Полезная информация о Марса-Матрухе
Что нужно знать о Марса-Матрухе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Марса-Матрухе
21:2543
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇬 Египет
|Название города
|Марса-Матрух
|По-английски
|Mersa Matruh
|Столица региона
|Марса-Матрух является столицей региона
|Население города
|62 042 чел.
|Аэропорт
|Mersa Matruh MUH (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Africa/Cairo
|Средняя высота
|7 м. от уровня моря