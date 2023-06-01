Встреча с морскими жителями
Погружение в природу и красоту заповедника Марса-Мубарак, насладитесь встречей с черепахами и окунитесь в чудесный мир подводной флоры и фауны. Эта экскурсия оставит у вас глубокие впечатления и ощущение единения с природой.
Ближайшие даты:
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Описание
Что вас ожидает:
- Заповедник Марса-Мубарак и его богатства подводного мира.
- Отправляйтесь в уникальную экскурсию в заповедник Марса-Мубарак, расположенный в бухте Абу Даббаб, неподалеку от нового курортного города Марса-Алам. Это удивительное место предлагает возможность увидеть и поплавать с большими зелеными черепахами, а вероятность встречи с ними максимально высокая. Марса-Мубарак — одно из немногих мест в Красном море, где обитают эти удивительные морские млекопитающие.
- Под руководством опытного гида вы сможете наблюдать этих величественных созданий в их естественной среде и даже поплавать рядом с ними. Ваши впечатления будут неповторимыми, ведь встреча с млекопитающим Дюгонь, — это особый момент, который навсегда останется в вашей памяти.
- Кроме того, заповедник Марса-Мубарак славится многообразием морской флоры и фауны. Вода в заливе Абу Даббаб обладает неглубокой глубиной, что часто привлекает разнообразные морские существа, желающие понежиться на мелководье.
Важная информация:Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ежедневно в 08:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Обед и напитки на яхте
- Оборудование для снорклинга
- Услуги русскоговорящего сопровождающего
- Транспортное обслуживание по Марса-Алам
- Что не входит
- Возможно организовать дайвинг за погружение, +$40 два погружения цена действует.
- Входные билеты в национальный парк — 5 $ с человека
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Из ваших отелиЗавершение: Ваши отели
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:00Экскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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