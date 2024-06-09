Найдено 3 экскурсии в категории « Подводное плавание » в Марсе-Аламе, цены от $48. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности Групповая 7 часов Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб Начало: Ваш отель «Что вас ожидает: Магия подводного мира Отправьтесь на целый день сноркелинга в нетронутой природной красоте вокруг островов Хамата» Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00 от $ 48.95 за человека Круиз 8 часов Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе Начало: Ваш отель «Двигайтесь к коралловым рифам, чтобы заняться сноркелингом и понаблюдать за ярко окрашенными рыбками, а затем заправиться свежими сезонными фруктами и обедом «шведский стол», приготовленным на борту экипажем» Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00 $ 55 за человека Групповая 8 часов Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами Начало: Гид заберет вас из отеля «Сноркелинг — отличная возможность погрузиться в мир первозданной природы» $ 50 за человека Другие экскурсии Марсы-Алама

Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Подводное плавание»

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