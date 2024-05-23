1 чел.
По популярности
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
Знакомьтесь, Луксор: Путешествие по древним храмам и долинам
Погрузитесь в историю Египта с эксклюзивной экскурсией по Луксору. Откройте для себя величие древних храмов и тайны фараонов
Начало: В любой точке Луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
166€100 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
8 часов
Луксор: в гости к фараонам - уникальное путешествие в историю
Погрузитесь в мир древних фараонов, посетив легендарные храмы и долины Луксора. Незабываемое путешествие в прошлое ждет вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
€150 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер на микроавтобусе из аэропорта Луксора: комфорт с первых минут
Выбирая наш трансфер, вы гарантируете себе беззаботное начало путешествия по Луксору. Встреча с табличкой, помощь с багажом и надежный путь к вашему отелю
Начало: В аэропорту Луксора
Сегодня в 04:00
Завтра в 01:30
€20 за всё до 8 чел.
скидка
44%
Индивидуальная
4 часа
Вечерний Луксор: Индивидуальная экскурсия по храмам и музеям
Вечерний Луксор: магия древнего города и его современные реалии. Посетите Луксорский храм и музей, насладитесь обзорной поездкой по городу
Начало: Из луксора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
162€90 за всё до 8 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
10 часов
Храмы Осириса и Хатхор: Путешествие из Луксора в Дендеру и Абидос
Погрузитесь в атмосферу Древнего Египта, посетив храмы Осириса и Хатхор. Величественная архитектура и богатая история ждут вас
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
7 июля в 08:00
250€175 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИлья23 мая 2024Отличная экскурсия для одного дня в Луксоре. Посмотрели все главные достопримечательности на приличном микроавтобусе. Отдельно про гида. Нашим гидом был Ахмед, очень
- ТТагир22 мая 2024Гид - Таха. Забрали. Перекусили. Повозил по всем местам. Много рассказал о Древнем Египте во время экскурсии. После гулял уже сам и фоткал. По времени тоже все отлично. Привезли обратно Короче все понравилось.
- ММаксим8 мая 2024Экскурсия началась с аэропорта, после перелета из Каира нас встретил гид, наша цель была удлинить экскурсию так как вылет обратно
- DDaniil7 мая 2024Отличная экскурсия. Гид Таха рассказывал интересно и отвечал на любые вопросы. Также давал время на самостоятельный осмотр достопримечательностей. За один день получилось посмотреть очень много мест. Рекомендую!
- ТТатьяна7 апреля 2024Рекомендую!!!! Вечерний Луксорский храм -это прекрасно! Вечером он смотрится более монументально, грандиозно и загадочно! Спасибо большое Тахе за организацию экскурсии,
- ГГригорий26 марта 2024Все прошло отлично. Таха заранее связался с нами, уточнил рейс и сказал что машина точно нас дождется, если рейс задержат.
- ЕЕлена10 января 2024спасибо большое за гидов в этой команде! мастера своего дела! отличные рассказчики и хорошие спутники в путешествиях!
- ООлег1 января 2024Хорошая организация. Встретили, довезли до отеля. Все прошло отлично и очень дружелюбно. Современный микроавтобус с кондиционером и водой.
- ААсель28 октября 2023Спасибо огромное гиду Тахе в Луксоре! Все было организовано лучшим образом! Во время забрал, подробно рассказал и показал все достопримечательности. Очень доброжелательный, умный, добрый гид! Мы провели прекрасный день на экскурсии
Ответы на вопросы от путешественников по Луксору в категории «На выходные»
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