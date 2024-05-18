Экскурсии из Шарм-Эль-Шейха на Синай

Найдено 18 экскурсий в категории «Синай» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €27, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
23 отзыва
Экскурсия на гору Моисея и к монастырю св. Екатерины из Шарм-Эль-Шейх
Поднимитесь на гору Синай, где Моисей получил Десять заповедей, и исследуйте древний монастырь св. Екатерины
«На автомобиле мы отправимся к горе Синай, где Моисей принял от Бога Десять заповедей — по пути я поделюсь любопытными фактами об этом месте»
Завтра в 19:00
10 июня в 19:00
280 за всё до 3 чел.
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Насыщенное вип-путешествие навстречу истории, природным чудесам и атмосферным локациям
Начало: у вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
«Чтобы перезагрузиться во время пляжного египетского отдыха, исследуйте необыкновенный Синай»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
от 300 за всё до 10 чел.
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
Посетить место силы в сердце Египта, а также заехать в город дайверов
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
280 за всё до 3 чел.
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
4 отзыва
Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
Совершить ночное путешествие в Синайскую пустыню в поисках смыслов, свободы и обретения себя
Начало: В вашем отеле
«Встреча рассвета на горе Синай в Египте, где Моисей получил от Бога десять заповедей, — это особое событие, которое объединяет паломничество, интенсивный треккинг и неповторимую красоту»
Завтра в 20:30
10 июня в 20:30
280 за всё до 10 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Шарм-эль-Шейха - на гору Синай и в монастырь Святой Екатерины (в мини-группе)
Провести вечер среди бедуинов, встретить рассвет на горе Моисея и посетить священные места
Начало: в отеле, порту или аэропорту
«В 2 ночи вы отправитесь на гору Синай, где пророку были ниспосланы 10 заповедей Бога»
10 июня в 18:30
12 июня в 18:30
440 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
🚌 На автобусе
скидка
9%
Мини-группа
8 часов
3 отзыва
Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
Путешествие к монастырю Святой Екатерины - уникальная возможность прикоснуться к святыням трёх мировых религий и узнать историю христианского храма
Начало: В Шарм-эль-Шейхе
«Когда-то возле горы Синай проходили маршруты первых паломников»
Расписание: в понедельник, четверг, пятницу и субботу в 06:00, во вторник и среду в 05:00
10 июня в 06:00
11 июня в 05:00
8577 за человека
Пять приключений на Синае
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
19 отзывов
Пять приключений на Синае: незабываемый день из Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в атмосферу Синайского полуострова с экскурсией, полной приключений и новых впечатлений
Начало: У ворот вашего отеля
«Эта программа собрала в себе самые яркие приключения, которыми может похвастаться Синай»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
40 за человека
Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
93 отзыва
Рассвет на Горе Моисея и духовное путешествие в монастырь Святой Екатерины
Откройте для себя величие Горы Моисея, встречая первые лучи солнца на её вершине и исследуя древний монастырь
Начало: Ваш отель
«Гора Моисея, или Синай — место, где, согласно библейским преданиям, Бог передал Моисею каменные скрижали с высеченными на них десятью заповедями»
Расписание: воскресенье, среда, пятница в 20:00 (зависит от вашего отеля)
Завтра в 20:00
12 июня в 20:00
