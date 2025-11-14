Национальный парк Рас-Мохаммед Рядом с жарким курортным Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо — Национальный парк Рас-Мохаммед, славящийся одними из самых красивых пляжей в мире с белым песком и бирюзовыми водами. Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места. Что вас ожидает: Чудеса среди пустыни: Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса, и по пути вы полюбуетесь песчаными просторами. Ворота Аллаха: При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха. Геологические разломы: Вы увидите следы древнего землетрясения — геологические разломы глубиной до 50 метров, заполненные водой. Подводный мир: На побережье вас ждёт погружение в подводный мир Красного моря с его кристально чистыми водами и яркими коралловыми рифами. Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов. Мангровые заросли: Вы увидите мангровые заросли, которые прекрасно существуют в соленой воде, а также понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями. Озеро желаний: Узнаете о целебных свойствах воды Озера желаний и, если захотите, искупаетесь в нём. Важная информация: Начало экскурсии у вашего отеля. С собой необходимо взять:

Паспорт • Шляпа и солнцезащитный крем • Солнечные очки • Свободная и удобная одежда • Лёгкая куртка или свитер (зависит от сезона) • Купальник, полотенце, водная обувь, снаряжение для скроклинга, подводный чехол для телефона • Деньги на дополнительные расходы.