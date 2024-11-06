Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед

Погрузитесь в красочный мир Красного моря с групповой морской прогулкой к заповеднику Рас-Мохаммед. Три остановки для снорклинга и обед на яхте ждут вас
Морское путешествие к заповеднику Рас-Мохаммед подарит незабываемые впечатления. Три часовые остановки для снорклинга позволят увидеть коралловые сады, подводные горы и пещеры. Наблюдайте за морскими обитателями, такими как разноцветные рыбки, мурены
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и морские черепахи. Во время прогулки можно будет насладиться панорамами Шарм-эль-Шейха, Синайских гор и пустыни. После второй остановки будет предложен обед в формате шведского стола с прохладительными напитками. В стоимость включены трансфер до порта и обратно, прогулка на яхте и обед. Дополнительные расходы могут включать аренду масок, ласт и трубок

5
6 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Морская прогулка на яхте
  • 🐠 Три остановки для снорклинга
  • 🍽️ Обед в формате шведского стола
  • 🏞️ Панорамы Шарм-эль-Шейха и Синайских гор
  • 🚐 Включен трансфер до порта и обратно
    • Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    Групповая морская прогулка к заповеднику Рас-Мохаммед
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Шарм-эль-Шейх
  • Синайские горы
  • Пустыня

    • Описание водной прогулки

    Отдых на яхте. Вы насладитесь с воды панорамами Шарм-эль-Шейха, Синайских гор и пустыни. Подышите морским воздухом и позагораете на палубе.

    Остановки для купания и снорклинга. Мы сделаем три часовые остановки у рифов. Инструктор покажет вам самые живописные уголки рифов и морских обитателей, затаившихся среди коралловых зарослей. А также обеспечит вашу безопасность во время снорклинга.

    Обед в формате шведского стола. После второй остановки мы накроем для вас вкусный обед с прохладительными напитками.

    Организационные детали

    • В стоимость включены: трансфер до порта и обратно (ехать около 15 минут), прогулка на яхте, обед с безалкогольными напитками
    • Дополнительные расходы: аренда масок, ласт, трубок (если у вас нет своих) — около 4$. По дороге в порт мы заедем в пункт проката.
    • После бронирования нужно отправить нам фото разворота паспорта для оформления разрешения на посещение заповедника

    ежедневно в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет$50
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 6 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
    6
    4
    3
    2
    1
    Ю
    6 ноя 2024
    Морская прогулка понравилась, наверное это один из лучших вариантов групповой морской экскурсии в Шарме. Лодка большая, чистая, есть и тенек и на верхней палубе много лежаков чтобы загорать. С точки
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    зрения организации все хорошо, приехали во время, индивидуальный трансфер, в порту тоже все было быстро, снаряжение взяли в прокат. В море красиво очень, первая остановка - кораловый риф - красивый, много рыб, с нами была дочка 10 лет, плавает хорошо, но с маской особенно не ныряла, был инструктор, который помогал детям, очень их расслабил, научил прям нырять - дочь в полном восторге, ждет теперь когда по возрасту можно будет дайвинг попробовать. Вторая остановка - Мальдивы, везут на лодке - много людей со всех яхт - но в целом интересно, мы погуляли, пофотографировались. Обед на лодке тоже вполне вкусный, но он в 13.30/14.00 лучше взять с собой что-то на перекус, после сноркинга дочь была очень голодная и еле дождалась обеда, в баре есть чипсы, свежевыжатый сок, напитки. Третья остановка на снорклинг у нас получилась скорее больше с купанием, дул ветер, крутило яхты и особо понырять не получилось, хотя риф там красивый. Экскурсия больше про прогулку в море чем про снорклинг, его лучше брать отдельно. А тут отлично можно провести день в море с семьей.

