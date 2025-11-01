Индивидуальная экскурсия в монастырь Святой Екатерины и на гору Синай предлагает уникальную возможность прикоснуться к истории и религии. Монастырь, известный своими древними рукописями и иконами, является важным центром православия.
Подъём на гору Синай позволит насладиться захватывающими видами и ощутить духовную атмосферу места, где Моисей получил Десять заповедей. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и станет источником вдохновения
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Историческая значимость монастыря
- ⛰️ Величие горы Синай
- 🙏 Духовная атмосфера
- 📚 Уникальные рукописи и иконы
- 🌄 Захватывающие виды
- 🕊️ Возможность медитации
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения - с октября по апрель, когда погода наиболее комфортная для подъёма на гору и прогулок по монастырю. В эти месяцы температура не слишком высокая, что делает экскурсию более приятной. В мае и сентябре также можно насладиться поездкой, но стоит быть готовым к более тёплой погоде. Летом, с июня по август, жара может быть значительной, но для любителей экстремальных условий это тоже может стать интересным опытом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Монастырь Святой Екатерины
- Гора Синай
Описание экскурсии
Монастырь Святой Екатерины — один из старейших действующих православных монастырей в мире. В нём хранятся древние рукописи, уникальные иконы и библейские святыни, в том числе Неопалимая купина.
Вы услышите захватывающую историю о Доротее, которая стала святой Екатериной, и о том, как её мощи обнаружили спустя многие годы.
Подъём на священную гору Синай, где, согласно преданию, проповедник Моисей получил Десять заповедей. Поговорим о значении горы в христианской традиции и библейских легендах, связанных с ней.
С вершины горы открываются захватывающие виды на окружающие горы и пустыню. Это идеальное место для медитаций и созерцания.
Тайминг
- 8:00 — заберём вас из отеля в Шарм-эль-Шейхе
- Дорога до монастыря занимает 2,5 часа
- Посещение монастыря Святой Екатерины — 45 мин.
- Подъём на гору Синай — около 3 часов, спуск — 2 часа
- Заезд на обед в ресторан — 45 мин.
- 19:00 — ориентировочное время возвращения в отель
Организационные детали
- В стоимость входят: трансфер на микроавтобусе Toyota Hiace, обед
- Экскурсию можно провести для большего количества участников (до 10 человек). Доплата за каждого дополнительного человека — $49
- По желанию можно совершить подъём на гору на верблюде — $20 за чел.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От ворот вашего отеля
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 948 туристов
Я русскоговорящий гид-историк, учился в Москве. С 2002 года живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. В моей команде только профессиональные гиды, владеющие русским языком так же хорошо, как и я. Мы
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Н
Наталия
1 ноя 2025
