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Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)

Перезагрузитесь во время египетского отдыха: посетите древний монастырь Св. Екатерины и насладитесь морскими приключениями в Дахабе
Индивидуальная экскурсия от Шарм-эль-Шейха до Синайского монастыря и Дахаба подарит вам незабываемые впечатления.

Посетите древний монастырь Святой Екатерины, погуляйте по колоритным улочкам Дахаба, насладитесь отдыхом на пляже пятизвездочного отеля и исследуйте коралловые рифы Красного моря. Захватывающие фотографии и уроки виндсерфинга сделают этот день незабываемым
5
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 📸 Захватывающие фото
  • 🕌 Древние святыни
  • 🏄‍♂️ Уроки виндсерфинга
  • 🌊 Прогулка на моторной лодке
  • 🏖️ Песчаный пляж и лаунж-зона
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)
Синайский монастырь и морские приключения в Дахабе (из Шарм-эль-Шейха)

Что можно увидеть

  • Монастырь Святой Екатерины
  • Куст Неопалимой купины
  • Колодец Моисея
  • Базилика Преображения
  • Коралловые рифы

Описание экскурсии

Синайский монастырь — побывать в библейском месте

В первой части экскурсии предлагаем вам совершить паломничество в один из древнейших непрерывно действующих христианских монастырей в мире. Это место из списка ЮНЕСКО — монастырь Святой Екатерины. Вы увидите святыни, куст Неопалимой купины и колодец Моисея; посетите службу в базилике Преображения (если монахи дадут разрешение). Прикоснетесь к мощам великомученицы Екатерины и изучите коллекцию древних икон.

33 удовольствия в Дахабе

После погружения в прошлое вы отдохнете на песчаном пляже Дахаба и в лаунж-зоне пятизвездочного отеля с дивным видом. Эта опция особенно понравится тем гостям Шарм-эль-Шейха, которые остановились в отеле с «коралловым пляжем» и скучают по возможности выходить в море без специальной обуви.

Пора исследовать Красное море поближе: для этого вы сплаваете на моторной лодке к коралловым рифам. Дно здесь не слишком глубокое, поэтому каждый сможет полюбоваться кораллами без страха.

Конечно, вас ждут колоритные улочки Дахаба. Вы погуляете по ним с местным жителем и проникнетесь ни на что не похожей атмосферой этого городка дайверов, кайтеров, виндсерферов и йогов.

Если захотите, можно взять урок виндсерфинга у звезды Дахаба, известного спортсмена и инструктора, неоднократного призера чемпионатов по виндсерфингу. Покататься на сапборде или даже поучаствовать в регулярных гонках на сапах.

📸 За этот захватывающий день вы сделаете лучшие фотографии в горах, на обзорной площадке в «золотой час» и на песчаной косе — на кадрах отсюда кажется, что человек гуляет по воде!

Организационные детали

  • Это индивидуальная экскурсия VIP-уровня
  • Гид-инструктор живет в Дахабе более 15 лет, знает город и окрестности вдоль и поперёк, может решить почти любой вопрос. С ним вы будете защищены от всех приставал и продавцов, проведете день комфортно и интересно.
  • По запросу экскурсию можно провести и для большего количества участников (до 40 человек). Детали уточняйте в переписке.

Что входит в стоимость, а что — нет

Включено:
— Прогулка на скоростной моторной лодке, вход на песчаный пляж и в лаундж-зону пятизвездочного отеля
— Для группы до 3 человек экскурсия проводится на комфортабельном легковом авто
— Для большего количества человек (более 3-х) экскурсия проводится на микроавтобусе, оснащенном кондиционером и всем необходимым

Дополнительные расходы:
— входные билеты в заповедник «Монастырь Св. Екатерины и гора Моисея» (5$ с человека + 10$ с автомобиля)
— питание (по желанию)
— уроки виндсерфинга, аренда оборудования для виндсерфинга и сапбордов (по желанию; стоимость зависит от вашего уровня владения виндсерфом и сезона)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда и Махмуд
Надежда и Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 2.5 часа
Провели экскурсии для 17 туристов
Привет)) Я Надежда, живу в Египте с 2011 года. Занимаюсь организацией экскурсий по этой солнечной стране. Сначала просто работала в экскурсионном офисе, потом открыла собственную компанию. И познакомилась с Махмудом
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— наверное, самым известным среди россиян жителем Дахаба и инструктором по виндсерфингу. Это тот самый «Махмуд-ракета» (Mahmoud Speed), многократный победитель российских и международных соревнований. Теперь мы вместе проводим индивидуальные экскурсии по всему Синаю из Дахаба и Шарма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
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1
Наталья
Добрый день!
Хотела бы поблагодарить Надежду и Махмуда за первоклассно организованное приключение!
Всем кому интересно выйти за рамки классического отдыха в Шарм-эль-Шейхе, Хургаде или Каире - смело рекомендую отправляйтесь в Дахаб! Очень
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благодарны всей команде за организацию, насыщенную, увлекательную программу и чуткий подход. Нас сопровождали квалифицированные гиды, прекрасно знающие английский и русский язык. Махмуд прекрасный инструктор по виндсерфу - за полтора часа поставил меня на доску! Остались очень вдохновлены поездкой. Спасибо, Надежде и Махмуду за то, что открыли для нас Египет с новой стороны. С удовольствием вернемся снова!

