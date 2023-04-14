А насладившись скоростью и фантастическими песчаными пейзажами, отдохнете в колоритной деревне бедуинов.
Описание экскурсии
Только скорость, пустыня и вы за рулем!
Вы сами выберете, когда отправиться бороздить просторы Синайской пустыни — утром или вечером. Приключение в любом случае запомнится надолго, ведь за рулем квадроцикла или багги окажетесь именно вы, а вокруг не будет каравана туристов. Вы сможете как следует разогнаться (в пределах разумного), опытный инструктор поможет вам на крутых виражах. И всё это — в окружении инопланетных пейзажей Синайских гор и песков.
После сафари вы сможете остановиться в бедуинской деревушке — пообщаться с местными жителями, отдохнуть за чашкой чая или прокатиться на верблюде.
Организационные детали
Обратите внимание: стоимость в категориях «Двухместный багги» и «Четырехместный багги» указана за машину, а не за человека. То есть, если вас двое, вам понадобится только 1 билет для поездки на двухместном багги, а если вас 3-4 человека, вы можете забронировать 1 четырехместный багги для всей компании.
Как проходит мото-сафари
- Сафари не предполагает сопровождения гида: с вами будет русскоговорящий инструктор
- Длительность самого катания на квадроцикле/багги — 1 час
- Можно отправиться на сафари утром (выезд около 04:00 или около 08:00) и днем (выезд около 14:30)
- Детям разрешено управлять квадроциклом самостоятельно с 12 лет
Что входит в стоимость, а что — нет
- Включено: групповой трансфер из отеля и обратно, индивидуальное катание на квадроцикле или багги, сопровождение русскоговорящего инструктора, чаепитие у бедуинов
- Дополнительные расходы (по желанию): арафатка (если у вас нет своей), катание на верблюде, фото- и видеосъемка
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Одноместный квадроцикл
|$35
|Двухместный квадроцикл
|$40
|Двухместный багги
|$65
|Четырехместный багги
|$81
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Советую купить платок в городе. На месте продают очень тонкие.