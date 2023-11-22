Пирамиды Гизы и Джосера, Большой сфинкс, подземный храм Серапеум и некрополь Мереруки за 1 день
А также другие менее известные, но фантастически интересные места: ступенчатую пирамиду Джосера, подземный храм Серапеум и многокомнатный некрополь Мереруки. Мы поделимся их многовековой историей и легендами.
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Описание
Что вас ожидает
Пирамиды Гизы и Большой сфинкс. Вы увидите три легендарные пирамиды: Хеопса, Хефрена и Микерина. А также их стражника Большого сфинкса с головой фараона и телом льва. Кроме того, мы покажем расположенный здесь же храм Долины — в нём проходила подготовка мумии к захоронению.
Ступенчатая пирамида Джосера. Это первое в мире резное каменное сооружение. Оно находится в древнем поселении Саккара. Мы расшифруем архитектурные особенности этой необычной пирамиды.
Подземный храм Серапеум. Спустившись в катакомбы, вы увидите 26 огромных гранитных гробов. Раскроете, кто в них похоронен и как они здесь оказались.
Гробница Мереруки. Мы посетим древний некрополь, где покоятся влиятельный чиновник Мерерука, его жена и сын. Он состоит из нескольких комнат, украшенных гравюрами с изображением местной жизни прошлых веков.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведёт профессиональный русскоговорящий гид из нашей команды
- Комфортабельный транспорт с кондиционером включён в стоимость
- Входные билеты не включены в стоимость: пирамиды Гизы — 12$ взрослые, 6$ дети 6-12 лет, пирамида Джосера — 10$ взрослые, 5$ дети, Серапеум — 6$ взрослые, 3,5$ дети, гробница Мереруки — 4$ взрослые, 3,5$ дети. Дети до 5 лет везде бесплатно.
- Мы готовы скорректировать маршрут
- Питание оплачивается дополнительно
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля или в аэропорту
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.