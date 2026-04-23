Погружение в мир Древнего Египта начинается с посещения легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса. Увидите три пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина, а также храм Долины. В Саккаре вас ждёт ступенчатая

пирамида Джосера - первое резное каменное сооружение. Спуститесь в подземный храм Серапеум, где находятся 26 гранитных гробов. Завершите экскурсию в некрополе Мереруки, состоящем из нескольких комнат с гравюрами. Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид, транспорт с кондиционером включён. Входные билеты оплачиваются отдельно

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.

Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.

Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

Организационные детали