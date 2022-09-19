Найдено 3 экскурсии в категории « Набережная » в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году

1 чел. По популярности 🐫 На верблюдах Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх «Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис» Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30 $ 180 за всё до 4 чел. 🚗 На машине Индивидуальная 1 час Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе С берега погрузиться на глубину до 9 метров и открыть для себя богатый подводный мир Красного моря Начало: У вашего отеля «Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора» € 25 за человека 🚌 На автобусе Индивидуальная 9 часов Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря Начало: У вашего отеля «Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии» € 325 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Шарм-Эль-Шейха Последние отзывы на экскурсии Ю Юлия Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря Очень доброжелательный и интересный гид Анастасия в сопровождении с мужем отлично организовали поездку, показали Рас-Мохаммед с высоты птичьего полёта, останавливались в красивейших местах для фото и плавания. Приятным бонусом был перекус))

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Набережная»

Прогуляйтесь по набережной в Шарм-Эль-Шейхе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Шарм-Эль-Шейха. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024