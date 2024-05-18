1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€280 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
€280 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
€440 за всё до 4 чел.
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Когда-то возле горы Синай проходили маршруты первых паломников»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
85€77 за человека
Мини-группа
8 часов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Эта программа собрала в себе самые яркие приключения, которыми может похвастаться Синай»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€40 за человека
Групповая
18 часов
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
«Гора Моисея, или Синай — место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные скрижали с высеченными на них десятью заповедями»
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Мини-группа
16 часов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Индивидуальная
9 часов
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Монастырь Святой Екатерины — самый древний в мире христианский монастырь, находится в Египте, на Синайском полуострове на высоте 1570 метров, у подножья горы Синай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
5 приключений на Синае
«Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Важно: из-за погодных условий может меняться последовательность посещения объектов: иногда заповедник посещается первым, а Тур-Синай после него, и тогда завтрак на ферме превращается в ранний ужин»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Вади Фиран (Рефидим) — самая известная долина с пальмами и водоёмом на всём Синае, которую называют Синайским оазисом»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Одна из самых известных долин на Южном Синае, получившая своё название от обитавших там ранее больших стад оленей»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
€390 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«На комфортабельном автомобиле мы отправимся к горе Синай»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
€260 за всё до 3 чел.
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€35 за человека
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
€33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина18 мая 2024Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
- ММарина9 мая 2024Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
- ММария4 мая 2024Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
- ИИнна4 мая 2024Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
- ТТатьяна29 апреля 2024Встречали рассвет 27.04.24. Группа "Рамзес" Привет!!!! Во-первых, потрясающий гид Ахмед довез нас до монастыря и заботливо передал в руки невероятно
- ЕЕлена28 апреля 202422 апреля в формате минигруппы посетители монастырь Св Екатерины. Путешествовали на микроавтобусе с кониционером в количестве 5 человек в сопровождении
- JJulija25 апреля 2024Впечатлительный поход, хорошая и пунктуальная организация экскурсии, гид Ахмед не только расскажет историю, но создаст атмосферу экскурсии. Спасибо!
- ЕЕкатерина15 апреля 2024Спасибо Валиду за организацию нашего мини путешествие! Валид несколько раз до экскурсии писал нам, расказал какие документы и вещи подготовить
- MMaria30 марта 2024Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так как бОльшая часть дня
- ИИрина28 марта 2024Интересная экскурсия, доброжелательный гид. Действительно стоит посетить монастырь.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Синай»
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