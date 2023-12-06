Загадка названия Национальный парк Рас-Мохаммед с 1989 года является национальным заповедником. Территория парка расположена на самой южной точке Синайского полуострова, береговая линия заповедника образует рисунок, в котором можно увидеть профиль Пророка Мохаммеда. Именно поэтому заповедник носит название «Рас-Мохаммед», что в переводе с арабского означает «голова Пророка» или «голова Мохаммеда». Удивительный подводный мир Подводных мир рифов Рас Мохаммеда очень красив и открывает множество красот как любителям снорклинга, так и дайверам. В данной экскурсии мы предлагаем самые красивые рифы для плавания, которые смогут заворожить не только новичков, только познающих захватывающую красоту Красного моря, но и бывалых красноморцев, которые успели повидать рифы многих отелей Шарма. Наземные достопримечательности Но подводные красоты не единственное, что можно увидеть в индивидуальной поездке в заповедник. Наземная часть нашего маршрута не менее интересна. Мы увидим монументальные Ворота Бога, разломы земли, образовавшиеся после землетрясения несколько столетий назад, озеро Желаний, мангровые рощи, а также сможем полюбоваться красотой морских и пустынных просторов, которые открываются с видовых площадок заповедника. И, конечно же, мы сделаем массу очень ярких и красочных фото. Наземная часть путешествия в национальный парк Рас-Мухаммед включает:

Остановка у Ворот Аллаха, которые встречают и провожают путешественников в заповедник. Ворота выложены огромными каменными глыбами и вместе с окружающим ландшафтом и дорогой в заповедник образуют очень красивый вид, являющийся одним из излюбленных мест фотографов. На самом деле, эти ворота — памятник Миру, наступившему после войны между Египтом и Израилем. Во время войны дорога в Рас-Мохаммед носила стратегический характер, когда военный конфликт был закончен, воздвигнут памятник, в котором каменными глыбами выложено слово «Аллах». Если смотреть на ворота со стороны Египта, его можно прочитать на арабском, а со стороны Израиля — на идиш.

Озеро Желаний или Магический залив. Озеро образовано солеными источниками, концентрация соли в нем аналогична водам знаменитого Мертвого моря. Вода озера имеет целебные для здоровья свойства, доказанные наукой, а путешественникам, которые готовы поверить в чудо, оно открывает свои магические возможности, позволив загадать самое заветное желание при помощи специального ритуала. По отзывам многих туристов, желание, доверенное озеру, действительно очень часто сбывается!

Геологические разломы земли, заполненные водой, которые мы увидим на территории заповедника, образовались после сильнейшего землетрясения, вызвавшего сдвиг земной коры.

Залив Марса Барека. Бухта залива образовывает великолепный песчаный пляж с очень удобным заходом в воду. Здесь также расположен бедуинский кемпинг, где можно остановиться на ночь или заказать обед. Прозрачная вода залива открывает вид на подводные сады, которые островками расположены на дне. При желании здесь можно позагорать на чистом диком пляже. Это место не посещается автобусными экскурсиями.

Риф Акулья обсерватория получил свое название от видовой площадки, которая возвышается над ним на скале. Увидеть здесь акулу вам вряд ли удастся, а вот множество видов рыб и кораллов — пожалуйста. Миновав небольшое мелководье у берега, вы увидите колоссальную коралловую стену, испещренную выступами, пещерами и каньонами. Глубина этого рифа, достигающая 100 метров, завораживает и манит. По обилию и разнообразию рыб и других морских обитателей риф Обсерватория, пожалуй, один из лучших рифов заповедника.

В роще мангровых деревьев мы сможем полюбоваться как самими манграми, так и смешными маленькими крабиками и грациозными цаплями, высиживающими здесь своих птенцов. Мангровые деревья поразительны в своей жажде жизни и способности выживать в невыносимых для растений условиях — они умудряются опреснять соленую воду, губительную для них, выделяя соль на поверхность своих листьев и таким образом выживать в соленой воде среди пустыни. Морская часть путешествия включает три остановки для плавания. Мы выбрали три красивейших рифа, которые не посещаются автобусным маршрутом:.

Риф с красивым женским именем Иоланда носит название корабля, который потерпел на нем крушение в 1980 году. На борту находился совершенно прозаический груз — сантехника для отелей Шарм эль Шейха, которому, однако, судьбой была уготовлена отнюдь не прозаическая судьба. За семь лет морское течение расшатало корабль и унесло его глубоко под воду, сантехника же поросла кораллами и стала частью причудливого подводного ландшафта, который отражен на многих дайверских фото. Плавая здесь с маской и трубкой, мы увидим потрясающие заросли живых ярких кораллов и их морских обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и величественных черепах. Морские деликатесы — ресторан Fares Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём. На витрине можно выбрать свежую рыбу, которая потом окажется в вашей тарелке. В заведении вкусно готовят закуски, супы и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, я составил для вас меню из классических проверенных блюд ресторана:.

Риф с красивым женским именем Иоланда носит название корабля, который потерпел на нем крушение в 1980 году. На борту находился совершенно прозаический груз — сантехника для отелей Шарм эль Шейха, которому, однако, судьбой была уготовлена отнюдь не прозаическая судьба. За семь лет морское течение расшатало корабль и унесло его глубоко под воду, сантехника же поросла кораллами и стала частью причудливого подводного ландшафта, который отражен на многих дайверских фото. Плавая здесь с маской и трубкой, мы увидим потрясающие заросли живых ярких кораллов и их морских обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и величественных черепах. Морские деликатесы — ресторан Fares Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём. На витрине можно выбрать свежую рыбу, которая потом окажется в вашей тарелке. В заведении вкусно готовят закуски, супы и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, я составил для вас меню из классических проверенных блюд ресторана:.

• Риф с красивым женским именем Иоланда носит название корабля, который потерпел на нем крушение в 1980 году. На борту находился совершенно прозаический груз — сантехника для отелей Шарм эль Шейха, которому, однако, судьбой была уготовлена отнюдь не прозаическая судьба. За семь лет морское течение расшатало корабль и унесло его глубоко под воду, сантехника же поросла кораллами и стала частью причудливого подводного ландшафта, который отражен на многих дайверских фото. Плавая здесь с маской и трубкой, мы увидим потрясающие заросли живых ярких кораллов и их морских обитателей — нарядных рыбок, грациозных мурен и величественных черепах. Морские деликатесы — ресторан Fares Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём. На витрине можно выбрать свежую рыбу, которая потом окажется в вашей тарелке. В заведении вкусно готовят закуски, супы и второе. Чтобы вы не потонули в разнообразии ассортимента, я составил для вас меню из классических проверенных блюд ресторана: