2 дня
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Начало: Мы заберём вас из отеля
Расписание: ежедневно, в 00:30
Завтра в 00:30
2 дек в 00:30
$180 за человека
1 день 18 часов
«Дух старого Каира» - 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Завтра в 03:00
2 дек в 03:00
$776 за всё до 8 чел.
1 день 21 час
Истории Каира и Александрии, 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Начало: Место вашего пребывания в Шарм-эль-Шейхе
Расписание: Ежедневно с 01:00 до 22:00 следуещего дня
Завтра в 01:00
2 дек в 01:00
$850 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на туры
- ААрина11 апреля 2024Четкая организация, много событий,. Отличные условия ночевки, ужин, обеды, завтрак. Есть вопросы к содержанию в Александрии: не хватило древности, не
- ММария18 января 2024Покупая экскурсию, будьте готовы к тому, что все заявленные временные рамки, особенно во второй день будут подвинуты. В 00:30 в
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Александрия»
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Сколько стоит тур в Шарм-Эль-Шейхе в ноябре 2024
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