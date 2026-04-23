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Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом

Погрузитесь в таинственный мир Древнего Египта, посетив пирамиды Гизы, ступенчатую пирамиду Джосера, храм Серапеум и гробницу Мереруки
Погружение в мир Древнего Египта начинается с посещения легендарных пирамид Гизы и Большого сфинкса. Увидите три пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина, а также храм Долины. В Саккаре вас ждёт ступенчатая
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пирамида Джосера - первое резное каменное сооружение. Спуститесь в подземный храм Серапеум, где находятся 26 гранитных гробов. Завершите экскурсию в некрополе Мереруки, состоящем из нескольких комнат с гравюрами. Экскурсию проводит профессиональный русскоговорящий гид, транспорт с кондиционером включён. Входные билеты оплачиваются отдельно

5
32 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌍 Погружение в историю Древнего Египта
  • 🏛️ Посещение легендарных пирамид Гизы
  • 🗿 Увидите Большого сфинкса
  • 🔍 Исследование ступенчатой пирамиды Джосера
  • 🕵️‍♂️ Тайны подземного храма Серапеум
  • 🏺 Некрополь Мереруки с гравюрами
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом
Путешествие в Древний Египет с профессиональным гидом

Что можно увидеть

  • Пирамиды Гизы
  • Большой сфинкс
  • Ступенчатая пирамида Джосера
  • Подземный храм Серапеум
  • Гробница Мереруки

Описание экскурсии

Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.

Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.

Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.

Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
  • Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
  • Входные билеты не включены в стоимость (всего 32$ на взрослого): пирамиды Гизы — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет, пирамида Джосера — 10$ взрослые, 5$ дети, Серапеум — 6$ взрослые, 3,5$ дети, гробница Мереруки — 4$ взрослые, 3,5$ дети. Дети до 5 лет везде бесплатно.
  • Мы готовы скорректировать маршрут
  • Питание оплачивается дополнительно

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мухаммед
Мухаммед — Организатор в Каире
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 11 часов
Провёл экскурсии для 566 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Мухаммед, я представляю официальную туристическую компанию в Египте. Мы работаем только с лицензированными профессиональными гидами. Относимся к своему делу с ответственностью и душой.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
31
4
1
3
2
1
Сергей
Все очень понравилось, хорошо рассказывает
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В
Отлично было всё с самого начала бронирования. В чате отвечал Мухаммед. Дал ответы на все вопросы,всё подробно объяснил что и как будет проходить. В Александрии нас встретили приветливо,всё во время.
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Транспорт отличный,водитель Ахмед опрятный,дружелюбный,вёл машину хорошо. В Каире нас встретил прекрасный гид Самир,профессионал своего дела,отличный русский язык,очень хороший и добрый человек. Экскурссия была шикарная,всё интересно,активно, комфортно. Только положительные эмоции и у взрослых, и у детей. Спасибо огромное.

Отлично было всё с самого начала бронирования. В чате отвечал Мухаммед. Дал ответы на все вопросы,всё
Отлично было всё с самого начала бронирования. В чате отвечал Мухаммед. Дал ответы на все вопросы,всё
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O
Мы прилетали из Шарм-эль-Шейха на один день. Хотели показать сыну пирамиды. Программу сразу договорились сделать такую, как нам надо. Чтобы не бежать никуда, и увидеть то, что хотели. Рейс был
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дневной, его задержали. Поэтому мы боялись, что не успеем доехать до пирамид, и касса будет закрыта. Это была бы катастрофа. Гид Ахмед нас ждал всё это время в аэропорту с табличкой, как только мы вышли, срочно поехали на пирамиды. Касса была закрыта. Но Ахмед нашёл выход, и пирамиды наш сын увидел. Он привёл нас вот сюда, вид роскошный и никаких попрошаек бакшиша, мы поели вкуснейший ужин, с видом на закат, пирамиды и сфинкса, ещё и сэкономили на билетах, а впечатлений море! Ещё сын посмотрел, как делают папирусы, ему подарили табличку с иероглифами. Ахмед рассказал много интересного про фараонов, сын был в полном восторге! И нам с мужем было тоже интересно, мы многое не знали, хотя Египтом интересуемся давно, и бывали уже в Каире. Ещё нам нужен был скарабей. Ахмед договорился, нам открыли магазин, который был уже закрыт. Он провёл с нами весь день с момента прилёта до позднего вечера, когда нужно было уже ехать в аэропорт. Замечательный день, замечательный гид, всё очень понравилось, рекомендую.

Мы прилетали из Шарм-эль-Шейха на один день. Хотели показать сыну пирамиды. Программу сразу договорились сделать такую,
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D
Сегодня провели чудесный день с гидом Омния. Очень приятная, милая девушка, интересно и познавательно рассказала об истории древнего Египта, провела в красивые места для фотографий, ответила на множество наших вопросов.
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Успели посетить все места по программе, вдоволь погулять и просто душевно поговорить с Омнией о жизни.
Дополнительно хочется отметить аккуратного, тактичного и вежливого водителя, который открывал дверь машины и ее чистоту.
Спасибо большое за запоминающийся день!

Сегодня провели чудесный день с гидом Омния. Очень приятная, милая девушка, интересно и познавательно рассказала об
Сегодня провели чудесный день с гидом Омния. Очень приятная, милая девушка, интересно и познавательно рассказала об
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A
Все хорошо. Гид Валид на всех этапах делал все, чтобы наша экскурсия была комфортной.
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Е
Экскурсия в целом прошла отлично и оставила очень хорошие впечатления. Организация на высоком уровне — всё было четко по времени, комфортный транспорт и замечательный экскурсовод. Гид оказался не только внимательным
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и доброжелательным, но и действительно увлечённым своим делом.

Особенно понравилось, что он помогал попасть в некоторые интересные места внутри пирамид, договариваясь с охраной — благодаря этому удалось увидеть то, что обычно скрыто от большинства туристов.

Единственное, чего немного не хватило — более глубокого исторического рассказа. Хотелось бы услышать больше фактов и деталей о строительстве пирамид, о жизни древних египтян и их культуре.

В целом — отличная экскурсия, насыщенная, познавательная и с приятной атмосферой. Смело рекомендую всем, кто хочет познакомиться с историей Египта и увидеть пирамиды не только снаружи, но и изнутри.

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