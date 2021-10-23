Индивидуальное мотосафари в пустыне!

Прокатиться на багги или квадроцикле в своем темпе среди гор и песков Синая

5
1 отзыв
Предлагаем вам покорить просторы Синайской пустыни на рассвете или на закате, не отвлекаясь на толпу туристов вокруг.

Вы сядете за руль квадроцикла или багги и в компании инструктора отправитесь на мотосафари.

А насладившись скоростью и фантастическими песчаными пейзажами, отдохнете в колоритной деревне бедуинов.
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!
Индивидуальное мотосафари в пустыне!

Что вас ожидает

Только скорость, пустыня и вы за рулем.

Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.

После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.

Организационные детали

Как проходит мото-сафари

  • Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
  • Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00) и вечером (выезд около 15:00)
  • Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: групповой трансфер из отеля и обратно, индивидуальное катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
  • Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Наталья
Наталья
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Наталья, живу в Египте уже более 5 лет и все это время тесно работаю с туристами из всех стран мира через собственное агентство. Хочу, чтобы ваш отдых был комфортным, а впечатления от Египта остались надолго. В этом я и моя команда обязательно вам поможем! С нами вы можете посетить красивейшие места Шарм-эль-Шейха и его окрестности. Всегда помогу вам с выбором экскурсий, проконсультирую и по другим вопросам, касающимся вашего отдыха в солнечном Египте. До встречи!
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1 реальный отзыв

Д
23 окт 2021
Экскурсия очень понравилась, впервые прокатилась на квадроцикле и очень была рада, что индивидуально, это как раз позволило двигаться с большей скоростью по своему маршруту в отличии от группы)) спасибо!

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