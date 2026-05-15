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А Алевтина читать дальше уменьшить автобусной экскурсии, но слишком долго ехать и мы выбрали вариант самостоятельно добраться до Каира)). В Каире нас встретили на комфортабельном автомобиле, сопроводили к месту достопримечательностей.

Халид прекрасно владеет русским языком, очень интересно рассказывает исторические факты, выделяет самое интересное. Побывали на Пирамидах, посмотрели Сфинкса, посетили новый музей! Мы в полном восторге и наш сын 10и лет получил массу впечатлений! Халид сделал нам прекрасные фото, провел везде без очередей и суеты. Рекомендую от души! Замечательная индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Халидом! Мы безмерно ему благодарны! У нас было немного времени, тк прилетели из Шарм эль Шейха на самолете и были куплены билеты обратно. Был вариант Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Д Дмитрий Посетили экскурсию по пирамидам Гизы и в новый музей в Каире. Нас было двое — взрослый и ребёнок 13 лет. Водитель оказался отличным, дорога прошла спокойно, чувствовали себя в полной безопасности. В Каире нас встретил гид, сопровождал на протяжении всей экскурсии, подробно всё рассказывал и показывал. Все детали можно заранее обсудить. Очень вежливый и внимательный сервис. Огромное спасибо за организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Хочу поблагодарить Ахмеда за прекрасно организованный день в Каире. Нас встретил водитель Мохаммед, автомобиль был новый и очень комфортный для длительной поездки. Дорога заняла около 5,5 часов. В Каире гид провёл экскурсию по музею и пирамидам. Также нам предложили дополнительную прогулку по Нилу на закате — это было невероятно красиво. Однозначно рекомендую эту экскурсию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

А Александр читать дальше уменьшить же чётко доставили обратно. Гид Рида интересно рассказывал не только об истории Египта, но и о современной жизни. Всё было живо, с юмором и без перегрузки. Посетили пирамиды и национальный музей, успели вкусно пообедать. Отдельная благодарность водителю за безопасную поездку по оживлённому Каиру. Экскурсия превзошла ожидания. Организация на высоком уровне: учли все пожелания и детали. Мы прилетели в Каир всего на один день из Хургады — нас вовремя встретили в аэропорту и так Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

П Полина Очень благодарна гидам за прекрасно организованные экскурсии и заботливое сопровождение. Программа была насыщенной, но без перегрузки, в комфортном темпе. Посетили все заявленные локации без лишних остановок. Билеты в Большой Египетский музей были куплены заранее, поэтому не пришлось стоять в очередях. Информация подавалась интересно и доступно. Рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет