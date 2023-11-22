Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом

Пирамиды Гизы и Джосера, Большой сфинкс, подземный храм Серапеум и некрополь Мереруки за 1 день

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Приглашаем погрузиться в таинственный мир Древнего Египта! Вы увидите те самые пирамиды Гизы и Большого сфинкса.

А также другие менее известные, но фантастически интересные места: ступенчатую пирамиду Джосера, подземный храм Серапеум и многокомнатный некрополь Мереруки. Мы поделимся их многовековой историей и легендами.
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
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Описание

Что вас ожидает

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.

Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.

Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды Гизы — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет, пирамида Джосера — 10$ взрослые, 5$ дети, Серапеум — 6$ взрослые, 3,5$ дети, гробница Мереруки — 4$ взрослые, 3,5$ дети. Дети до 5 лет везде бесплатно.
  • Мы готовы скорректировать маршрут
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
Пирамиды Гизы
Популярные места
Большой сфинкс
Подземные
Святые места
Монастыри, церкви, храмы

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