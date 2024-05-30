1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Береговая линия образует рисунок, в котором можно увидеть профиль пророка Мохаммеда — отсюда название заповедника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Вы увидите главные достопримечательности заповедника»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«А после вас ждет снорклинг среди красочных коралловых рифов: именно здесь Жак-Ив Кусто снимал цикл своих фильмов — уверены, что вы также оцените красоты заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
8 часов
Цветной каньон и заповедник Абу Галум: Приключение на весь день из Шарм-Эль-Шейха
Проведите день, наполненный приключениями и красотой природы Шарм-Эль-Шейха, открывая секреты Цветного каньона и заповедника Абу Галум
Начало: У вашего отеля
«Катание на верблюдах по заповеднику Абу Галум»
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
€42 за человека
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Затем мы отправимся в заповедник Рас-Моххамед»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
8 часов
Абу-Галум - заповедник «Голубая дыра»
Начало: Ваш отель
«Затем вы займётесь снорклингом, с масками и ластами поплавыете среди красивых кораллов заповедника Абу Галума Важная информация:»
Расписание: Ежедневно в 08:00 (в зависимости от отеля)
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$28 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед Добро пожаловать в первый национальный парк Египта, который также является объектом охраны ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Загадка названия Национальный парк Рас-Мохаммед с 1989 года является национальным заповедником»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Групповая
5 часов
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«За обедом в уникальном ресторане в бухте Гузлане насладимся видом на заповедник Рас Мухаммед, а потом отправимся его исследовать»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в заповеднике Рас-Мохаммед (+90€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Приключения в заповеднике Набк
Начало: Ваш отель
«В заповеднике Набк вы получите море приятных впечатлений от посещения каньона, катания на досках, поездки на квадроциклах и верблюдах по пляжу»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $250 за всё до 2 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Из Шарм-эль-Шейха - в заповедник Набк
Провести день, наполненный приключениями, среди природных красот
«Прибытие на территорию заповедника»
13 июня в 08:00
20 июня в 08:00
от €198 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- ААлексей20 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- ООлег15 мая 2024Что понравилось: маленькая группа, по программе посетили все основные локации заповедника, инструктор делал фото под водой (самостоятельно такие не сделаешь),
- ААлексей15 мая 2024В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который
- ООльга11 мая 2024Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Заповедники»
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