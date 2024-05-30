Экскурсии по заповедникам из Шарм-Эль-Шейха

Найдено 24 экскурсии в категории «Заповедники» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Береговая линия образует рисунок, в котором можно увидеть профиль пророка Мохаммеда — отсюда название заповедника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Вы увидите главные достопримечательности заповедника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Цветной каньон и заповедник Абу Галум за 1 день
🐫 На верблюдах
Мини-группа
8 часов
15 отзывов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах по заповеднику Абу Галум»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
42 за человека
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Затем мы отправимся в заповедник Рас-Моххамед»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
🚌 На автобусе
🐫 На верблюдах
Групповая
8 часов
5 отзывов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума Важная информация:»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед Добро пожаловать в первый национальный парк Египта, который также является объектом охраны ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Загадка названия Национальный парк Рас-Мохаммед с 1989 года является национальным заповедником»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Билеты
5 часов
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
3 отзыва
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«За обедом в уникальном ресторане в бухте Гузлане насладимся видом на заповедник Рас Мухаммед, а потом отправимся его исследовать»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в заповеднике Рас-Мохаммед (+90€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Приключения в заповеднике Набк
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Прибытие на территорию заповедника»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от 198 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
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    что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!) Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    Тур в заповедник Рас-Мохаммед с обедом и прогулкой на яхте
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • О
    Олег
    15 мая 2024
    Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
    Что понравилось: маленькая группа, по программе посетили все основные локации заповедника, инструктор делал фото под водой (самостоятельно такие не сделаешь),
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    поездка была на полдня, не утомительно. Что не понравилось: на месте нет туалетов и комнат для переодевания (это уже вопрос не к организатору), у меня свое снаряжение, но пришлось ожидать других в пункте проката. А в целом, за такую цену экскурсия хорошая.

  • А
    Алексей
    15 мая 2024
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
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    привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
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    местах практически одна) великолепные фото как с Мальдив) И самое главное…. Ахмед сделал так чтт бы я полюбила с первого погружения в маске воду(я никогда не ныряла и боялась) более того мы увидели мурену 🤪 хотя она очень редко появляеться дем) спасибо, таким учителям и проводникам! Спасибо организаторам

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Заповедники»

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  3. Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
  4. Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
  5. Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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