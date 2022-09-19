Экскурсии по набережной Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от $25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
С берега погрузиться на глубину до 9 метров и открыть для себя богатый подводный мир Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
25 за человека
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
325 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Набережная»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
  2. Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
  3. Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 325. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Прогуляйтесь по набережной в Шарм-Эль-Шейхе, забронируйте экскурсию с гидом на которой вы сделаете отличные фотографии, ознакомитесь с историей города в свободной форме, отдохнёте от городской суеты Шарм-Эль-Шейха. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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