от $27 за человека
Рассвет на горе Синай (Моисея)
🚶 Пешая
Мини-группа
16 часов
7 отзывов
Рассвет на горе Синай (Моисея)
Начало: Ресепшн отеля
Расписание: Воскресенье, Понедельник, Среда, Пятница.
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
$85 за человека
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Христианский Синай - монастырь святой Екатерины и посещение г. Дахаб
Начало: По договорённости
«Монастырь Святой Екатерины — самый древний в мире христианский монастырь, находится в Египте, на Синайском полуострове на высоте 1570 метров, у подножья горы Синай»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$280 за всё до 3 чел.
5 приключений на Синае
Групповая
8 часов
3 отзыва
5 приключений на Синае
«Эта увлекательная экскурсия включает в себя лучшие приключения, которые можно испытать на Синае»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$46 за человека
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Важно: из-за погодных условий может меняться последовательность посещения объектов: иногда заповедник посещается первым, а Тур-Синай после него, и тогда завтрак на ферме превращается в ранний ужин»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Синайский лабиринт. Путь Моисея
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Синайский лабиринт. Путь Моисея
Посетить долину паломников, увидеть оазис и побывать в месте, где Бог разговаривал с Моисеем
Начало: в отеле или аэропорту города
«Вади Фиран (Рефидим) — самая известная долина с пальмами и водоёмом на всём Синае, которую называют Синайским оазисом»
10 июня в 05:30
12 июня в 05:30
380 за всё до 4 чел.
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Индивидуальная
11 часов
VIP-сафари в Шарм-эль-Шейхе
Побывать в мекке дайвинга, познакомиться с бедуинами и отдохнуть в настоящем оазисе посреди пустыни
Начало: в вашем отеле
«Одна из самых известных долин на Южном Синае, получившая своё название от обитавших там ранее больших стад оленей»
11 июня в 05:30
16 июня в 05:30
390 за всё до 4 чел.
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
К горе Синай и в монастырь Святой Екатерины
Пройти по следам Моисея и посетить одну из древнейших монашеских обителей мира
«На комфортабельном автомобиле мы отправимся к горе Синай»
Завтра в 20:00
10 июня в 20:00
260 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Мини-группа
9 часов
Из Шарм-эль-Шейха - к цветному каньону Салама
Отправиться в Дахаб, чтобы увидеть чудо Синайского полуострова (в группе)
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
Сакральные вершины: на гору Моисея и в монастырь святой Екатерины (в группе)
Найти вдохновение в святых местах и зарядиться внутренней энергией
Начало: у вашего отеля
«На экскурсии гид расскажет о горе Синай, её значении и происхождении названия, истории греческого храма Святой Троицы и самого монастыря»
Расписание: в среду, пятницу и воскресенье в 20:30
Завтра в 20:30
12 июня в 20:30
33 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    18 мая 2024
    Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
    Все было просто замечательно! Особенно, мне понравился проводник Магди, он просто супер. Благодаря ему все прошло прекрасно, я не устала
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    и не замерзла. Я очень довольна экскурсией, она оправдала мои ожидания, спасибо огромное Валиду за организацию и заботу, проводнику Магди за профессионализм и философский подход), гиду Магди за юмор и хорошее настроение и водителю Хамиду за хорошую дорогу ❤️ Всем очень рекомендую. Если вы еще сомневаетесь, то с такой командой можно быть уверенным, что все пройдет замечательно 👍

