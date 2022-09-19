1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1 час
Дайвинг в Шарм-эль-Шейхе
С берега погрузиться на глубину до 9 метров и открыть для себя богатый подводный мир Красного моря
Начало: У вашего отеля
«Дайвинг с берега в Шарм-эль-Шейхе — это лёгкий и приятный способ насладиться красотой подводного мира в сопровождении опытного инструктора»
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
€25 за человека
Индивидуальная
9 часов
Сокровища Синая: монастырь Св. Екатерины и каньон-лабиринт
Поставить свечку в древнейшем монастыре, увидеть красоту каньона и вкусно пообедать на берегу моря
Начало: У вашего отеля
«Обед во вкусном и живописном ресторане на берегу моря с видом на горы Саудовской Аравии»
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
€325 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия19 сентября 2022Очень доброжелательный и интересный гид Анастасия в сопровождении с мужем отлично организовали поездку, показали Рас-Мохаммед с высоты птичьего полёта, останавливались в красивейших местах для фото и плавания. Приятным бонусом был перекус))
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Набережная»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Набережная" можно забронировать 3 экскурсии от 25 до 325. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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