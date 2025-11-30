Мои заказы

Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте

Увлекательное морское путешествие
Описание водной прогулки

Морская экскурсия на яхте на Египетские мальдивы! Ежедневно 07:30-17:30 Программа экскурсии •07:30 – Трансфер из отеля •Прибытие в порт и заполнение документов •Посадка на яхту •🐠 Две остановки в водах заповедника Рас-Мохаммед:

•плавание с маской и ластами •дайвинг +10$ (по желанию) •🏝 Остановка на Белом Острове •🍴 Обед, напитки •17:00 – Трансфер в отель Важная информация: С собой возьмите:

полотенца • купальники • крем от солнца • деньги.

Автобус приедет за вами прямо к отелю и вернёт вас обратно к отелю. Время отправления — до 9 утра, но мы сообщим вам точное время за день или два до поездки.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Заповедник Рас-Мохаммед (водная часть)
  • Белый остров
  • Пересечение Акабского и Суэцкого заливов
Что включено
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Лодка
  • Билет в заповедник
  • Русскоязычный гид
  • Обед
  • 2 остановки для снорклинга 🤿и/или дайвинга
  • 1 остановка на Белом острове (White Island)
  • Жилет
Что не входит в цену
  • 📸 Профессиональная фото - и видеосъёмка под водой и на яхте
  • 🤿 Принадлежности для снорклинга: маска и ласты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Трансфера забирает из отеля
Завершение: Обратный трансфер в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Автобус приедет за вами прямо к отелю и вернёт вас обратно к отелю. Время отправления — до 9 утра, но мы сообщим вам точное время за день или два до поездки.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • С собой возьмите:
  • Полотенца
  • Купальники
  • Крем от солнца
  • Деньги
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

