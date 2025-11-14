Мои заказы

Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе

Погрузитесь в красоту Рас-Мохамеда: мангровые заросли, геологические разломы и подводный мир Красного моря в мини-группе
Национальный парк Рас-Мохамед - это удивительное место рядом с Шарм-эль-Шейхом, где можно увидеть уникальные геологические разломы и насладиться красотой подводного мира Красного моря. Туристы смогут посетить мангровые заросли и узнать
читать дальше

о целебных свойствах Озера желаний. Путешествие начинается у вашего отеля, и по дороге вы сможете полюбоваться песчаными просторами. В парке вас ждут Ворота Аллаха и погружение в кристально чистые воды с яркими коралловыми рифами

4.9
43 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌊 Подводный мир Красного моря
  • 🏞️ Геологические разломы
  • 🌿 Мангровые заросли
  • 📸 Ворота Аллаха
  • 🏖️ Белоснежные пляжи

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Рас-Мохамеда - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В летние месяцы (июнь-август) температура может быть высокой, но это время идеально для любителей жаркого климата. Зимой (декабрь-февраль) вода может быть прохладной, но природа остаётся впечатляющей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе

Что можно увидеть

  • Ворота Аллаха
  • Геологические разломы
  • Озеро желаний

Описание экскурсии

Национальный парк Рас-Мохаммед Рядом с жарким курортным Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо — Национальный парк Рас-Мохаммед, славящийся одними из самых красивых пляжей в мире с белым песком и бирюзовыми водами. Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места. Что вас ожидает: Чудеса среди пустыни: Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса, и по пути вы полюбуетесь песчаными просторами. Ворота Аллаха: При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха. Геологические разломы: Вы увидите следы древнего землетрясения — геологические разломы глубиной до 50 метров, заполненные водой. Подводный мир: На побережье вас ждёт погружение в подводный мир Красного моря с его кристально чистыми водами и яркими коралловыми рифами. Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов. Мангровые заросли: Вы увидите мангровые заросли, которые прекрасно существуют в соленой воде, а также понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями. Озеро желаний: Узнаете о целебных свойствах воды Озера желаний и, если захотите, искупаетесь в нём. Важная информация: Начало экскурсии у вашего отеля. С собой необходимо взять:
Паспорт • Шляпа и солнцезащитный крем • Солнечные очки • Свободная и удобная одежда • Лёгкая куртка или свитер (зависит от сезона) • Купальник, полотенце, водная обувь, снаряжение для скроклинга, подводный чехол для телефона • Деньги на дополнительные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ворота Аллаха
  • Геологические разломы
  • Мангровые заросли
  • Озеро желаний
Что включено
  • Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком
  • Трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле
  • Входной билет в заповедник
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Прокат снаряжения (маска, ласты и жилет по 4$, гидрокостюм 6$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Начало экскурсии у вашего отеля
  • С собой необходимо взять:
  • Паспорт
  • Шляпа и солнцезащитный крем
  • Солнечные очки
  • Свободная и удобная одежда
  • Лёгкая куртка или свитер (зависит от сезона)
  • Купальник, полотенце, водная обувь, снаряжение для скроклинга, подводный чехол для телефона
  • Деньги на дополнительные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
41
4
1
3
1
2
1
Р
Роман
14 ноя 2025
Хорошая экскурсия в небольшой группе с весёлым гидом. Удобно, что она не занимает целый день, но при этом даёт возможность увидеть всё самое главное. Единственным минусом для меня оказалось то,
читать дальше

что я до этого ни разу не плавал с маской и трубкой и сразу же наглотался воды, а когда наконец вошёл во вкус, заплыв уже подходил к концу:) Фото не покупал - откровенно дорого, да и на себя, позорно плачущего от солёной морской воды, любоваться желания не было:)

Т
Татьяна
14 ноя 2025
Хорошая организация, риф действительно очень красивый.
Если вы не опытный пловец, лучше взять в аренду ласты, потому что снорклинг 1,5 часа.
Из нюансов: после точки, где можно арендовать оборудование, потом до конца экскурсии негде сходить в туалет, вокруг голая пустыня, надо это учитывать
О
Ольга
14 ноя 2025
Хороший гид, отлично говорит на русском языке. Короткая не утомительная экскурсия на 5 часов. Брали в аренду маску и ласты, все ща 8 долларов. Если мерзнете - возьмите в аренду гидрокостюм, снорклить больше часа, можно подмерзнуть.
Е
Екатерина
13 ноя 2025
Сегодня были на данной экскурсии, всё очень и очень понравилось.
Организация экскурсии на высоте, всё чётко. Продуман весь маршрут, гид очень интересно рассказал за данный заповедник.
Рекомендую к посещению.
N
Nikita
13 ноя 2025
Лучший гид, организация на высшем уровне, комфортное общение, программа очень обширная и насыщенная. Всем рекомендую!
N
Nikolay
12 ноя 2025
Что больше всего понравилось:
1. Небольшое количество людей в группе
2. Правильный маршрут: быстро, быстро, быстро к морю, потом сразу в море, потом согрелись на суше
3. Хорошая организация, нигде особо ждать не
читать дальше

пришлось. Было место взять в аренду снаряжение без лишней бюрократии. А сдавали вообще не сами, а организаторы поездки.
4. Веселое отношение организаторов к поездке, все было легко и непринужденно.

Пара советов будущим участникам: это именно морская экскурсия, мы провели в море чуть меньше двух часов. Поэтому:
1. Возьмите в прокате гидрокостюм, иначе будете мерзнуть после первого часа. И ласты, с ними плавать куда комфортнее. О маске с трубкой даже не говорю, без них там вообще делать нечего.
2. Ну и полотенца не забудьте
3. Еще паспорт. Там есть пункт контроля, нам так пропустили, но может и не повезти.

В общем и целом - отлично провели время в море, хотя и дорога по пустыне среди гор тоже доставила удовольствие.

А
Анна
10 ноя 2025
Отлично провели время. Замечательный гид Багдади рассказал об особенностях национального парка, об обитателях подводного мира, и почему не стоит бояться акул ныряя возле рифов. Посетили по настоящему живописные места в хорошей компании. Рекомендую всем, не пожалеете.
О
Ольга
9 ноя 2025
По организации экскурсии всё хорошо. Забрали в 7:30 от отеля, заехали в прокат за костюмами, ластами, масками и подводным гидом Ахмедом. И через полчаса были в заповеднике. По дороге гид
читать дальше

Богдади рассказывал историю заповедника. Сам заповедник не понравился. Не получилось насладиться природой из-за большого кол-ва людей, приезжающих огромными группами на больших автобусах. У нас была мини-группа,7 чел, и то было некомфортно. Гид Ахмед в море постоянно поторапливал, мы всей кучкой плыли за ним,вокруг видишь чужие руки-ноги,а не рыб. Если в вашем отеле есть хороший риф, то здесь ничего нового не увидите, всё теже самые рыбы. У нас в отеле был хороший риф и рыб я там больше смогла увидеть, даже мант приплывал, нежели здесь. После плавания гид Богдади угостил манго. Далее поехали смотреть мангровые деревья и обитающих там крабов, затем разломы, образовавшиеся из-за землетрясения. После остановка у озера желаний, где было неограничено время купания и затем ворота Аллаха. На обратном пути гид Ахмед предлагает купить фото и видео,в тч подводные за 30$. Я не брала.
Также у меня остался осадочек от того, что при оплате за экскурсию гид не принял 1$ чуть надорванный по краю. Сначала принял, потом увидел что купюра слегка надорвана, прочитал целую лекцию о том что этой купюрой невозможно нигде расплатиться и в итоге вернул, сделав размен. Причем эту купюру мне дали днем ранее в магазине. Считаю гид поступил совершенно нелояльно и некрасиво. К слову этот $ потратила в магазине, без проблем

