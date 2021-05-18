Всё о Марса-Матрухе

Полезная информация о Марса-Матрухе

Что нужно знать о Марса-Матрухе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Марса-Матрухе
21:2543
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇬 Египет
Название городаМарса-Матрух
По-английскиMersa Matruh
Столица регионаМарса-Матрух является столицей региона
Население города62 042 чел.
АэропортMersa Matruh MUH (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясAfrica/Cairo
Средняя высота7 м. от уровня моря

Где находится Марса-Матрух на карте