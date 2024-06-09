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Групповая
7 часов
Подводное плавание на островах Хамата с обедом - незабываемое приключение
Погрузитесь в волшебный мир подводного королевства островов Хамата, наслаждаясь красотой кораллов и тропических рыб
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Магия подводного мира Отправьтесь на целый день сноркелинга в нетронутой природной красоте вокруг островов Хамата»
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
от $48.95 за человека
Круиз
8 часов
Незабываемый круиз с дельфинами и сноркелингом на рифах Сатайя
Поплавайте среди дельфинов и коралловых рифов, наслаждаясь обедом на борту яхты. Уникальный опыт для всей семьи в Марса-Аламе
Начало: Ваш отель
«Двигайтесь к коралловым рифам, чтобы заняться сноркелингом и понаблюдать за ярко окрашенными рыбками, а затем заправиться свежими сезонными фруктами и обедом «шведский стол», приготовленным на борту экипажем»
Расписание: Понедельник, среда, пятница в 05:00
10 июня в 05:00
12 июня в 05:00
$55 за человека
Групповая
8 часов
Марса-Алам: сноркелинг на островах Хамата и рифе Сатайя с обедом
Проведите день, погружаясь в кристально чистые воды Красного моря, встречая дельфинов и наслаждаясь тропическими пейзажами
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Сноркелинг — отличная возможность погрузиться в мир первозданной природы»
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
$50 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Марсе-Аламу в категории «Подводное плавание»
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