спутники в путешествиях!
  • О
    Олег
    1 января 2024
    Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
    Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
  • А
    Асель
    28 октября 2023
    Луксор: путешествие к фараонам Древнего Египта
    Спасибо огромное гиду Тахе в Луксоре! Все было организовано лучшим образом! Во время забрал, подробно рассказал и показал все достопримечательности. Очень доброжелательный, умный, добрый гид! Мы провели прекрасный день на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На выходные»

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  3. Трансфер из аэропорта Луксора на микроавтобусе
  4. Вечерний Луксор
  5. Храмы Осириса и Хатхор за 1 день - поездка из Луксора
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  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Луксору в июле 2024
Сейчас в Луксоре в категории "На выходные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 20 до 175 со скидкой до 44%. Туристы уже оставили гидам 58 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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