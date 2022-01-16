5 приключений на Синае

Смешанная: автобусная, активный отдых на природе

4.7
3 отзыва
Групповая
Смешанная: автобусная, активный отдых на природе.

Дети до 5 лет бесплатно, без предоставления места в автобусе.
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае
5 приключений на Синае

Что вас ожидает 🤩

  • Путешествие по каньону
  • Поездка на квадроциклах
  • Катание на верблюдах
  • Снорклинг в Голубой лагуне
  • Посещение деревни бедуинов
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае.

Из Шарм-эль-Шейха мы отправимся в Дахаб в составе небольшой группы (до 12 человек).

Мы совершим треккинг по Малому цветному каньону с впечатляющими ландшафтами.

Затем покатаемся на квадроциклах по песчаным просторам Синайской пустыни и пройдем вдоль берега моря верхом на верблюдах.

Наконец, окунемся в теплую воду Голубой лагуны во время снорклинга среди разноцветных рыбок и кораллов!

Перед обратной дорогой заедем в деревню бедуинов за местным колоритом и вкусным обедом.

Программа

  • Сбор группы от отелей.
  • Пешая прогулка по каньону (около часа).
  • Катание на квадроцикле (около 45 минут).
  • Катание на верблюдах вдоль моря (10-15 минут).
  • Плавание/снорклинг в Голубой лагуне.
  • Обед.
  • Остановка в Дахабе.
  • Трансфер до отеля.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Услуги русскоязычного сопровождающего. Катание на верблюдах и квадроциклах. Обед
Что не входит
  • Прокат оборудования для снорклинга (маска 2$, ласты 3$, жилет 4$). Фото и видео материалы от фотографа. Напитки во время обеда
Когда и сколько длится
Когда: Ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Ежедневно в 07:30

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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2
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С
16 янв 2022
Купил экскурсию через мобильное приложение сидя на шезлонге на пляже. Получил небольшую скидку за первое бронирование - это всегда приятно, особенно, когда вас четверо. Время выезда накануне сообщили, как и обещали. Заехали забрали вовремя. Жена и дети довольны, ну и я вместе с ними!
О
14 янв 2022
Хорошая экскурсия. Мы повеселились! спасибо
А
12 янв 2022
Задумка экскурсии очень хорошая. Ты выделяешь всего 1 день пляжного отдыха, чтобы сделать все развлечения, которые возможны на Синае: квадроциклы, верблюды, снорклинг, каньонинг. 1 раз настроился, 1 раз в пути, не "разрываешь" день пляжа - супер.

Понравилось, что после покупки экскурсии у тебя есть возможность в вотс апе задать любые уточняющие вопросы представителю на месте. Мы уточняли, чем именно будут кормить на обед (потому как не всё едим) и как обстоят дела с переодеванием.

Как опытные путешественники, мы сделали одну очень разумную вещь - взяли с собой непромокаемую поясную сумку, поэтому, когда снорклили в лагуне или катались на квадриках вообще не переживали за свои вещи (в группе были туристы, которые взяли с собой оригиналы паспортов и все время переживали за них, не понимали куда их деть).

Сопровождающий говорил по-русски слабовато, но был очень приветливым и очень старался, чтобы всем всё понравилось. В группе нас было 14 человек в 19-местном автобусе (хотя заявлено было 12), но для нас это не было проблемой вообще.

Ну и стоит оставить комплимент природе Египта. Она прекрасна без всяких но!

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