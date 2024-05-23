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был поздно вечером. Базовая экскурсия длится около 5 часов - посещения храма Карнака, Луксорского храма, гробницы Хатшепсут и долины царей. Каждое из мест стоит посетить, в Луксоре во многих гробницах сохранились краски, поэтому иероглифы на стенах и потолке смотрятся вдвойне красивее. Благодаря гиду мы разобрались в смысле жизни для древних египтян, узнали много разных богов, легенды о них, их об их взаимоотношениях. То как менялись условия жизни и фараоны в новом царстве отображено на историях на стенах храмов. Однозначно рекомендую экскурсию тем, кому интересна история Египта во времена фараонов.