Посетите древний монастырь Святой Екатерины, погуляйте по колоритным улочкам Дахаба, насладитесь отдыхом на пляже пятизвездочного отеля и исследуйте коралловые рифы Красного моря. Захватывающие фотографии и уроки виндсерфинга сделают этот день незабываемым
5 причин купить эту экскурсию
- 📸 Захватывающие фото
- 🕌 Древние святыни
- 🏄♂️ Уроки виндсерфинга
- 🌊 Прогулка на моторной лодке
- 🏖️ Песчаный пляж и лаунж-зона
Что можно увидеть
- Монастырь Святой Екатерины
- Куст Неопалимой купины
- Колодец Моисея
- Базилика Преображения
- Коралловые рифы
Описание экскурсии
Синайский монастырь — побывать в библейском месте
В первой части экскурсии предлагаем вам совершить паломничество в один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Это место из списка ЮНЕСКО — монастырь Святой Екатерины. Вы увидите святыни, куст Неопалимой купины и колодец Моисея; посетите службу в базилике Преображения (если монахи дадут разрешение). Прикоснетесь к мощам великомученицы Екатерины и изучите коллекцию древних икон.
33 удовольствия в Дахабе
После погружения в прошлое вы отдохнете на песчаном пляже Дахаба и в лаунж-зоне пятизвездочного отеля с дивным видом. Эта опция особенно понравится тем гостям Шарм-эль-Шейха, которые остановились в отеле с «коралловым пляжем» и скучают по возможности выходить в море без специальной обуви.
Пора исследовать Красное море поближе: для этого вы сплаваете на моторной лодке к коралловым рифам. Дно здесь не слишком глубокое, поэтому каждый сможет полюбоваться кораллами без страха.
Конечно, вас ждут колоритные улочки Дахаба. Вы погуляете по ним с местным жителем и проникнетесь ни на что не похожей атмосферой этого городка дайверов, кайтеров, виндсерферов и йогов.
Если захотите, можно взять урок виндсерфинга у звезды Дахаба, известного спортсмена и инструктора, неоднократного призера чемпионатов по виндсерфингу. Покататься на сапборде или даже поучаствовать в регулярных гонках на сапах.
📸 За этот захватывающий день вы сделаете лучшие фотографии в горах, на обзорной площадке в «золотой час» и на песчаной косе — на кадрах отсюда кажется, что человек гуляет по воде!
Организационные детали
- Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня
- Гид-инструктор живет в Дахабе более 15 лет, знает город и окрестности вдоль и поперёк, может решить почти любой вопрос. С ним вы будете защищены от всех приставал и продавцов, проведете день комфортно и интересно.
- По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 40 человек). Детали уточняйте в переписке.
Что входит в стоимость, а что — нет
Включено:
— Прогулка на скоростной моторной лодке, вход на песчаный пляж и в лаундж-зону пятизвездочного отеля
— Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто
— Для большего количества человек (более 3-х) экскурсия проводится на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым
Дополнительные расходы:
— входные билеты в заповедник «Монастырь Св. Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)
— питание (по желанию)
— уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию; стоимость зависит от вашего уровня владения виндсерфом и сезона)
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Хотела бы поблагодарить Надежду и Махмуда за первоклассно организованное приключение!
Всем кому интересно выйти за рамки классического отдыха в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире - смело рекомендую отправляйтесь в Дахаб! Очень
Ответственные, организованные, знающие, умеющие слышать туристов.
Мы заказали индивидуальную. экскурсию: ночью подняться на гору Синай, встретить там рассвет, потом спуститься вниз и посетить монастырь, а затем в