ежедневно в 08:00

Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!

Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже

Бархатный песок Белого острова, теплое море за бортом яхты и всё многообразие кораллов Красного моря — это путешествие запомнится вам надолго.

В группе до 30 человек вы отправитесь к берегам национального заповедника Рас-Мохаммед, вплавь доберетесь до Египетских Мальдив и займетесь дайвингом.

И это лишь часть приключений, которые мы для вас приготовили!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте!

Что вас ожидает

Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами.
Снорклинг среди кораллов. Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря. В пути мы сделаем 2 остановки у ярких коралловых рифов, где вы сможете поплавать с маской и ластами.
Райский Белый остров: это место часто называют Египетскими Мальдивами из-за мягкого белого песка и чистейшего теплого моря. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть около 50 метров вплавь. Если вы не очень уверенно чувствуете себя на воде, не переживайте: группу сопровождает профессиональный инструктор.
Дайвинг. Настоящие искатели приключений смогут нырнуть с аквалангом к рифам на глубину 5-8 метров. Опытный дайвер проведет инструктаж на яхте, научит обращаться с оборудованием и будет рядом с вами под водой. Даже новички отлично справятся!
Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор
  • Мы заберем вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после круиза
  • Во время каждой остановки будет отводиться час времени на плавание и отдых
  • Для ускорения регистрации в порту просим прислать копии паспортов всех участников до начала круиза

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, а также обед и напитки на яхте включены в стоимость
  • Аренда снаряжения для снорклинга (если нет собственного) оплачивается отдельно: маска — 2$, ласты — 2$, жилет — 3$
  • Аренда снаряжения для дайвинга (при выборе этой опции) входит в стоимость
  • На яхте и под водой работает платный фотограф

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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ежедневно в 08:00

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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