Город «тысячи минаретов», восточных базаров и великих пирамидДорога до Каира от Шарм-эль-шейха займёт около 6 часов. По дороге будет остановка для завтрака. Первое что вас будет ждать в Каире — двухчасовое посещение Египетского музея, в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона.

Далее, по желанию и за дополнительную плату вы сможете совершить прогулку 👣 по Нилу на лодке ⚓, чтобы увидеть самые известные дворцы и отели Каира. После обеда (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил вы отправитесь на экскурсию ⛳ по папирусной фабрике.

Ну а изюминкой нашего путешествия станет двухчасовая поездка к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира. В конце нашей программы вас ждёт посещение музея парфюмерии с его чарующими ароматами.