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привез в порт, передал "из рук в руки" сотруднику судна.

По дороге в порт Махмуд показал лицензию тур. агента от Министерства туризма Египта, и уже в порту во время ожидания посадки на судно поделился ссылками, где СМИ, включая национальное телевидение, берут интервью у Махмуда как лучшего VIP- гида. Также показал статью и Инете о присуждении ему гранта от Египта на обучение тур. делу в России. Стало понятно откуда у него хороший русский язык.

Там же в порту Махмуд угостил арабским кофе и по собственной инициативе договорился о бесплатных маске и ластах для снорклинга для меня.

Важно отметить, что действительно Махмуд посадил меня на правильный корабль. Во-первых, языково мне было комфортно с группой; во-вторых, на время всего круиза судно шло впереди всей прочей армады, тем самым позволяя нашей компании спокойно насладиться отдыхом во время всех трёх остановок в открытом море, включая остановку на "египетских Мальдивах" (тут совет тем, кто хочет заказать Мальдивы отдельным туром. Лучше тут, поскольку Мальдивы уже включены в программу).

Небольшим несоответствием между ожиданием и реальностью было то, что вместо 25-ти человек на корабле оказалось около 35-ти (это была единая группа из Турции), хотя места для каждого оказалось предостаточно. Опять же, выбирая между количеством и качеством, я не пожалел и благодарен Махмуду за сделанный за меня выбор.

Также отмечу, что на весь период круиза сотрудник судна, которому меня "вручил на попечение" Махмуд все время приглядывал за мной, интересовался всё ли в порядке, лично оповестил об обеде и лично посадил на обратный трансфер в отель.

Отзыв незаказной, от души. Приятного отдыха и мира всем!

Махмуд! Радуй нас дальнейшими скидками и супер-предложениями!