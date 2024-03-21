Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе

Индивидуальная экскурсия в Шарм-Эль-Шейхе
Аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе позволит наслаждаться прекрасными пейзажами, прохладным морским бризом, и уютной атмосферой.

Вы также сможете наслаждаться чудесами подводного мира, которые откроются перед вами во время снорклинга и дайвинга.

Если вы ищете незабываемые эмоции и необычный отдых, аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе — именно то, что вам нужно.
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Аренда яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Ближайшие даты:
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даты

Что вас ожидает:

  • Коралловые рифы
  • Множество уютных бухт и островов

Описание

Приглашение на незабываемое морское приключение в Шарм-эль-Шейх
Шарм-эль-Шейх — прекрасное место для круиза на яхте, ведь здесь находится один из самых великолепных коралловых рифов в мире, а также множество живописных бухт и островов. Аренда яхты в Шарм-эль-Шейхе — это возможность насладиться кристально чистым морем, свежим бризом, теплым солнцем и незабываемыми закатами. Что входит в программу аренды яхты • На борту вас ожидает первоклассное обслуживание, профессиональный экипаж и уютные комнаты для отдыха.
  • Кроме того, за дополнительную плату у вас будет возможность заняться дайвингом и снорклингом. Важная информация:• Возьмите с собой купальные принадлежности, солнцезащитный крем, головной убор.
  • В зимнее время года может быть ветрено — возьмите с собой теплые вещи.

Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Ваша гостиница (шлагбаум)
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 08:00 до 17:00 и с 17:00 до 21:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • После брони нужно заплатить 50% стоимости перед туром и предоставить фотографии паспортов всех участников круиза
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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