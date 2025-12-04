Наша экскурсия охватывает самые интересные и популярные места Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, Врата Аллаха, Озеро желаний и тектонические разломы. Вы узнаете интересные факты об этих локациях, сделаете яркие фото и посетите коралловый риф для снорклинга в одной из лучших бухт заповедника.

Описание водной прогулки

Панорама — большая каменная гряда, откуда открывается чудесный вид на весь заповедник Рас-Мохаммед.

Врата Аллаха, охраняющие въезд в Национальный парк — визитная карточка заповедника.

Мангровые рощи — единственные деревья в мире, которые способны существовать в солёной воде. Они опресняют морскую воду и откладывают соль на листьях.

Тектонические разломы. Видимая часть разлома заполнена водой, глубина — до 40 м, а длина более 400 м.

Озеро желаний — его состав насыщен солью так же, как и воды Мёртвого моря. Говорят, если окунуться в озеро и загадать желание, то оно непременно сбудется.

Остановка для снорклинга у живого кораллового рифа в одной из лучших бухт заповедника.

Во время путешествия:

вы узнаете, как появился заповедник и какую роль сыграл в его развитии знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто

увидите уникальную флору и фауну Рас-Мохаммеда

при большом везении сфотографируетесь с семьёй диких верблюдов

угоститесь сезонными фруктами

Организационные детали