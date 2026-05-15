Авторский тур для тех, кто ценит комфорт, историю и эстетику. Забудьте о шумных туристических автобусах и спешке.
Мы приглашаем вас в путешествие по главным жемчужинам Каира, где каждый час наполнен смыслом, а логистика продумана до мелочей. Это не просто экскурсия — это день, прожитый как праздник.
Мы приглашаем вас в путешествие по главным жемчужинам Каира, где каждый час наполнен смыслом, а логистика продумана до мелочей. Это не просто экскурсия — это день, прожитый как праздник.
Описание экскурсииПирамиды Гизы В нашем туре первым делом вы увидите легендарные пирамиды и прикоснетесь к единственному сохранившемуся чуду света — комплексу Пирамиды Гизы. Наш гид раскроет тайны строительства, расскажет о фараонах и символике этих грандиозных сооружений. Панорамные виды плато подарят впечатляющие кадры. Большой Египетский музей Современный архитектурный шедевр — Большой Египетский музей — впечатляет масштабом и технологиями. Здесь собраны уникальные артефакты эпохи фараонов, включая редкие экспонаты, ранее недоступные публике. Пространство музея позволяет буквально пройти путь длиной в тысячи лет.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пирамиды Гизы
- Пирамида Хеопса: Единственное сохранившееся древнее чудо света, поражающее своими масштабами
- Пирамида Хефрена: Легко узнаваема по сохранившейся белой «шапке» из известняка на самой вершине
- Пирамида Микерина: Самая миниатюрная из трех главных пирамид, завершающая знаменитый ансамбль плато
- Великий Сфинкс: Легендарный страж некрополя с телом льва и лицом фараона, высеченный из единой скалы
- Панорамная площадка: Лучшая точка обзора, где открывается вид на все три пирамиды сразу для идеальных фото
- Большой Египетский музей (GEM)
- Статуя Рамзеса II: Исполинская 11-метровая фигура великого фараона, встречающая гостей в главном атриуме
- Парадная лестница: Грандиозный подъем со статуями царей, ведущий к залам и открывающий вид на пирамиды
- Сокровища Тутанхамона: Полная коллекция артефактов из гробницы, включая знаменитую золотую маску (в зависимости от доступности залов)
- Солнечная ладья: Древний кедровый корабль Хеопса, перевезенный с плато Гиза в специально оборудованный павильон музея
Что включено
- Трансфер
- Сопровождение лицензированного русскоязычного гида
- Вода и Снэки
Что не входит в цену
- Входные билеты в археологическую зону пирамид и в Большой музей
- Обед днем
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель в Каире
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 12 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Замечательная индивидуальная экскурсия с экскурсоводом Халидом! Мы безмерно ему благодарны! У нас было немного времени, тк прилетели из Шарм эль Шейха на самолете и были куплены билеты обратно. Был вариант
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Д
Посетили экскурсию по пирамидам Гизы и в новый музей в Каире. Нас было двое — взрослый и ребёнок 13 лет. Водитель оказался отличным, дорога прошла спокойно, чувствовали себя в полной безопасности. В Каире нас встретил гид, сопровождал на протяжении всей экскурсии, подробно всё рассказывал и показывал. Все детали можно заранее обсудить. Очень вежливый и внимательный сервис. Огромное спасибо за организацию!
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Т
Хочу поблагодарить Ахмеда за прекрасно организованный день в Каире. Нас встретил водитель Мохаммед, автомобиль был новый и очень комфортный для длительной поездки. Дорога заняла около 5,5 часов. В Каире гид провёл экскурсию по музею и пирамидам. Также нам предложили дополнительную прогулку по Нилу на закате — это было невероятно красиво. Однозначно рекомендую эту экскурсию!
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А
Экскурсия превзошла ожидания. Организация на высоком уровне: учли все пожелания и детали. Мы прилетели в Каир всего на один день из Хургады — нас вовремя встретили в аэропорту и так
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П
Очень благодарна гидам за прекрасно организованные экскурсии и заботливое сопровождение. Программа была насыщенной, но без перегрузки, в комфортном темпе. Посетили все заявленные локации без лишних остановок. Билеты в Большой Египетский музей были куплены заранее, поэтому не пришлось стоять в очередях. Информация подавалась интересно и доступно. Рекомендую!
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О
Были на экскурсии в Каире. Посещение пирамид — это впечатление, которое сложно забыть. Благодарим гидов Ахмеда и Бешо за интересные рассказы и помощь. Экскурсия получилась насыщенной: от пирамид до нового Каирского музея. Отличное погружение в историю города.
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