  • М
    Марина
    9 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Благодарю за экскурсию. Всё прошло в комфортном режиме, с заботой и добротой. Забрали во время, состав группы был 3 человека. Проводил
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    экскурсию сам Георгий, хорошо разговаривает на русском, в честь дня рождения подарил букет и заказал тортик. В дороге он рассказал про то как будет проходить экскурсия и подсказал, что еду и иконы нужно сразу взять с собой в гору, по пути была остановка для покупки икон и свечей с туалетом. Само восхождение было с гидом Аидом шли в комфортном для нас темпе, Аид интересовался нашем самочувствием, помогал сделать фото, на последних ступенях предложил понести мой рюкзак. После спуска посетили монастырь Святой Екатерины проводил Георгий, рассказал факты об этом монастыре, помог сделать фото, там где запрещено посетила музей на 2 этаже.

  • М
    Мария
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Ездила на восхождение в ночь с 3 на 4 мая. Эмоции переполняют, заехали в отель вовремя, всего на экскурсии было
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    5 человек, что вполне идеальный вариант. Мне повезло с группой, все были физ хорошо подготовлены и подъем был почти без проблем👍🏻 Большое спасибо организаторам, это было незабываемо)

  • И
    Инна
    4 мая 2024
    Рассвет на горе Синай (Моисея)
    Добрый день поднимались на Синай 3 мая. Было 5 человек, я была с дочерью 12 лет. Дочери было тяжело. Я
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    осталась очень довольна! Группа была отличная, все отличные и доброжелательные ребята. Поднялись за 2,5 часа, встретили рассвет, очень красиво. Спасибо Георгию за отличную экскурсию.

  • Т
    Татьяна
    29 апреля 2024
    Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
    Встречали рассвет 27.04.24. Группа "Рамзес" Привет!!!! Во-первых, потрясающий гид Ахмед довез нас до монастыря и заботливо передал в руки невероятно
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    заботливого, доброго и внимательного сопровождающего Магги. Во-вторых, у нас собралась восхитительная группа из молодых ребят, которые заботливо шли рядом и помогали в трудных моментах. Рассвет был волшебным, но ещё больше волшебным было ощущение от того, что мы сделали это. От всей души благодарю всех, кто помог нашей месте стать реальностью. Вы-лучшие

  • Е
    Елена
    28 апреля 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    22 апреля в формате минигруппы посетители монастырь Св Екатерины. Путешествовали на микроавтобусе с кониционером в количестве 5 человек в сопровождении
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    полицейского конвоя и сотрудников службы безопасности. Георгий прекрасно говорит на русском языке и обладает хорошими организаторскими способностями. Он увлечённо рассказывал об истории создания монастыря и библейских событиях того времени. Одними из первых нашей маленькой группой посетители монастырь, где покоятся мощи Св Екатерины, музей, где собрана великолепная коллекция икон, спокойно и неспкшно подялись на смотровую площадку, откуда открывался потрясающий вид на весь монастырь. Георгий очень позитивный и активный человек, благодаря чему наша экскурсия прошла в доброжелательной атмосфере. Он порадовал нас маленькими приятными сюрпризами. Огромное спасибо Георгию да доставленное удовольствие.

  • J
    Julija
    25 апреля 2024
    Встретить рассвет на Синае, горе Моисея
    Впечатлительный поход, хорошая и пунктуальная организация экскурсии, гид Ахмед не только расскажет историю, но создаст атмосферу экскурсии. Спасибо!
  • Е
    Екатерина
    15 апреля 2024
    Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
    Спасибо Валиду за организацию нашего мини путешествие! Валид несколько раз до экскурсии писал нам, расказал какие документы и вещи подготовить
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    к поездке. На кануне поезки написал во сколько и где встречаемся. Отдельно хочется отметить нашего гида Богдана. Великолепное знание истории и самое главное умение её преподнести понятно и увлекательно. Одним словом экскурсия заслуживает не пять, а десять звёзд минимум

  • M
    Maria
    30 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так как бОльшая часть дня
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    проходит в дороге. Георгий крайне приветлив и уважителен. Время в пути прошло практически незаметно так как делали остановки как на пути туда, так и на обратной дороге. Монастырь сам очень интересный, в 4:45 выехали, в 13:30 вернулись, экскурсию советую!

    Прекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно такПрекрасная экскурсия! Очень комфортабельный автобус и безопасный водитель со спокойной музыкой, что нам было немаловажно так
  • И
    Ирина
    28 марта 2024
    Из Шарм-эль-Шейха - на Синай! Посещение монастыря Святой Екатерины в мини-группе
    Интересная экскурсия, доброжелательный гид. Действительно стоит посетить монастырь.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Синай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
  1. Индивидуальная экскурсия на гору Моисея и к монастырю Святой Екатерины
  2. Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
  3. Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
  4. Христианский Синай: монастырь Святой Екатерины и золотой город Дахаб
  5. Синайские странствия: гора Моисея и монастырь Святой Екатерины на рассвете
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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