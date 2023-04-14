Предлагаем вам покорить просторы Синайской пустыни на рассвете или на закате, не отвлекаясь на толпу туристов вокруг. Вы сядете за руль квадроцикла или багги и в компании инструктора отправитесь на мотосафари. А насладившись скоростью и фантастическими песчаными пейзажами, отдохнете в колоритной деревне бедуинов.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Только скорость, пустыня и вы за рулем!

Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.

После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.

Организационные детали

Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.

Как проходит мото-сафари

Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор

Длительность самого катания на квадроцикле/багги — 1 час

Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00 или около 08:00) и днем (выезд около 14:30)

Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет