ежедневно в 08:00

Что вас ожидает

Морская прогулка: на белоснежной комфортабельной яхте вы отправитесь к национальному заповеднику Рас-Мохаммед и с воды полюбуетесь его пейзажами.

Снорклинг среди кораллов. Рас-Мохаммед неслучайно привлекает любителей дайвинга со всего мира: здесь можно в полной мере оценить подводные красоты Красного моря. В пути мы сделаем 2 остановки у ярких коралловых рифов, где вы сможете поплавать с маской и ластами.

Райский Белый остров: это место часто называют Египетскими Мальдивами из-за мягкого белого песка и чистейшего теплого моря. Чтобы добраться сюда, нужно преодолеть около 50 метров вплавь. Если вы не очень уверенно чувствуете себя на воде, не переживайте: группу сопровождает профессиональный инструктор.

Дайвинг. Настоящие искатели приключений смогут нырнуть с аквалангом к рифам на глубину 5-8 метров. Опытный дайвер проведет инструктаж на яхте, научит обращаться с оборудованием и будет рядом с вами под водой. Даже новички отлично справятся!

Обед на яхте после активного плавания и снорклинга позволит отдохнуть и набраться сил перед обратной дорогой.

Организационные детали

Как проходит поездка

Поездка не предусматривает экскурсионного сопровождения, с вами на яхте будет опытный русскоговорящий инструктор

Мы заберем вас на комфортабельном микроавтобусе от отеля и отвезем обратно после круиза

Во время каждой остановки будет отводиться час времени на плавание и отдых

Для ускорения регистрации в порту просим прислать копии паспортов всех участников до начала круиза

Что входит в стоимость, а что — нет