1 чел.
По популярности
Групповая
9 часов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€25 за человека
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Мы расскажем, что они символизируют, и познакомим с историей дороги в Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
€180 за всё до 4 чел.
Групповая
5.5 часов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Индивидуальная
6 часов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
€650 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
13 часов
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в заповеднике Рас-Мохаммед»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
€200 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Морское путешествие в Рас-Мохаммед откроет для вас сказочный мир Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€55 за человека
Индивидуальная
13 часов
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Кемпинг располагается в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
€295 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше, с её суровыми окаменелыми скальными образованиями вдоль побережья»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Групповая
9 часов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
6 часов
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Групповая
9 часов
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед — это по-настоящему заповедное место, подводный мир которого славится своим богатством и разнообразием»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Групповая
7 часов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Групповая
8.5 часов
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Заповедник Рас Мохаммед и Белый остров Заповедник Рас Мохаммед расположен на самой южной точке Синая»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Групповая
8.5 часов
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Мы пройдём по живописному маршруту в нацпарке Рас-Мохаммед, который по праву считается одним из самых красивых мест в Красном море»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«В стороне от банальных маршрутов и туристических мест, мы с вами познакомимся с дикими местами Национального парка Рас-Мохаммед, поплаваем в самом живописном рифе Красного моря, увидим диких верблюдов»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
«Что вас ожидает: Гигантский природный аквариум Национальный заповедник Рас-Мохаммед — это невероятно красивый мир под водой, где сливаются воедино великолепные формы, яркие цвета и невероятное разнообразие морской жизни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Что вас ожидает: сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
Индивидуальная
12 часов
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед Добро пожаловать в первый национальный парк Египта, который также является объектом охраны ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Загадка названия Национальный парк Рас-Мохаммед с 1989 года является национальным заповедником»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Для начала, мы с вами сходим в музей, посвященный Заповеднику Рас-Мохаммед, где вы сможете увидеть всех обитателей Заповедника, а так же разновидность и название охраняемых кораллов»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Групповая
5 часов
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Национальный парк Рас-Мохаммед»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
€280 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в заповеднике Рас-Мохаммед (+90€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€260 за всё до 3 чел.
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«Дополнительные расходы: вход в национальный парк Рас-Мохаммед — $5, аренда оборудования для снорклинга — $2–3, дополнительные морепродукты — $5, услуги оператора — уточняйте в переписке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€25 за человека
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Морской Рас-Мухаммед на автомобиле
Начало: У отельного шлагбаума
«Морской заповедник Рас Мухаммед расположен в 25 км»
Расписание: Воскресенье, Пятница.
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
от 179$134 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Начало: Шлагбаум отеля
«А мы вас туда отвезём — в кемпинг, расположенный в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$295 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Проплывём вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650€553 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ААлексей29 мая 2024Хорошая экскурсия. Рекомендую.
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- РРената21 мая 2024Все понравилось
- ААлексей20 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- SSvetlana19 мая 2024Поездка на пол дня. Красивое место, интересные локации. Гид Алексей (он именно так представился) пытался дать информацию, но её было очень мало. Отдельно отмечу, что Алексей крайне хамоват, что очень не понравилось.
- KKseniia16 мая 2024Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Рас-Мохаммед»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Рас-Мохаммед" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 16 до 650 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на яхте 🛥 в Рас-Мохаммед из Шарм-Эль-Шейха с плаванием, снорклингом (купание в маске с трубкой) и дайвингом 🤿, где вы погрузитесь к кораллам заповедника, увидите много рыб, возможно встретите дельфинов и морских черепах, а так же побываете на египетских Мальдивах с белым песком. Почти все морские прогулки включают обед из морепродуктов