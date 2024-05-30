Экскурсии в заповедник Рас-Мохаммед в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 35 экскурсий в категории «Рас-Мохаммед» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €16, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
48 отзывов
Групповая яхтенная прогулка: Египетские Мальдивы с дайвингом и снорклингом
Вас ждет незабываемое путешествие на яхте к берегам Рас-Мохаммед и Белого острова. Погрузитесь в мир подводных красот Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами»
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 за человека
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Мы расскажем, что они символизируют, и познакомим с историей дороги в Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед с трансфером и снорклингом
Погрузитесь в тайны пустыни, встретите диких верблюдов и насладитесь снорклингом в уникальном заповеднике Рас-Мохаммед. Всё включено
Начало: Ваш отель
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
180 за всё до 4 чел.
Дайвинг в фантастическом Красном море
Групповая
5.5 часов
17 отзывов
Дайвинг в Красном море Шарм-Эль-Шейх: Встреча с подводным миром
Вас ждет невероятное приключение под водой! Погружение с инструктором откроет вам красоту подводного мира Красного моря
Начало: У вашего отеля
«🐠 Дайвинг в заповеднике Рас-Мохаммед (погружение на 15 мин»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
🛥 На яхте
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Морская VIP-прогулка на яхте с гидом
Отправиться в захватывающее плавание из Шарм-эль-Шейха по вашему сценарию и пожеланиям
Начало: От вашего отеля
«Маршрут плавания мы обсудим заранее: например, можно отправиться в заповедник Рас-Мохаммед или на Белый остров, египетские Мальдивы»
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
650 за всё до 10 чел.
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
К звёздам Египта: день и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Полюбоваться коралловыми рифами и пейзажами, отдохнуть от суеты и с комфортом переночевать в пустыне
«Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
500 за всё до 3 чел.
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
6.5 часов
1 отзыв
Большой тур на полдня: сафари на квадроциклах + заповедник Рас-Мохаммед
Прокатиться по дюнам, побывать в гостях у бедуинов и искупаться в коралловой бухте
Начало: У ворот вашего отеля
«Приглашаем вас окунуться в мир экстрима и насладиться невероятной природой Синайского полуострова в заповеднике Рас-Мохаммед»
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
200 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«Неприметными тропинками, о которых знают только местные, мы доберёмся до секретных уголков заповедника Рас-Мохаммед»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
4 отзыва
Групповая экскурсия в Рас-Мохаммед: Снорклинг и панорамы Шарм-Эль-Шейха
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны Красного моря во время морской прогулки к заповеднику Рас-Мохаммед
Начало: У вашего отеля
«Морское путешествие в Рас-Мохаммед откроет для вас сказочный мир Красного моря»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
55 за человека
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
🚌 На автобусе
Индивидуальная
13 часов
3 отзыва
Ночёвка в пустыне у самого Красного моря: уникальная экскурсия
Представьте: пустыня, море, тишина и звёзды. Бегство от реальности в заповеднике Рас-Мохаммед. Откройте для себя мир покоя и романтики
Начало: У вашего отеля
«Кемпинг располагается в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова»
10 июня в 13:00
11 июня в 13:00
295 за всё до 3 чел.
