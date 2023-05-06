Индивидуальная экскурсия от Шарм-эль-Шейха до Синайского монастыря и Дахаба подарит вам незабываемые впечатления. Посетите древний монастырь Святой Екатерины, погуляйте по колоритным улочкам Дахаба, насладитесь отдыхом на пляже пятизвездочного отеля и исследуйте коралловые рифы Красного моря. Захватывающие фотографии и уроки виндсерфинга сделают этот день незабываемым

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Описание экскурсии

Синайский монастырь — побывать в библейском месте

В первой части экскурсии предлагаем вам совершить паломничество в один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Это место из списка ЮНЕСКО — монастырь Святой Екатерины. Вы увидите святыни, куст Неопалимой купины и колодец Моисея; посетите службу в базилике Преображения (если монахи дадут разрешение). Прикоснетесь к мощам великомученицы Екатерины и изучите коллекцию древних икон.

33 удовольствия в Дахабе

После погружения в прошлое вы отдохнете на песчаном пляже Дахаба и в лаунж-зоне пятизвездочного отеля с дивным видом. Эта опция особенно понравится тем гостям Шарм-эль-Шейха, которые остановились в отеле с «коралловым пляжем» и скучают по возможности выходить в море без специальной обуви.

Пора исследовать Красное море поближе: для этого вы сплаваете на моторной лодке к коралловым рифам. Дно здесь не слишком глубокое, поэтому каждый сможет полюбоваться кораллами без страха.

Конечно, вас ждут колоритные улочки Дахаба. Вы погуляете по ним с местным жителем и проникнетесь ни на что не похожей атмосферой этого городка дайверов, кайтеров, виндсерферов и йогов.

Если захотите, можно взять урок виндсерфинга у звезды Дахаба, известного спортсмена и инструктора, неоднократного призера чемпионатов по виндсерфингу. Покататься на сапборде или даже поучаствовать в регулярных гонках на сапах.

📸 За этот захватывающий день вы сделаете лучшие фотографии в горах, на обзорной площадке в «золотой час» и на песчаной косе — на кадрах отсюда кажется, что человек гуляет по воде!

Организационные детали

Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня

Гид-инструктор живет в Дахабе более 15 лет, знает город и окрестности вдоль и поперёк, может решить почти любой вопрос. С ним вы будете защищены от всех приставал и продавцов, проведете день комфортно и интересно.

По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 40 человек). Детали уточняйте в переписке.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:

— Прогулка на скоростной моторной лодке, вход на песчаный пляж и в лаундж-зону пятизвездочного отеля

— Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто

— Для большего количества человек (более 3-х) экскурсия проводится на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым

Дополнительные расходы:

— входные билеты в заповедник «Монастырь Св. Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)

— питание (по желанию)

— уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию; стоимость зависит от вашего уровня владения виндсерфом и сезона)