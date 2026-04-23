6 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Погружение в историю Древнего Египта
- 🏛️ Посещение легендарных пирамид Гизы
- 🗿 Увидите Большого сфинкса
- 🔍 Исследование ступенчатой пирамиды Джосера
- 🕵️♂️ Тайны подземного храма Серапеум
- 🏺 Некрополь Мереруки с гравюрами
Что можно увидеть
- Пирамиды Гизы
- Большой сфинкс
- Ступенчатая пирамида Джосера
- Подземный храм Серапеум
- Гробница Мереруки
Описание экскурсии
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.
Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.
Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.
Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Входные билеты не включены в стоимость (всего 32$ на взрослого): пирамиды Гизы — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет, пирамида Джосера — 10$ взрослые, 5$ дети, Серапеум — 6$ взрослые, 3,5$ дети, гробница Мереруки — 4$ взрослые, 3,5$ дети. Дети до 5 лет везде бесплатно.
- Мы готовы скорректировать маршрут
- Питание оплачивается дополнительно