А
Анна
9 ноя 2025
Экскурсия хорошая, гид Богдади очень весёлый, но второй гид Ахмед, с которым был снорклинг, очень навязчиво предлагал делать фото в воде, хотя я 3 раза сказала ему, что не люблю
читать дальше

фотографироваться и совсем этого не хочу, он всё равно заставил меня это сделать, это было очень неприятно, если бы не этот момент, было бы 5, а так могу поставить только 4, так как это очень сильно испортило мне настроение. Пожалуйста, не делайте так, не все люди любят фотографироваться, слушайте, о чём вас просят.

С
Сергей
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все ожидания оправдались! Всё четко по времени, мы везде первые, в отличае от других групп! Отдельное спасибо гиду Богдади, очень интересно и весело было, это не первая экскурсия с ним, настоящий профессионал, очень культурный и знающий гид.
А
Антон
4 ноя 2025
Спасибо за клевую экскурсию. Нас набралось мало людей из за того, что в последний момент семья заболела, но экскурсия все равно состоялась! Интересно рассказывали про заповедник + мы приехали первыми на снорклинг, увидели черепаху и других рыбок. Рекомендую к посещению
Е
Елена
3 ноя 2025
Лучшая экскурсия! Я была на 4 экскурсиях в Египте, но эта попала в самое сердце, багодаря гиду Богдади! Профессионал, даёт интересную информацию, смешно шутит, приятный в общении. Организовано всё по
читать дальше

высшему разряду. Мы приехали в заповедник первые, когда ещё не было ни одного автобуса. И это было очень правильно. Благодаря инструктору в воде, мы увидели очень многих редких рыб. Он специально нырял и показывал нам, куда смотреть.
Экскурсия динамичная и недолгая. Мы не устали, но посмотрели много всего интересного и красивого
Всем рекомендую! Не пожалеете!

И
Игорь
2 ноя 2025
Был на экскурсии в экскурсоводом Богдади, очень рекомендую. Отлично знает русский язык, знает историю края. Все рассказал, подсказал, не навязывал лишнего. Рекомендую маску раздельную, рассказал о том, что в полно
читать дальше

лицевой ты дышишь углекислым газом и есть эффект укачивания(у меня такая и мне были не понятно причины), так же я брал короткий гидрокостюм(о чем не пожалел, к концу часового плавания стал поддержать немного, без него бы вообще замерз).
У нас экскурсия получилась супер индивидуальная, всего 4 человека и прошла супер.
С нами еще был опытный дайвер, который нас сопровождал в воде, показывал интересных рыб и делал фото/ видео (она отдельно за 15$ с человека). Мы видели черепаху☺️. Очень рекомендую, экскурсия в малой группе, в море мы были первыми и закончили как раз когда первые автобусы начали прибывать.

Ю
Юлия
31 окт 2025
В
Валентина
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Багдади рассказал много интересного об Египте, рекомендую

Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

Похожие экскурсии из Шарм-эш-Шейха

Прогулка на яхте в Рас-Мохаммед
На яхте
9 часов
13 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Водная прогулка в Шарм-Эль-Шейхе
Белоснежная яхта, лазурное море и идеальный отдых в национальном парке Рас-Мохаммед. Дайвинг, снорклинг и обед на борту - всё для вашего удовольствия
Начало: Шарм-эль-Шейхе
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$27 за человека
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
На автобусе
5 часов
-
13%
106 отзывов
Водная прогулка
Лучший выбор
Национальный парк Рас-Мохаммед - в мини-группе
Из Шарм-эль-Шейха к заповедным местам и живописным коралловым рифам
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, субботу и воскресенье в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$34$39 за человека
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
На машине
5.5 часов
20 отзывов
Водная прогулка
Идиллические пейзажи: водная прогулка
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
$300 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Шарм-эш-Шейхе. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Шарм-эш-Шейхе