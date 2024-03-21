Аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе позволит наслаждаться прекрасными пейзажами, прохладным морским бризом, и уютной атмосферой.
Вы также сможете наслаждаться чудесами подводного мира, которые откроются перед вами во время снорклинга и дайвинга.
Если вы ищете незабываемые эмоции и необычный отдых, аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе — именно то, что вам нужно.
Вы также сможете наслаждаться чудесами подводного мира, которые откроются перед вами во время снорклинга и дайвинга.
Если вы ищете незабываемые эмоции и необычный отдых, аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе — именно то, что вам нужно.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Коралловые рифы
- Множество уютных бухт и островов
Описание
Приглашение на незабываемое морское приключение в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для круиза на яхте, ведь здесь находится один из самых великолепных коралловых рифов в мире, а также множество живописных бухт и островов. Аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе — это возможность насладиться кристально чистым морем, свежим бризом, теплым солнцем и незабываемыми закатами. Что входит в программу аренды яхты • На борту вас ожидает первоклассное обслуживание, профессиональный экипаж и уютные комнаты для отдыха.
- Кроме того, за дополнительную плату у вас будет возможность заняться дайвингом и снорклингом. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор.
- В зимнее время года может быть ветрено — возьмите с собой теплые вещи.
Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- Ваша гостиница (шлагбаум)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Важная информация
- После брони нужно заплатить 50% стоимости перед туром и предоставить фотографии паспортов всех участников круиза
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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