Что вас ожидает

Только скорость, пустыня и вы за рулем.

Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.

После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.

Организационные детали

Как проходит мото-сафари

Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор

Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00) и вечером (выезд около 15:00)

Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет

Что входит в стоимость, а что — нет