    С
    15 окт 2024
    Экскурсия очень понравилась. Всё чётко организовано по времени. Корабль не переполнен, места достаточно. Мы комфортно расположились на мягком диванчике у столика.
    Обед вкусный и сытный). Красивые виды. Отличная экскурсия для тех, кто любит морские прогулки)
    Экскурсия очень понравилась. Всё чётко организовано по времени. Корабль не переполнен, места достаточно. Мы комфортно расположилисьЭкскурсия очень понравилась. Всё чётко организовано по времени. Корабль не переполнен, места достаточно. Мы комфортно расположилисьЭкскурсия очень понравилась. Всё чётко организовано по времени. Корабль не переполнен, места достаточно. Мы комфортно расположились
    Алексей
    15 мая 2024
    В данной экскурсии Махмуд к сожалению является посредником, но делает все возможное для удобства гостей. Вам обеспечен индивидуальный трансфер, который привезет вас в порт вовремя, без долгого ожидания посадки на яхту; русскоговорящий гид на яхте; обратный трансфер до отеля. Как всегда все на высшем уровне!
    И
    10 мар 2024
    Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно, ничего не навязывали. Было 3 остановки. Снорклинг ман сопровождали в процессе остановок и показывали самые интересные места. Делали классные фотки на лодке и на острове. Рекомендую данную поездку.
    Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно,Великолепная поездка. Да, чуть дороже чем у остальных. Но людей на лодке было мало. Кормили вкусно,
    Сергей
    24 ноя 2023
    Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех.
    1. Все было в тайминге, нигде не сидели и не ждали. Гид очень пунктуален, забрал
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    нас из отеля на автомобиле.
    2. Яхта новейшая, трехпалубная, все новое и чистое, команда очень старается. Питание очень вкусное.
    3. Яхта рассчитана на 50 человек, нас было 18, очень просторно и хорошо.
    4. Маршрут отличный - по всех локациях были отдельно от сотни яхт, которая плыла параллельно с нами) только на песчаной косе был еще народ.
    5. Ко всем достопримечательностям подвозили на отдельной лодке, остальные группы бредили по дну, держась за веревки)
    В общем, очень рекомендую. Лучше переплатить в этой поездке 15 долларов и посмотреть несколько локаций в комфортных условиях, чем плыть за меньшие деньги как селедки в бочке)

    Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех.Отличная поездка, мы не в первый раз на прогулке на яхте, но эта поездка лучше всех.
    A
    14 ноя 2023
    Заказал у Махмуда морскую прогулку в Рас Мохаммед. Гид оказался профессиональным, ещё до оформления заказа быстро ответил на базовые вопросы. После оформления заказа вовремя забрал из отеля на личном авто,
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    привез в порт, передал "из рук в руки" сотруднику судна.
    По дороге в порт Махмуд показал лицензию тур. агента от Министерства туризма Египта, и уже в порту во время ожидания посадки на судно поделился ссылками, где СМИ, включая национальное телевидение, берут интервью у Махмуда как лучшего VIP- гида. Также показал статью и Инете о присуждении ему гранта от Египта на обучение тур. делу в России. Стало понятно откуда у него хороший русский язык.
    Там же в порту Махмуд угостил арабским кофе и по собственной инициативе договорился о бесплатных маске и ластах для снорклинга для меня.
    Важно отметить, что действительно Махмуд посадил меня на правильный корабль. Во-первых, языково мне было комфортно с группой; во-вторых, на время всего круиза судно шло впереди всей прочей армады, тем самым позволяя нашей компании спокойно насладиться отдыхом во время всех трёх остановок в открытом море, включая остановку на "египетских Мальдивах" (тут совет тем, кто хочет заказать Мальдивы отдельным туром. Лучше тут, поскольку Мальдивы уже включены в программу).
    Небольшим несоответствием между ожиданием и реальностью было то, что вместо 25-ти человек на корабле оказалось около 35-ти (это была единая группа из Турции), хотя места для каждого оказалось предостаточно. Опять же, выбирая между количеством и качеством, я не пожалел и благодарен Махмуду за сделанный за меня выбор.
    Также отмечу, что на весь период круиза сотрудник судна, которому меня "вручил на попечение" Махмуд все время приглядывал за мной, интересовался всё ли в порядке, лично оповестил об обеде и лично посадил на обратный трансфер в отель.
    Отзыв незаказной, от души. Приятного отдыха и мира всем!
    Махмуд! Радуй нас дальнейшими скидками и супер-предложениями!

    Входит в следующие категории Шарм-Эль-Шейха

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