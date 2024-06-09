Эта экскурсия — возможность оказаться в святых местах и прочувствовать себя и свои желания. Вы встретите завораживающий рассвет там, где Моисей получил скрижали с заповедями.
Побываете в монастыре Святой Екатерины — одном из старейших непрерывно действующих христианских храмов в мире — и увидите ту самую Неопалимую Купину.
Побываете в монастыре Святой Екатерины — одном из старейших непрерывно действующих христианских храмов в мире — и увидите ту самую Неопалимую Купину.
Ближайшие даты:
Время начала: 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- На комфортабельном автомобиле мы отправимся к горе Синай. Там Моисей провёл 40 дней и ночей и получил скрижали Завета, на которых, согласно Библии, были начертаны 10 заповедей.
- Далее с проводником—бедуином под звёздным небом мы начнём восхождение длиною в 7 километров. Конечная часть пути — 700 ступеней. По легенде, прошедшим этот путь прощаются все грехи. Волнительные минуты ожидания — и вы увидите чарующий восход солнца.
- Спустившись с горы, мы попадём в монастырь Святой Екатерины. Там осмотрим оливковый сад, Неопалимую Купину и колодец Моисея, посетим базилику Преображения и колокольню. Монастырь знаменит огромным собранием икон и библиотекой рукописей, уступающей по историческому значению только Ватиканской библиотеке.
- В поездке гид расскажет о главных святынях Синая, Великомученице Екатерине и истории монастыря. Объяснит, почему храм защищал сам пророк Мухаммед и отчего гора Синай является священной для трёх монотеистических религий.
Организационные детали
- В стоимость включены услуги гида, трансфер на микроавтобусе Toyota, входные билеты, безалкогольные напитки (вода и сок).
- Дополнительно оплачиваются личные расходы – сувениры и перекусы на остановках.
- Для поездки виза не нужна. Можно путешествовать со штампом Sinai only, который ставят по прибытию в аэропорту.
- Экскурсия не подойдёт для людей с ограниченной физической активностью.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Меня зовут Алиса, я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. В Шарме проживаю 11 лет, из них 8 работаю гидом. Экскурсии провожу я и моиЗадать вопрос
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