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Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Карим А.
Карим А. – Гид из Шарм-Эль-Шейха
Отправляйтесь с нами в Каир — самый большой город 🏙️ не только в Египте, но и на всём африканском континенте.

Расположенный в самом сердце Нила, Каир представляет собой настоящий город контрастов.

Высотные здания, респектабельные отели, роскошные набережные, станции метро 🚇, сложнейшие транспортные развязки и восточные шумные базары.

Пирамиды, Большой Сфинкс, невозмутимо взирающий веками на земную суету.

Здесь сочетаются древняя и новейшая история 📖 Египта.

Несомненно, не посетить Каир — значит не увидеть Египет.
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  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🕐Длительность 24 часа
  • 👫 Группа не более 50 человек

  • $65 за человека

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Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Что вы увидите

  • Египетский музей
  • Пирамиды
  • Сфинкс
  • Прогулка по реке Нил
Город «тысячи минаретов», восточных базаров и великих пирамидДорога до Каира от Шарм-эль-шейха займёт около 6 часов. По дороге будет остановка для завтрака. Первое что вас будет ждать в Каире — двухчасовое посещение Египетского музея, в многочисленных залах которого собрано более 150 000 экспонатов, относящихся к временам правления великих фараонов, в том числе богатая золотая коллекция Тутанхамона.
Далее, по желанию и за дополнительную плату вы сможете совершить прогулку 👣 по Нилу на лодке ⚓, чтобы увидеть самые известные дворцы и отели Каира. После обеда (шведский стол) в ресторане на берегу реки Нил вы отправитесь на экскурсию ⛳ по папирусной фабрике.
Ну а изюминкой нашего путешествия станет двухчасовая поездка к великим Пирамидам и Сфинксу, расположенными в Гизе — пригороде Каира. В конце нашей программы вас ждёт посещение музея парфюмерии с его чарующими ароматами.
Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
  • Все входные билеты
  • Вода в автобусе
  • Обед.
Что не входит
  • Билет катание на лодке по Нилу (10$)
  • Сувениры
  • Более никаких дополнительных расходов с вашей стороны.
Начало и место завершения
🚩 ваш отель
Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха
Каир на автобусе из Шарм-эль-Шейха

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 50 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Карим А.
Карим А.
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