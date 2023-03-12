Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»

Каждый день церковь посещает большое количество людей

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Каждый день церковь посещает большое количество людей: прихожан и туристов. Храм открыт с утра до позднего вечера. Богослужения в церкви проводятся на арабском и английском языках. В местном церковном магазине можно приобрести коптскую икону. Православные святые исполнены в несколько наивной манере. Под землёй церкви есть ещё целый этаж. Там также проходят службы.
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»
Коптская православная церковь «Ас-Самаиюн»

Что вас ожидает 🤩

  • Коптская Православная церковь «Небожителей»
  • Литургия по желанию, внутреннее убранство храма, святые мощи
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Описание

Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта. Но уже в названии церкви часто возникает путаница. Одни называют ее коптская православная, другие возражают, что назвать ее православной нельзя. И сразу же у большинства возникает вопрос «наше» ли это православие и отличается ли коптское богослужение от нашего православного?
Самое любопытное, что на этот вопрос можно ответить и «да» и «нет» — и оба ответа будут верны.
Вы можете сами это оценить, посетив храм во время литургии. Это не обязывает Вас присутствовать на литургии все время службы. Можно послушать минут 10-15, а дальше осматривать церковь. Можно приехать в храм не во время службы.

Расписание:

В понедельник, вторник и четверг службы ранние с 5-30 до 7-30 утра
Среда с 16-00 до 18-00, Пятница с 9-30 до 11-30 утра
Суббота литургия проводится на английском языке с 8-00 до 10-00 утра

Воскресенье с 9-00 до 11-00 утра (без детей)

Да, различия можно заметить почти сразу. Даже крест на маковке церквей иной — в двух плоскостях. При входе стоят статуи львов – главные символы христианства. В коптских храмах есть скамьи и большую часть богослужения разрешается сидеть. У коптов более простое отношение к святыням. Например, любой копт может войти в алтарь и приложиться к престолу, что у нас разрешено только священнослужителям. Коптская литургия — это диалог между предстоятелем и народом.
Церковь поражает своим убранством и красотой внутренней отделки. Все стены и купола украшены очень красивыми фресками. Привычных в нашем понимании икон нет. Расписыванием стен занимались всего два художника и потратили на это два года.
Если вы православный, обязательно посетите эту церковь! Это не оставит вас равнодушным.
Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Шлагбаум Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день и время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Женщины в церкви могут находиться с непокрытой головой. Но нельзя заходить в церковь в открытой одежде: колени и плечи должны быть прикрыты. На вас наденут длинные накидки(бесплатно).
  • В церкви разрешена фотосъёмка.
  • Мы Вас привезем, подождем и отвезем обратно в отель.
  • Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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