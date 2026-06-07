ежедневно в 08:00

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Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте

Открыть природу заповедника Рас-Мохаммед, заняться дайвингом и отдохнуть на белоснежном пляже
Бархатный песок Белого острова, тёплое море за бортом яхты и многообразие кораллов Красного моря — это путешествие запомнится вам надолго.

В группе до 30 человек вы отправитесь к берегам национального заповедника Рас-Мохаммед, вплавь доберетесь до Египетских Мальдив и займётесь дайвингом. И это лишь часть приключений, которые мы для вас приготовили!
4.9
156 отзывов
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте
Египетские Мальдивы: групповая прогулка на яхте

Описание экскурсии

Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами.
Снорклинг среди кораллов. Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря. В пути мы сделаем 2 остановки у ярких коралловых рифов, где вы сможете поплавать с маской и ластами.
Райский Белый остров: это место часто называют Египетскими Мальдивами из-за мягкого белого песка и чистейшего тёплого моря. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть около 50 метров вплавь. Если вы не очень уверенно чувствуете себя на воде, не переживайте: группу сопровождает профессиональный инструктор.
Дайвинг. Настоящие искатели приключений смогут нырнуть с аквалангом к рифам на глубину 5–8 метров. Опытный дайвер проведет инструктаж на яхте, научит обращаться с оборудованием и будет рядом с вами под водой. Даже новички отлично справятся!
Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит поездка

  • Мы заберём вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезём обратно после круиза
  • Во время каждой остановки отведём час на плавание и отдых
  • Для ускорения регистрации в порту просим прислать копии паспортов всех участников до начала круиза
  • На морской прогулке запрещено использовать полнолицевые маски, разрешены отдельные маски с трубкой
  • На яхте может быть прохладно. Возьмите с собой толстовку, плед или ветровку
  • В свободное от дайвинга время можно заняться снорклингом — дополнительная активность
  • Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Трансфер, а также обед и напитки на яхте включены в стоимость
  • В порту необходимо оплатить наличными экосбор $5 с чел. (с 7 лет)
  • Аренда снаряжения для снорклинга (если нет собственного) оплачивается отдельно: маска — $5, ласты — $5, жилет — $5
  • Аренда снаряжения для дайвинга (при выборе этой опции) входит в стоимость
  • На яхте и под водой работает платный фотограф

ежедневно в 08:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 7 лет$30
Владельцы сертификата дайвера (последняя дайв-запись менее 6 месяцев назад)$120
Владельцы сертификата дайвера (последняя дайв-запись более 8 месяцев назад)$150
Взрослые (7+) с 2 погружениями$70
Взрослые (7+) без погружения$45
Взрослые (7+) с 1 погружением$60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 6122 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
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был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 156 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
125
4
20
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4
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Daria
мы остались в восторге от экскурсии! просто 10 из 10

забрали вовремя, привезли в порт (кстати, в порту оставшуюся часть можно оплатить картой в египетских фунтах, вдруг кому актуально)

пока ждали яхту,
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покормили котиков и собак. группа была небольшая, около 20 человек (на соседних яхтах 40+), интернациональная (Италия, Китай, Турция, Египет и Россия). отличная возможность попрактиковаться в английском

гиды проводят инструктаж на английском, русском и итальянском. очень приятные ребята, молодые и веселые. говорили, что нам повезло, что мы попали именно в их команду, ну правда.

никаких навязанных услуг не было, просто снорклили, общались, катались и получали удовольствие. ах да, ещё и обед очень вкусный!

мы остались в восторге от экскурсии! просто 10 из 10
мы остались в восторге от экскурсии! просто 10 из 10
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A
Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но расскажу несколько недочетов (я редко пишу отзывы (даже негативные), но решила все же сделать
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это из-за пункта 4):

1) если сам не спросишь - тебе не озвучат график поездки, сказали только, что будет 3 точки, но сколько на каждой будет времени - непонятно, из-за этого отсутствует понимание, что будет происходить (например: прибыли на остановку, сказали, что через 20 минут будет готов обед, но если кто-то хочет быстренько поплавать - можно поплавать. но не сказали, что после обеда мы сразу уплываем. в итоге было непонятно, для чего мы из одной точки переплывали в другую, потому что многие хотели поплавать после обеда и в итоге просто пропустили красивый риф, который был красивее, чем на первой остановке, на которой мы стояли очень долго)
2) невкусная еда в очень ограниченном количестве (засохшая порезанная на мелкие части котлета неизвестного происхождения и два кусочка какой-то фрикадельки с приправой)
3) не очень приветливый сотрудник, который сопровождал во время снорклинга (плавать самостоятельно было запрещено, только держать за спасательный круг инструктора или плавая близко к нему). я понимаю, что это меры безопасности, но все это было не в очень дружелюбной манере, а скорее командным тоном, хотя никто не сопротивлялся правилам 4) это меня просто убило - я лежала на палубе и дремала, просыпаюсь от громкого смеха рядом со мной, открываю глаза, а один из сотрудников тычет мне около рта своей зажженой сигаретой. когда я проснулась - он не прекратил это делать и смеялся, и пока я 3 раза не попросила его убрать - он не убирал. считаю такое непозволительным.
5) запрет на полнолицевые маски, из-за чего пришлось дополнительно приобрести маски с трубкой. понимаю, что это не индивидуальное требование организатора, а просто правила безопасности, но в результате кому-то разрешили плавать в таких масках, в порту ничего не отбирали (аналогичная ситуация с алкоголем, видела как люди спокойно прошли проверку в порту, хотя бутылки пива лежали с самого верха сумки) и на судне им тоже никто не запрещал.
думаю, что это лишь индивидуальный опыт, зависящий от конкретного персонала, который попадется. Просто думаю, что сейчас большинство предпочитает более ненавязчивый подход, а не назойливость и отсутствие личных границ. Про навязывание фотосессии уже писали в отзывах, поэтому углубляться не буду, но это конечно же тоже было, хотя мы сразу показали незаинтересованность в этой услуге.

Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но
Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но
Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но
Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но
Поездка прошла хорошо, красивые рифы, песок на белом острове, очень приветливый и добрый капитан судна, но
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Камалова
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все разжевала, хотя описание полностью соответствует. Забрали меня и сына 11 лет от отеля в
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8 часов, далее встреча с гидом и всей командой, инструктаж, очередь на паром. У нас была Яхта Адам. Было все супер и атмосфера на яхте и кормили и танцевали. Были два фотографа один там нас фотографировал, другой под водой, под водой и фото и видео классные торгуйтесь обязательно!
Жуткий ветер был, берите и ветровки и полотенце и перекусы. Воду, напитки. Алкоголь нельзя, проверяют вещи перед посадкой. И вот то, ради чего мы взяли этот тур, это дайвинг. Ребенок погружался сам, первый раз, дважды . Ему очень понравилось, инструктор был суперский и вся команда 👍 Переживали и все делали для нас, будто мы родственники, это я про отношение в целом. До самих Мальдив нужно добираться вплавь, метров 50, адреналин конечно зашкаливал 🤣 а так все круто, берите, не пожалеете конечно же.

Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
Всем привет. Были на прогулке 4.04.2026 год. Все очень понравилось, внесла предоплату, Наталья проконсультировала мгновенно, все
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Валерия
Хорошая экскурсия, но расстроило, что цена была у всех разная. Слышала, что на трипстере самые выгодные цены, но оказалось, что нет. Почему-то дважды попросили прислать паспорт, организация страдает, хотя это
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ситуация по всем экскурсиям в Египте.
В целом экскурсия понравилась, встретили дельфинов на обратном пути, очень здорово. Обед вкусный.
Сильно страдает безопасность., за это ставлю жирный минус. Жилеты платные, люди, которые не брали с собой деньги, ругались. Вообше интересно, если будет бедствие, выдадут ли жилеты бесплатно (а успеют ли?)… или нужно ждать ещё одной трагедии, чтобы все поняли, что жилеты должны выдаваться бесплатно на судне. Досмотр в порту одна условность. У меня был большой рюкзак, вообще не смотрели ничего.

Хорошая экскурсия, но расстроило, что цена была у всех разная. Слышала, что на трипстере самые выгодные
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Валерия, здравствуйте!
Благодарю за заказ морской прогулки и за оставленный отзыв.

Стоимость экскурсии одинаковая для всех участников, однако есть различные варианты предоплаты
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(от 20% до 100%), система скидок (промокодов), бонусов (за 4ю экскурсию). Поэтому остаток к оплате у всех может быть разный.

Правила безопасности соблюдаются на яхте. Существует понятие «спасательный жилет» и «плавательный жилет». Спасательные жилеты имеются на яхте и выдаются бесплатно в случае кораблекрушения. Плавательные жилеты служат для снорклинга и относятся к снаряжению, которое вы можете арендовать платно.

Я очень рада, что вам удалось встретить дельфинов. Это неописуемый восторг.
Благодарю, что отметили питание на яхте.

Я желаю вам хорошего отдыха в солнечном Египте.

С уважением, Наталья

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Анастасия
Были на экскурсии 06.05.2026. Начнём с плюсов: 1)забрали вовремя, договаривались на 7:50, водитель был на месте уже в 7:40, посадил нас и поехал за другими туристами 2)состояние яхты более чем
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удовлетворительное, персонал доброжелательный, места всем хватило, чересчур сильно никакие дополнительные опции не навязывали 3) весь заявленый маршрут был успешно выполнен. Теперь о минусах 1)если вы берете 2 погружения (а они того стоят), то опции просто поплавать с маской у вас может не быть, время стоянок весьма не большое, и ожидание очереди на погружение и само погружение съедят все время 2)обед был, но весьма посрелственный (2 вида салата, рис, макароны в томатной пасте, тушёная картошка, и мясо типа. нагетсы), поэтому если вы изберательны в еде, берите её с собой. Общее впечатление положительное, очень хорошие инструкторы по погружениям, внимательно отслеживают вашу реакцию, вниз не тянут. Рекомендую

Были на экскурсии 06.05.2026. Начнём с плюсов: 1)забрали вовремя, договаривались на 7:50, водитель был на месте
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К
Как всегда все на высшем уровне! Спасибо организатору Натальи, уже не первый год выбираю экскурсии именно у данного организатора и всегда в восторге!!! Из отеля забрал комфортабельный микроавтобус, довез до порта, там встретили, проводили на яхту, все рассказали, ныряла с аквалангом, очень профессиональные аквалангисты, невероятно классный маршрут и вся команда корабля! Всем рекомендую!
Как всегда все на высшем уровне! Спасибо организатору Натальи, уже не первый год выбираю экскурсии именно
Как всегда все на высшем уровне! Спасибо организатору Натальи, уже не первый год выбираю экскурсии именно
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