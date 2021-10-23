Что вас ожидает
Только скорость, пустыня и вы за рулем.
Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.
После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.
Организационные детали
Как проходит мото-сафари
- Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
- Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00) и вечером (выезд около 15:00)
- Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: групповой трансфер из отеля и обратно, индивидуальное катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
- Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка