Diaa M. – Гид из Шарм-Эль-Шейха

Это замечательная возможность увидеть пустыню во всей её красоте и великолепии.



На этом трёхчасовом мото–сафари после обеда из Шарм-эль-Шейха, вас ждёт незабываемый и увлекательный экстрим по пустыне на четырёхколёсных мотоциклах в сопровождении высококвалифицированного инструктора–гида.



Вы отправитесь через пустыню в деревню Бедуинов, где познакомитесь с бедуинским образом жизни и насладиться бедуинским чаем.



На этой экскурсии 🧭, вы прокатитесь по пескам и подышите раскалённым воздухом пустыни.



Эта экскурсия ⛳ для тех, кто сам хочет рассекать пустыню на квадроцикле.



Вы почувствуете себя настоящим гонщиком и увидите, что пустыня абсолютно не скучная!