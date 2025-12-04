Наша экскурсия охватывает самые интересные и популярные места Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, Врата Аллаха, Озеро желаний и тектонические разломы.
Вы узнаете интересные факты об этих локациях, сделаете яркие фото и посетите коралловый риф для снорклинга в одной из лучших бухт заповедника.
Описание водной прогулки
Панорама — большая каменная гряда, откуда открывается чудесный вид на весь заповедник Рас-Мохаммед.
Врата Аллаха, охраняющие въезд в Национальный парк — визитная карточка заповедника.
Мангровые рощи — единственные деревья в мире, которые способны существовать в солёной воде. Они опресняют морскую воду и откладывают соль на листьях.
Тектонические разломы. Видимая часть разлома заполнена водой, глубина — до 40 м, а длина более 400 м.
Озеро желаний — его состав насыщен солью так же, как и воды Мёртвого моря. Говорят, если окунуться в озеро и загадать желание, то оно непременно сбудется.
Остановка для снорклинга у живого кораллового рифа в одной из лучших бухт заповедника.
Во время путешествия:
- вы узнаете, как появился заповедник и какую роль сыграл в его развитии знаменитый исследователь Жак-Ив Кусто
- увидите уникальную флору и фауну Рас-Мохаммеда
- при большом везении сфотографируетесь с семьёй диких верблюдов
- угоститесь сезонными фруктами
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером
- Все билеты включены в стоимость. Снаряжение для снорклинга (маски, ласты) можно взять с собой или арендовать — стоимость $4 за единицу
- Виза не нужна (подходит штамп Sinai Only)
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
в среду в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$35
|Дети до 7 лет
|$27
Для бронирования достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в среду в 08:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Провели экскурсии для 284 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. Экскурсии провожу я и мои коллеги. Главная задача для нас — оставить самые приятные воспоминания о местах, людях и культуре Египта. Благодаря многолетнему опыту работы мы меняем формат авторских экскурсий и находим индивидуальный подход даже к самым требовательным путешественникам!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Светлана
4 дек 2025
Отличная экскурсия! Погода была не особо пляжная, поэтому целый день кататься на яхте мы не хотели. Автобусная экскурсия как раз подошла. Наталья очень интересно рассказывала, показала все интересные локации.
С
Соня
1 ноя 2025
Огромное спасибо девушкам-организаторам Алисе и Наталье. Алиса проконсультировала по всем вопросам, Наталья провела замечательную экскурсию в заповеднике на группу в 6 человек. Когда видели там итальянские автобусы по 40 человек,
