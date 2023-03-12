Коптская православная церковь Небожителей («Ас-Самаиюн») — один из немногих в Египте христианских храмов, расположенный в Шарм-Эль-Шейхе, настоящее украшение не только города, но и всего Египта. Но уже в названии церкви часто возникает путаница. Одни называют ее коптская православная, другие возражают, что назвать ее православной нельзя. И сразу же у большинства возникает вопрос «наше» ли это православие и отличается ли коптское богослужение от нашего православного?

Самое любопытное, что на этот вопрос можно ответить и «да» и «нет» — и оба ответа будут верны.

Вы можете сами это оценить, посетив храм во время литургии. Это не обязывает Вас присутствовать на литургии все время службы. Можно послушать минут 10-15, а дальше осматривать церковь. Можно приехать в храм не во время службы.

Расписание:

В понедельник, вторник и четверг службы ранние с 5-30 до 7-30 утра

Среда с 16-00 до 18-00, Пятница с 9-30 до 11-30 утра

Суббота литургия проводится на английском языке с 8-00 до 10-00 утра

Воскресенье с 9-00 до 11-00 утра (без детей)

Да, различия можно заметить почти сразу. Даже крест на маковке церквей иной — в двух плоскостях. При входе стоят статуи львов – главные символы христианства. В коптских храмах есть скамьи и большую часть богослужения разрешается сидеть. У коптов более простое отношение к святыням. Например, любой копт может войти в алтарь и приложиться к престолу, что у нас разрешено только священнослужителям. Коптская литургия — это диалог между предстоятелем и народом.

Церковь поражает своим убранством и красотой внутренней отделки. Все стены и купола украшены очень красивыми фресками. Привычных в нашем понимании икон нет. Расписыванием стен занимались всего два художника и потратили на это два года.

Если вы православный, обязательно посетите эту церковь! Это не оставит вас равнодушным.

Обращаем ваше внимание: для вашего удобства вы можете оплатить экскурсию на месте наличными в долларах, евро, египетских фунтах по курсу, а также переводом на российскую карту.