Персональный тур по Каиру и окрестностям с комфортом: мечети и пирамиды Гизы (из Шарм-эль-Шейха)
Увидеть сокровища Тутанхамона и погрузиться в атмосферу Старого города
Начало: Шарм-эль-Шейх, точное место - по договорённости, 3...
«Вы окажетесь в «Комплексе религий», где рядом расположены древняя мечеть, коптские храмы и синагога Бен-Эзры»
21 янв в 08:00
22 янв в 08:00
$850 за всё до 4 чел.
Каир и Александрия на автобусе - поездка на 2 дня
Начало: Мы заберём вас из отеля
«Мечеть Абу-эль-Аббаса, основанная в XVIII веке»
Расписание: ежедневно, в 00:30
$210 за человека
Христианский Каир (индивидуальная паломническая программа на самолёте)
Начало: Отель размещения в г. Шарм-эш-Шейх
«Главная достопримечательность храма — крипта, представляющая собой грот, где жила семья Богомладенца»
$640 за всё до 2 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-эш-Шейху в категории «Святые места»
Самые популярные туры этой рубрики в Шарм-эш-Шейхе
В январе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Шарм-эш-Шейхе
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в январе:
Сколько стоит тур в Шарм-эш-Шейхе в январе 2026
Сейчас в Шарм-эш-Шейхе в категории "Святые места" можно забронировать 3 тура от 210 до 850. Туристы уже оставили гидам 39 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Забронируйте тур в Шарм-эш-Шейхе на 2026 год по теме «Святые места», 39 ⭐ отзывов, цены от $210. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март