Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак

Встреча с морскими жителями

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Погружение в природу и красоту заповедника Марса-Мубарак, насладитесь встречей с черепахами и окунитесь в чудесный мир подводной флоры и фауны. Эта экскурсия оставит у вас глубокие впечатления и ощущение единения с природой.
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Встреча с морскими жителями: Заповедник Марса Мубарак
Ближайшие даты:
1
июн
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ожидает:

  • Заповедник Марса-Мубарак и его богатства подводного мира.
  • Отправляйтесь в уникальную экскурсию в заповедник Марса-Мубарак, расположенный в бухте Абу Даббаб, неподалеку от нового курортного города Марса-Алам. Это удивительное место предлагает возможность увидеть и поплавать с большими зелеными черепахами, а вероятность встречи с ними максимально высокая. Марса-Мубарак — одно из немногих мест в Красном море, где обитают эти удивительные морские млекопитающие.
  • Под руководством опытного гида вы сможете наблюдать этих величественных созданий в их естественной среде и даже поплавать рядом с ними. Ваши впечатления будут неповторимыми, ведь встреча с млекопитающим Дюгонь, — это особый момент, который навсегда останется в вашей памяти.
  • Кроме того, заповедник Марса-Мубарак славится многообразием морской флоры и фауны. Вода в заливе Абу Даббаб обладает неглубокой глубиной, что часто привлекает разнообразные морские существа, желающие понежиться на мелководье.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед и напитки на яхте
  • Оборудование для снорклинга
  • Услуги русскоговорящего сопровождающего
  • Транспортное обслуживание по Марса-Алам
Что не входит
  • Возможно организовать дайвинг за погружение, +$40 два погружения цена действует.
  • Входные билеты в национальный парк — 5 $ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из ваших отели
Завершение: Ваши отели
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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