Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Эта экскурсия — возможность оказаться в святых местах и прочувствовать себя и свои желания. Вы встретите завораживающий рассвет там, где Моисей получил скрижали с заповедями.



Побываете в монастыре Святой Екатерины — одном из старейших непрерывно действующих христианских храмов в мире — и увидите ту самую Неопалимую Купину.