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
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Татьяна
Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути не было никаких. Монастырь красивый, колоритный. Поскольку он находится в горах, температура комфортная. Немного
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маловато локаций в монастыре, мало куда можно зайти и посмотреть. Очень понравился музей в монастыре, уникальные иконы и книги, есть экспонаты датированные 4 веком.
Морская часть экскурсии тоже очень понравилась. Махмуд супер, очень позитивный, улыбчивый. Отвез в прекрасное кафе, где очень вкусно пообедали, покатал на лодке, сделал много красивых фото. Вода просто невероятной красоты в тех местах. Приятно и неожиданно порадовали подарки от компании. Спасибо большое за отлично проверенный день. Рекомендую экскурсию от Надежды и Махмуда.

Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути
Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути
Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути
Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути
Чудесный был день. Организовано все супер. Все по часам: вовремя забрали, вовремя привезли. Задержек по пути
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Т
Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось бы отметить, что запрос на экскурсию был индивидуальный и Надежда подошла к этому вопросу
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очень чутко и профессионально. В момент организации экскурсии нам была предоставлена подробная информация, получены ответы на все интересующие нас вопросы. Поэтому могу смело сказать, что мы не ошиблись с выбором!
Это был насыщенный день, полный эмоций и впечатлений!
Рано утром побывали на службе в Монастыре Святой Екатерины, осмотрели многие достопримечательности. Насладились душевной атмосферой.
Вторая часть экскурсии подразумевала активное времяпровождение. Мы поехали в город Дахаб, где нас сопровождал гид Махмуд. Махмуд – замечательный, отзывчивый человек! Благодаря ему, время, проведенное в Дахабе, пролетело как одно мгновение! Мы посмотрели потаенные места города, покатались на катере, поныряли в море, вкусно поели! Сделали много интересных фотографий, получили кучу новых эмоций!
Одним словом – впечатления об экскурсии самые восторженные!
Смело рекомендую Надежду и Махмуда в организации ваших экскурсий! Уверена, с их помощью ваши эмоции от экскурсий будут только положительные!
Еще раз огромное благодарю Вам от нас!

Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось
Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось
Хотим выразить благодарность Надежде и Махмуду за организацию прекрасной экскурсии! Все было на высшем уровне! Хотелось
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Ольга
Огромная благодарность Надежде и Махмуду!
Ответственные, организованные, знающие, умеющие слышать туристов.
Мы заказали индивидуальную. экскурсию: ночью подняться на гору Синай, встретить там рассвет, потом спуститься вниз и посетить монастырь, а затем в
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Дахаб.
Во первых, все было точно по времени, без задержек и опозданий.
Во-вторых: на пропускных пунктах (а их там 5 или 6) нас быстро пропускали (тоже благодаря гиду и водителю)
Махмуд - прекрасный гид. В дороге узнали много нового про страну, обычаи, про жизнь местных жителей.
На гору мы поднялись легко, шли почти до самой вершины без фонариков, видно было очень хорошо.
И Махмуд прекрасно знает маршрут,поскольку он туда поднимался уже много раз.
И нам повезло, что в это день почти не было туристов, очень редкое явление для этого места.
В общем, рассвет своего дня рождения я встретила на горе. Было приятно, что организаторы решили сделать мне сюрприз и подарили свежий манго со свечкой, чтобы загадать желание:)
В целом, не буду все дальше подробно описывать.
В описании экскурсии и так все есть.
Еще раз огромное спасибо!
Рекомендую всем!:)

Огромная благодарность Надежде и Махмуду!
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Ekaterina
Замечательная экскурсия - осмотрели монастырь Святой Екатерины, ознакомились с небольшим городком Дахаб, вкусно поели, погуляли, посетили смотровые площадки, делали интересные и живописные остановки по ходу маршрута. Поплавали в Красном море на отличном песчаном пляже. Все по программе и немножечко больше! Восторг! Рекомендуем! Спасибо!
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А
Спасибо за экскурсию! Однозначно рекомендую! Ездили семьей, я, жена и двое детей 8 и 6 лет. Все было замечательно организовано, хорошая машина, хороший водитель и очень чуткое отношение как к родным. Надежда и Махмуд спасибо Вам от нашей семьи за замечательно проведенный день и хорошее отношение.
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