Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае.

Из Шарм-эль-Шейха мы отправимся в Дахаб в составе небольшой группы (до 12 человек).

Мы совершим треккинг по Малому цветному каньону с впечатляющими ландшафтами.

Затем покатаемся на квадроциклах по песчаным просторам Синайской пустыни и пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах.

Наконец, окунемся в теплую воду Голубой лагуны во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов!

Перед обратной дорогой заедем в деревню бедуинов за местным колоритом и вкусным обедом.