Морское путешествие к заповеднику Рас-Мохаммед подарит незабываемые впечатления. Три часовые остановки для снорклинга позволят увидеть коралловые сады, подводные горы и пещеры. Наблюдайте за морскими обитателями, такими как разноцветные рыбки, мурены
5 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
Отдых на яхте. Вы насладитесь с воды панорамами Шарм-эль-Шейха, Синайских гор и пустыни. Подышите морским воздухом и позагораете на палубе.
Остановки для купания и снорклинга. Мы сделаем три часовые остановки у рифов. Инструктор покажет вам самые живописные уголки рифов и морских обитателей, затаившихся среди коралловых зарослей. А также обеспечит вашу безопасность во время снорклинга.
Обед в формате шведского стола. После второй остановки мы накроем для вас вкусный обед с прохладительными напитками.
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками
- Дополнительные расходы: аренда масок, ласт, трубок (если у вас нет своих) — около 4$. По дороге в порт мы заедем в пункт проката.
- После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$50
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Махмуд — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 868 туристов
Меня зовут Махмуд Гамиль, я профессиональный лицензированный гид-египтолог. Уже 10 лет живу и работаю в городе Шарм-эль-Шейх. Имею богатый опыт в сфере туризма и организации VIP-экскурсий с международными туристическими компаниями. В газетах обо мне пишут, что я лучший и самый известный гид Шарм-эль-Шейха. Много раз меня приглашали на интервью в разные телепрограммы Египта в качестве знаменитого гида для VIP-гостей.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
6 ноя 2024
Морская прогулка понравилась, наверное это один из лучших вариантов групповой морской экскурсии в Шарме. Лодка большая, чистая, есть и тенек и на верхней палубе много лежаков чтобы загорать. С точки
С
Светлана
15 окт 2024
Экскурсия очень понравилась. Всё чётко организовано по времени. Корабль не переполнен, места достаточно. Мы комфортно расположились на мягком диванчике у столика.
Обед вкусный и сытный). Красивые виды. Отличная экскурсия для тех, кто любит морские прогулки)
Обед вкусный и сытный). Красивые виды. Отличная экскурсия для тех, кто любит морские прогулки)
Алексей
15 мая 2024
В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!
И
Иван
10 мар 2024
Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно, ничего не навязывали. Было 3 остановки. Снорклинг ман сопровождали в процессе остановок и показывали самые интересные места. Делали классные фотки на лодке и на острове. Рекомендую данную поездку.
Сергей
24 ноя 2023
Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех.
1. Все было в тайминге, нигде не сидели и не ждали. Гид очень пунктуален, забрал
1. Все было в тайминге, нигде не сидели и не ждали. Гид очень пунктуален, забрал
A
Aidar
14 ноя 2023
Заказал у Махмуда морскую прогулку в Рас Мохаммед. Гид оказался профессиональным, ещё до оформления заказа быстро ответил на базовые вопросы. После оформления заказа вовремя забрал из отеля на личном авто,
Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха
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