Туры из Каира в Александрию

Найдено 3 тура в категории «Александрия» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $180. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2024 году
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
На автобусе
31 отзыв
2 дня
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Начало: Мы заберём вас из отеля
Расписание: ежедневно, в 00:30
Завтра в 00:30
2 дек в 00:30
$180 за человека
«Дух старого Каира» - 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Пешая
На автобусе
1 день 18 часов
«Дух старого Каира» - 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Завтра в 03:00
2 дек в 03:00
$776 за всё до 8 чел.
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
На автобусе
1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
Завтра в 01:00
2 дек в 01:00
$850 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на туры

  • А
    Арина
    11 апреля 2024
    Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
    Четкая организация, много событий,. Отличные условия ночевки, ужин, обеды, завтрак. Есть вопросы к содержанию в Александрии: не хватило древности, не
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    показали колонну Диаклетиана, греко-римский музей, некрополь античный, коптскую церковь, интересно было бы обзорную по районам современного города. Также хотелось бы больше информации по истории Египта во время движения в автобусе: разные эпохи, датировки, завоевания, современная экономика, чем живут сейчас. На улице по жаре уже сложно слушать и в толпе туристов тоже сложно воспринимать.

  • М
    Мария
    18 января 2024
    Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
    Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в
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    отеле вы не будете, скорее ближе к трем часам утра. Дорога из и в Шарм-эль-шейх очень мучительная. К этому тоже морально нужно подготовиться. Сама экскурсия отличная, очень насыщенная. Рекомендую не покупать прогулку по Нилу. Вас в течении 20 минут покатают по короткому рукаву на разбитой лодке, заявленной цены однозначно не стоит. То же самое с лошадиными повозками у пирамид. Времени в каирском музее критически мало. Папирусную фабрику, фабрику масел (которые по своей сути являются магазинами, где конечно все самое лучшее и конечно нужно немедленно купить) можно было бы выкинуть не краснея. Бездарно потраченные несколько часов. Александрия очень красивый город, но по факту время в самом городе не превышает 4 часов. Большая его часть почему-то отдана на библиотеку, в которой, если вы не являетесь фанатом египетского кино и современного искусства смотреть особенно нечего. В зал с античным искусством требуется отдельный билет - он в программу не входит. Оставшиеся два часа это галопированная пробежка по городу. Билет в цитадель в стоимость не входит, на аквариум дается 7 минут. Только бросить взгляд на рыб и бежать дальше. Выходит, что больше времени проводишь в пути туда и обратно. Для ознакомления с городом неплохо, наверное, особенно если есть понимание, что в Египет больше возвращаться не планируете. Очень понравились экскурсоводы Саид и Ахмед.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Александрия»

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Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в ноябре 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Александрия" можно забронировать 3 тура от 180 до 850. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.75 из 5
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