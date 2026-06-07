ежедневно в 08:00

В группе до 30 человек вы отправитесь к берегам национального заповедника Рас-Мохаммед, вплавь доберетесь до Египетских Мальдив и займётесь дайвингом. И это лишь часть приключений, которые мы для вас приготовили!
Описание экскурсии
Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами.
Снорклинг среди кораллов. Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря. В пути мы сделаем 2 остановки у ярких коралловых рифов, где вы сможете поплавать с маской и ластами.
Райский Белый остров: это место часто называют Египетскими Мальдивами из-за мягкого белого песка и чистейшего тёплого моря. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть около 50 метров вплавь. Если вы не очень уверенно чувствуете себя на воде, не переживайте: группу сопровождает профессиональный инструктор.
Дайвинг. Настоящие искатели приключений смогут нырнуть с аквалангом к рифам на глубину 5–8 метров. Опытный дайвер проведет инструктаж на яхте, научит обращаться с оборудованием и будет рядом с вами под водой. Даже новички отлично справятся!
Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой.
Организационные детали
Как проходит поездка
- Мы заберём вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезём обратно после круиза
- Во время каждой остановки отведём час на плавание и отдых
- Для ускорения регистрации в порту просим прислать копии паспортов всех участников до начала круиза
- На морской прогулке запрещено использовать полнолицевые маски, разрешены отдельные маски с трубкой
- На яхте может быть прохладно. Возьмите с собой толстовку, плед или ветровку
- В свободное от дайвинга время можно заняться снорклингом — дополнительная активность
- Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор
Что входит в стоимость, а что — нет
- Трансфер, а также обед и напитки на яхте включены в стоимость
- В порту необходимо оплатить наличными экосбор $5 с чел. (с 7 лет)
- Аренда снаряжения для снорклинга (если нет собственного) оплачивается отдельно: маска — $5, ласты — $5, жилет — $5
- Аренда снаряжения для дайвинга (при выборе этой опции) входит в стоимость
- На яхте и под водой работает платный фотограф
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 7 лет
|$30
|Владельцы сертификата дайвера (последняя дайв-запись менее 6 месяцев назад)
|$120
|Владельцы сертификата дайвера (последняя дайв-запись более 8 месяцев назад)
|$150
|Взрослые (7+) с 2 погружениями
|$70
|Взрослые (7+) без погружения
|$45
|Взрослые (7+) с 1 погружением
|$60
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
забрали вовремя, привезли в порт (кстати, в порту оставшуюся часть можно оплатить картой в египетских фунтах, вдруг кому актуально)
пока ждали яхту,
Благодарю за заказ морской прогулки и за оставленный отзыв.
Стоимость экскурсии одинаковая для всех участников, однако есть различные варианты предоплаты