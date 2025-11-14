Национальный парк Рас-Мохамед - это удивительное место рядом с Шарм-эль-Шейхом, где можно увидеть уникальные геологические разломы и насладиться красотой подводного мира Красного моря. Туристы смогут посетить мангровые заросли и узнать
5 причин купить эту экскурсию
- 🌊 Подводный мир Красного моря
- 🏞️ Геологические разломы
- 🌿 Мангровые заросли
- 📸 Ворота Аллаха
- 🏖️ Белоснежные пляжи
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Рас-Мохамеда - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода комфортная и не слишком жаркая. В летние месяцы (июнь-август) температура может быть высокой, но это время идеально для любителей жаркого климата. Зимой (декабрь-февраль) вода может быть прохладной, но природа остаётся впечатляющей.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ворота Аллаха
- Геологические разломы
- Озеро желаний
Описание экскурсии
Национальный парк Рас-Мохаммед Рядом с жарким курортным Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо — Национальный парк Рас-Мохаммед, славящийся одними из самых красивых пляжей в мире с белым песком и бирюзовыми водами. Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места. Что вас ожидает: Чудеса среди пустыни: Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса, и по пути вы полюбуетесь песчаными просторами. Ворота Аллаха: При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха. Геологические разломы: Вы увидите следы древнего землетрясения — геологические разломы глубиной до 50 метров, заполненные водой. Подводный мир: На побережье вас ждёт погружение в подводный мир Красного моря с его кристально чистыми водами и яркими коралловыми рифами. Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов. Мангровые заросли: Вы увидите мангровые заросли, которые прекрасно существуют в соленой воде, а также понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями. Озеро желаний: Узнаете о целебных свойствах воды Озера желаний и, если захотите, искупаетесь в нём. Важная информация: Начало экскурсии у вашего отеля. С собой необходимо взять:
Паспорт • Шляпа и солнцезащитный крем • Солнечные очки • Свободная и удобная одежда • Лёгкая куртка или свитер (зависит от сезона) • Купальник, полотенце, водная обувь, снаряжение для скроклинга, подводный чехол для телефона • Деньги на дополнительные расходы.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ворота Аллаха
- Геологические разломы
- Мангровые заросли
- Озеро желаний
Что включено
- Услуги гида, прекрасно владеющего русским языком
- Трансфер из вашего отеля и обратно на комфортабельном автомобиле
- Входной билет в заповедник
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Прокат снаряжения (маска, ласты и жилет по 4$, гидрокостюм 6$)
Где начинаем и завершаем?
Начало: От вашего отеля
Завершение: У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Начало экскурсии у вашего отеля
- С собой необходимо взять:
- Паспорт
- Шляпа и солнцезащитный крем
- Солнечные очки
- Свободная и удобная одежда
- Лёгкая куртка или свитер (зависит от сезона)
- Купальник, полотенце, водная обувь, снаряжение для скроклинга, подводный чехол для телефона
- Деньги на дополнительные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 43 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Роман
14 ноя 2025
Хорошая экскурсия в небольшой группе с весёлым гидом. Удобно, что она не занимает целый день, но при этом даёт возможность увидеть всё самое главное. Единственным минусом для меня оказалось то,
Т
Татьяна
14 ноя 2025
Хорошая организация, риф действительно очень красивый.
Если вы не опытный пловец, лучше взять в аренду ласты, потому что снорклинг 1,5 часа.
Из нюансов: после точки, где можно арендовать оборудование, потом до конца экскурсии негде сходить в туалет, вокруг голая пустыня, надо это учитывать
Если вы не опытный пловец, лучше взять в аренду ласты, потому что снорклинг 1,5 часа.
Из нюансов: после точки, где можно арендовать оборудование, потом до конца экскурсии негде сходить в туалет, вокруг голая пустыня, надо это учитывать
О
Ольга
14 ноя 2025
Хороший гид, отлично говорит на русском языке. Короткая не утомительная экскурсия на 5 часов. Брали в аренду маску и ласты, все ща 8 долларов. Если мерзнете - возьмите в аренду гидрокостюм, снорклить больше часа, можно подмерзнуть.
Е
Екатерина
13 ноя 2025
Сегодня были на данной экскурсии, всё очень и очень понравилось.
Организация экскурсии на высоте, всё чётко. Продуман весь маршрут, гид очень интересно рассказал за данный заповедник.
Рекомендую к посещению.
Рекомендую к посещению.
Организация экскурсии на высоте, всё чётко. Продуман весь маршрут, гид очень интересно рассказал за данный заповедник.
Рекомендую к посещению.
N
Nikita
13 ноя 2025
Лучший гид, организация на высшем уровне, комфортное общение, программа очень обширная и насыщенная. Всем рекомендую!
N
Nikolay
12 ноя 2025
Что больше всего понравилось:
1. Небольшое количество людей в группе
2. Правильный маршрут: быстро, быстро, быстро к морю, потом сразу в море, потом согрелись на суше
3. Хорошая организация, нигде особо ждать не
1. Небольшое количество людей в группе
2. Правильный маршрут: быстро, быстро, быстро к морю, потом сразу в море, потом согрелись на суше
3. Хорошая организация, нигде особо ждать не
А
Анна
10 ноя 2025
Отлично провели время. Замечательный гид Багдади рассказал об особенностях национального парка, об обитателях подводного мира, и почему не стоит бояться акул ныряя возле рифов. Посетили по настоящему живописные места в хорошей компании. Рекомендую всем, не пожалеете.
О
Ольга
9 ноя 2025
По организации экскурсии всё хорошо. Забрали в 7:30 от отеля, заехали в прокат за костюмами, ластами, масками и подводным гидом Ахмедом. И через полчаса были в заповеднике. По дороге гид
А
Анна
9 ноя 2025
Экскурсия хорошая, гид Богдади очень весёлый, но второй гид Ахмед, с которым был снорклинг, очень навязчиво предлагал делать фото в воде, хотя я 3 раза сказала ему, что не люблю
С
Сергей
9 ноя 2025
Отличная экскурсия! Все ожидания оправдались! Всё четко по времени, мы везде первые, в отличае от других групп! Отдельное спасибо гиду Богдади, очень интересно и весело было, это не первая экскурсия с ним, настоящий профессионал, очень культурный и знающий гид.
А
Антон
4 ноя 2025
Спасибо за клевую экскурсию. Нас набралось мало людей из за того, что в последний момент семья заболела, но экскурсия все равно состоялась! Интересно рассказывали про заповедник + мы приехали первыми на снорклинг, увидели черепаху и других рыбок. Рекомендую к посещению
Е
Елена
3 ноя 2025
Лучшая экскурсия! Я была на 4 экскурсиях в Египте, но эта попала в самое сердце, багодаря гиду Богдади! Профессионал, даёт интересную информацию, смешно шутит, приятный в общении. Организовано всё по
И
Игорь
2 ноя 2025
Был на экскурсии в экскурсоводом Богдади, очень рекомендую. Отлично знает русский язык, знает историю края. Все рассказал, подсказал, не навязывал лишнего. Рекомендую маску раздельную, рассказал о том, что в полно
Ю
Юлия
31 окт 2025
В
Валентина
20 окт 2025
Экскурсия очень понравилась, Багдади рассказал много интересного об Египте, рекомендую
