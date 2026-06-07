ежедневно в 08:00

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это из-за пункта 4):



1) если сам не спросишь - тебе не озвучат график поездки, сказали только, что будет 3 точки, но сколько на каждой будет времени - непонятно, из-за этого отсутствует понимание, что будет происходить (например: прибыли на остановку, сказали, что через 20 минут будет готов обед, но если кто-то хочет быстренько поплавать - можно поплавать. но не сказали, что после обеда мы сразу уплываем. в итоге было непонятно, для чего мы из одной точки переплывали в другую, потому что многие хотели поплавать после обеда и в итоге просто пропустили красивый риф, который был красивее, чем на первой остановке, на которой мы стояли очень долго)

2) невкусная еда в очень ограниченном количестве (засохшая порезанная на мелкие части котлета неизвестного происхождения и два кусочка какой-то фрикадельки с приправой)

3) не очень приветливый сотрудник, который сопровождал во время снорклинга (плавать самостоятельно было запрещено, только держать за спасательный круг инструктора или плавая близко к нему). я понимаю, что это меры безопасности, но все это было не в очень дружелюбной манере, а скорее командным тоном, хотя никто не сопротивлялся правилам 4) это меня просто убило - я лежала на палубе и дремала, просыпаюсь от громкого смеха рядом со мной, открываю глаза, а один из сотрудников тычет мне около рта своей зажженой сигаретой. когда я проснулась - он не прекратил это делать и смеялся, и пока я 3 раза не попросила его убрать - он не убирал. считаю такое непозволительным.

5) запрет на полнолицевые маски, из-за чего пришлось дополнительно приобрести маски с трубкой. понимаю, что это не индивидуальное требование организатора, а просто правила безопасности, но в результате кому-то разрешили плавать в таких масках, в порту ничего не отбирали (аналогичная ситуация с алкоголем, видела как люди спокойно прошли проверку в порту, хотя бутылки пива лежали с самого верха сумки) и на судне им тоже никто не запрещал.

думаю, что это лишь индивидуальный опыт, зависящий от конкретного персонала, который попадется. Просто думаю, что сейчас большинство предпочитает более ненавязчивый подход, а не назойливость и отсутствие личных границ. Про навязывание фотосессии уже писали в отзывах, поэтому углубляться не буду, но это конечно же тоже было, хотя мы сразу показали незаинтересованность в этой услуге.