Мои заказы

Индивидуальное мотосафари в пустыне

Прокатиться на багги или квадроцикле в своем темпе среди гор и песков Синая
Предлагаем вам покорить просторы Синайской пустыни на рассвете или на закате, не отвлекаясь на толпу туристов вокруг. Вы сядете за руль квадроцикла или багги и в компании инструктора отправитесь на мотосафари.

А насладившись скоростью и фантастическими песчаными пейзажами, отдохнете в колоритной деревне бедуинов.
4.5
53 отзыва
Индивидуальное мотосафари в пустыне
Индивидуальное мотосафари в пустыне
Индивидуальное мотосафари в пустыне

Описание экскурсии

Только скорость, пустыня и вы за рулем!

Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.

После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
  • Длительность самого катания на квадроцикле/багги — 1 час
  • Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00 или около 08:00) и днем (выезд около 14:30)
  • Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: групповой трансфер из отеля и обратно, индивидуальное катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
  • Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Одноместный квадроцикл$35
Двухместный квадроцикл$40
Двухместный багги$65
Четырехместный багги$81
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 6142 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте с 2014 года и всё это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых
читать дальшеуменьшить

был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда буду рада видеть вас на своих обзорных экскурсиях и также на других турах с гидами из команды. До встречи!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на последних 30 из 53 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
37
4
6
3
7
2
2
1
1
Екатерина
Съездили отлично! Ехали до места назначения на очень комфортном микроавтобусе, с нами была ещё одна пара из другого отеля, но они катались на багги. На базе помогают надеть арафатку и
читать дальшеуменьшить

шлем, никаких чаевых не вымогают. Катались примерно час, было две остановки: попить чай у бедуинов и просто пофоткаться на фоне каньона. Прикольно вместе с инструктором покричали в каньон, он отражал звук. Ощущение полной свободы получено! Сильно не гоняли, так как я не водитель, но ехали достаточно быстро, инструктор подстраивался под нас. Если только мужчины, то можно разогнаться на полную. Меня немного заносило на песке. Ездили на двух квадриках, на одном было бы скучно наверно. Квадроциклы в нормальном состоянии, от езды по пустыне идеальными не будут, не греются, ехать комфортно. Очень советую брать именно индивидуальное сафари, на групповом будете ехать колонной на маленькой скорости и в сильной пыли.

Съездили отлично! Ехали до места назначения на очень комфортном микроавтобусе, с нами была ещё одна пара
Съездили отлично! Ехали до места назначения на очень комфортном микроавтобусе, с нами была ещё одна пара
Съездили отлично! Ехали до места назначения на очень комфортном микроавтобусе, с нами была ещё одна пара
Вам был полезен этот отзыв?
В
Все отлично, экскурсия соответствует описанию. Рекомендую сафари малыми группами - меньше пыли. Заезд к бедуинам не обязателен - можно встать на паузу в другом месте, но предупредить ведущего нужно сразу.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Поездка очень понравилась, оно точно стоит того. Забрали в назначенное время от гостиницы, привезли на базу проката квадриков, оттуда поехали катать по местным просёлочным дорогам. Чтобы пыль не летела в
читать дальшеуменьшить

глаза - можно держаться чуть в стороне от гида. Мои очки от неё не сильно помогали. Почти всё время откатали, остановки были небольшие - покричать эхо в каньоне и пофоткаться и у местных бедуинов. Попили у них чай, перевели дух - как только надоело сидеть - сказали гиду, и без вопросов укатили оттуда.

Поездка очень понравилась, оно точно стоит того. Забрали в назначенное время от гостиницы, привезли на базу
Поездка очень понравилась, оно точно стоит того. Забрали в назначенное время от гостиницы, привезли на базу
Поездка очень понравилась, оно точно стоит того. Забрали в назначенное время от гостиницы, привезли на базу
Вам был полезен этот отзыв?
Биянов
Катали на квадриках как заявлено час+ Мы с девушкой, у каждого по квадрику и сопровождающий 1 остановка для фото, сами пофоткались, человек нас пофоткал, человек захотел со мной сфоткаться, а
читать дальшеуменьшить

ему "10$":D По русски очень слабый бульмеш, но это ничего, языкового барьера небыло и я норм говорю по английски, английский прекрасно понимают.
5 мин буквально бедуины, потому что наслышаны были про детей попрошаек ну и в целом выглядит место так себе. . ладно живут как бомжи,это ничего, но гору пластиковых бутылок можно бы было и убрать и не кекать где спишь/делаешь деньги.
В любом случае нам понравилось, даже очень, там тоже сделали фото и видео.
Прогулка на верблюде 2$, 3 раза уточнил, что подъем и спуск 2 доллара. Да да, рассказывают про то как 1$ подъем и 20$ спуск. Такого не было. 1 круг внутри бедуинского лагеря и верблюд "сказал" что дальше не пойду и улёгся спатюли))) обещали 3 круга, ну это тоже ничего норм. Ничего особенного нет, сделали фото,сняли видео.
Весь сок это практически фри райд на Квадро (пустыней не назову, это скорее карьер))
60$ на двоих по одноместному каждому Я бы заплатил 150-200, но так что бы мы гоняли там где хотим, дрифтили и делали "зиг-заг". + Залог если сломаем Квадро. Идеально это именно так.
Но нам и так все оч понравилось. Рекомендую всем!
Гнали мы на максимальной скорости все время, инструктор топил мы догоняли но это тоже не проблема, потому что пока он гнал не всегда мог отследить что бы мы не делали "зиг-заг":D

Катали на квадриках как заявлено час+ Мы с девушкой, у каждого по квадрику и сопровождающий 1
Вам был полезен этот отзыв?
Olga
Замечательно провела время в пустыне. Забрали вовремя, привезли к моему инструктору на станцию квадроциклов. Каталась индивидуально, без группы. Меньше пыли, больше свободы в движении. На одной из остановок угостили вкусным чаем бесплатно. Инструктор также сделал мне несколько фото. Благодарю всех!
Советую купить платок в городе. На месте продают очень тонкие.
Замечательно провела время в пустыне. Забрали вовремя, привезли к моему инструктору на станцию квадроциклов. Каталась индивидуально,
Замечательно провела время в пустыне. Забрали вовремя, привезли к моему инструктору на станцию квадроциклов. Каталась индивидуально,
Замечательно провела время в пустыне. Забрали вовремя, привезли к моему инструктору на станцию квадроциклов. Каталась индивидуально,
Вам был полезен этот отзыв?
Анастасия
В целом нам экскурсия понравилась, передвигались в мини группе из 4 квадроциклов, ехали достаточно бодро)) если не обращать внимания не бедуинский мусор, то природа - отпад!! Горы, ночное небо, нереальной
читать дальшеуменьшить

красоты рассвет - это нужно видеть!
Состояние квадроциклов - хорошее, все работает без нареканий))
Сняла звезду за вышеозвученный мусор и за основную дорогу (для построения направления движения прошлись грейдером, поэтому основная часть пути - как по стиральной машине🤣) думали, что будем прям по пустыне рассекать… Но, так как мы были в мини группе, мы проехали по менее популярному место, где было чисто, ровно и красиво)))

Сопровождающему также спасибо, всегда следил за нами!

В целом нам экскурсия понравилась, передвигались в мини группе из 4 квадроциклов, ехали достаточно бодро)) если
В целом нам экскурсия понравилась, передвигались в мини группе из 4 квадроциклов, ехали достаточно бодро)) если
В целом нам экскурсия понравилась, передвигались в мини группе из 4 квадроциклов, ехали достаточно бодро)) если
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии на «Индивидуальное мотосафари в пустыне»

VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
На машине
На квадроциклах
2.5 часа
141 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
VIP-сафари на квадроциклах: из Шарм-эль-Шейха к Синайским горам (всё включено)
Индивидуальная поездка по пустыне на рассвете или закате - за адреналином и нереальными пейзажами
Сегодня в 15:30
Завтра в 05:00
от $122 за всё до 3 чел.
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
На машине
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
4 часа
21 отзыв
Мини-группа
до 6 чел.
Лучший выбор
Завтрак у бедуинов + сафари по Синайской пустыне
Откройте для себя жизнь бедуинов и отправьтесь в захватывающее сафари по Синайской пустыне на квадроциклах и багги. Погрузитесь в атмосферу приключений
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
14 авг в 08:00
$39 за человека
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
На квадроциклах
На верблюдах
На багги
3 часа
146 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Рассвет в пустыне + сафари на квадроциклах или багги (всё включено)
Прокатиться по барханам, побывать в гостях у бедуинов и понаблюдать за восходом солнца
Начало: В вашем отеле
Завтра в 04:30
15 авг в 04:30
от $130 за всё до 4 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
На машине
На багги
2.5 часа
29 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
VIP-сафари на багги - к Синайским горам
Ощутить адреналин и дух свободы во время захватывающего путешествия по Синайской пустыне
Начало: У вашего отеля
Завтра в 05:00
14 авг в 05:00
от $129 за всё до 2 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе
от $45 за человека