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше, с её суровыми окаменелыми скальными образованиями вдоль побережья»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Морская прогулка в заповеднике Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
25 отзывов
Экскурсия в Рас-Мохаммед: Дайвинг и отдых на Белом острове
Погрузитесь в волшебный мир подводной флоры и фауны национального парка Рас-Мохаммед. Насладитесь дайвингом и отдыхом на Белом острове
Начало: от шлагбаума вашего отеля
«В 25 км от Шарм-эль-Шейха расположен заповедник Рас-Мохаммед — уникальная экосистема коралловых рифов с разнообразной морской фауной»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Групповая
10 часов
121 отзыв
Экскурсия «Египетские Мальдивы»: дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
Исследуйте красоты подводного мира Рас Мохаммеда в компании опытного инструктора. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель
«Об экскурсии Заповедная зона Рас-Мохаммед — настоящий рай для любителей снорклинга и дайвинга, а также для тех, кто впервые отдыхает на Красном море»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
73 отзыва
В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед считается первым национальным парком Египта и одним из самых живописных мест на всём Красном море, его южная часть входит в десятку лучших в мире пляжей для подводного плавания»
Расписание: Ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от $16 за человека
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: Белый остров и дайвинг из Шарм-эль-Шейха
Групповая
9 часов
82 отзыва
Морская прогулка в Рас-Мохаммед: дайвинг и отдых на Белом острове
Проведите незабываемый день на белоснежной яхте, погружаясь в сокровищницу морских красот Рас-Мохаммеда
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед — это по-настоящему заповедное место, подводный мир которого славится своим богатством и разнообразием»
Расписание: Ежедневно в 8:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $25 за человека
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед на яхте
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
15 отзывов
Групповая экскурсия на яхте: Рас-Мохаммед и Белый остров с сноркелингом
Проведите незабываемый день, исследуя подводный мир Рас-Мохаммеда и красоты Белого острова на комфортабельной яхте
Начало: Ваш отель
«Путешествие в национальный морской заповедник Рас-Мохаммед и Белый остров на белоснежной яхте — 3 остановки для снорклинга с профессиональным инструктором — обед BBQ, безалкогольные напитки»
Расписание: ежедневно в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$30 за человека
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
🛥 На яхте
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Рас-Мохаммед и Белый остров на яхте из Шарм-эль-Шейха
Начало: Ваш отель
«Что вас ждет Заповедник Рас Мохаммед и Белый остров Заповедник Рас Мохаммед расположен на самой южной точке Синая»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$35 за человека
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Групповая
8.5 часов
1 отзыв
Путешествие на пиратском судне в Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Мы пройдём по живописному маршруту в нацпарке Рас-Мохаммед, который по праву считается одним из самых красивых мест в Красном море»
Расписание: Ежедневно, выезд 08:00, возвращение в 16:30
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$70 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«В стороне от банальных маршрутов и туристических мест, мы с вами познакомимся с дикими местами Национального парка Рас-Мохаммед, поплаваем в самом живописном рифе Красного моря, увидим диких верблюдов»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
«Что вас ожидает: Гигантский природный аквариум Национальный заповедник Рас-Мохаммед — это невероятно красивый мир под водой, где сливаются воедино великолепные формы, яркие цвета и невероятное разнообразие морской жизни»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Групповая
9 часов
1 отзыв
В Шарм-Эль-Шейхе: Рас-Мохаммед и Белый остров
Начало: Гид заберет вас из отеля
«Что вас ожидает: сноркелинг в эпицентре подводного мира Египта Рас-Мохаммед — это необычайное место, которое привлекает туристов со всего мира»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
$25 за человека
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
День и ночь в кемпинге в заповеднике Рас-Мохаммед
Начало: Отель размещения
«Что вас ожидает: Часть первая: чудеса заповедника Рас-Мохаммед Добро пожаловать в первый национальный парк Египта, который также является объектом охраны ЮНЕСКО»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$550 за всё до 3 чел.
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Загадка названия Национальный парк Рас-Мохаммед с 1989 года является национальным заповедником»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Билеты
5 часов
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Для начала, мы с вами сходим в музей, посвященный Заповеднику Рас-Мохаммед, где вы сможете увидеть всех обитателей Заповедника, а так же разновидность и название охраняемых кораллов»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
3 отзыва
Белый остров и заповедник Рас-Мохаммед (на яхте)
«Побывать в национальном морском заповеднике Рас Мохаммед должен каждый, кто отдыхает в Шарм-эль-Шейхе»
Расписание: Ежедневно в 07:30
$31 за человека
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
2 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед (на автобусе)
«Приглашаем посетить Национальный морской заповедник Рас-Мохаммед»
Расписание: Ежедневно в 08:30
$21 за человека
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Тур-Синай и заповедник Рас-Мохаммед - групповая экскурсия
Совершить путешествие от древних времён пророка Моисея до наших дней
Начало: В вашем отеле
«Национальный парк Рас-Мохаммед»
10 июня в 07:00
12 июня в 07:00
280 за всё до 4 чел.
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Фотопрогулка
3.5 часа
Фотосессия в лучших локациях Шарм-эль-Шейха
Сделать эффектные снимки на пляже, в заповеднике, бедуинской деревне или другом колоритном месте
Начало: У вашего отеля
«в заповеднике Рас-Мохаммед (+90€)»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
260 за всё до 3 чел.
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
🛥 На яхте
Групповая
9 часов
Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
Провести день в открытом море, побывать на египетских Мальдивах и погрузиться в воду среди кораллов
Начало: Шарм-эль-Шейхе
«Дополнительные расходы: вход в национальный парк Рас-Мохаммед — $5, аренда оборудования для снорклинга — $2–3, дополнительные морепродукты — $5, услуги оператора — уточняйте в переписке»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
25 за человека
Морской Рас-Мухаммед на автомобиле
🚗 На машине
скидка
25%
Индивидуальная
5 часов
Морской Рас-Мухаммед на автомобиле
Начало: У отельного шлагбаума
«Морской заповедник Рас Мухаммед расположен в 25 км»
Расписание: Воскресенье, Пятница.
Завтра в 09:30
14 июня в 09:30
от 179$134 за всё до 4 чел.
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«Оно находится на территории заповедника Рас-Мохаммед и выделяется своим минималистичным дизайном с использованием натуральных материалов»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Индивидуальная
12 часов
К звездам Египта - ночевка в пустыне у самого Красного моря
Начало: Шлагбаум отеля
«А мы вас туда отвезём — в кемпинг, расположенный в красивейшей бухте Марса Брейка, отделяющей заповедник Рас-Мохаммед от Синайского полуострова»
Сегодня в 12:30
Завтра в 12:30
$295 за всё до 3 чел.
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
🛥 На яхте
скидка
15%
Индивидуальная
8 часов
Из Шарм-эль-Шейха на «Мальдивы»: прогулка на яхте + дайвинг и снорклинг
Отдохнуть на современной яхте и поплавать с разноцветными рыбками на экскурсии «всё включено»
Начало: У вашего отеля
«Проплывём вдоль заповедника Рас-Мохаммед к Белому острову»
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
650553 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • А
    Алексей
    29 мая 2024
    Египетские Мальдивы - дайвинг и снорклинг в Рас Мохаммеде
    Хорошая экскурсия. Рекомендую.
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • Р
    Рената
    21 мая 2024
    Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
    Все понравилось
    Все понравилось
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
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    что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!) Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • S
    Svetlana
    19 мая 2024
    В живописный Рас-Мохаммед на автобусе
    Поездка на пол дня. Красивое место, интересные локации. Гид Алексей (он именно так представился) пытался дать информацию, но её было очень мало. Отдельно отмечу, что Алексей крайне хамоват, что очень не понравилось.
  • K
    Kseniia
    16 мая 2024
    Ночёвка в пустыне у самого Красного моря
    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя в природу и в
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    самого себя! Потрясающий опыт! Нам очень повезло, мы были одни в лагере! Очень гостеприимный и заботливый персонал! Остались очень яркие впечатления! Отдельно спасибо, Валиду, очень внимательный, заботливый, ничего лишнего не предлагал, очень это порадовало после групповых экскурсий! В следующий раз обязательно поедем на пирамиды индивидуально🙃 Очень рекомендую эту экскурсию!

    Эта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебяЭта экскурсия должна быть обязательной для знакомства в Египтом! Очень атмосферно, потрясающе красиво и погружает тебя

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Рас-Мохаммед»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
  2. Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
  3. Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
  4. Индивидуальная экскурсия по заповеднику Рас-Мохаммед
  5. Дайвинг в фантастическом Красном море
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Рас-Мохаммед" можно забронировать 35 экскурсий и билетов от 16 до 650 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 509 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Экскурсии на яхте 🛥 в Рас-Мохаммед из Шарм-Эль-Шейха с плаванием, снорклингом (купание в маске с трубкой) и дайвингом 🤿, где вы погрузитесь к кораллам заповедника, увидите много рыб, возможно встретите дельфинов и морских черепах, а так же побываете на египетских Мальдивах с белым песком. Почти все морские прогулки включают обед из морепродуктов
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