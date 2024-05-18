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экскурсию сам Георгий, хорошо разговаривает на русском, в честь дня рождения подарил букет и заказал тортик. В дороге он рассказал про то как будет проходить экскурсия и подсказал, что еду и иконы нужно сразу взять с собой в гору, по пути была остановка для покупки икон и свечей с туалетом. Само восхождение было с гидом Аидом шли в комфортном для нас темпе, Аид интересовался нашем самочувствием, помогал сделать фото, на последних ступенях предложил понести мой рюкзак. После спуска посетили монастырь Святой Екатерины проводил Георгий, рассказал факты об этом монастыре, помог сделать фото, там где запрещено посетила музей на 2 этаже.