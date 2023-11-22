Приглашаем погрузиться в таинственный мир Древнего Египта! Вы увидите те самые пирамиды Гизы и Большого сфинкса. А также другие менее известные, но фантастически интересные места: ступенчатую пирамиду Джосера, подземный храм Серапеум и многокомнатный некрополь Мереруки. Мы поделимся их многовековой историей и легендами.

Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.

Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.

Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

Организационные детали