Озеро желаний, мангровые рощи, коралловый риф — за полдня вы увидите лучшее в заповеднике Рас-Мохаммед! Между локациями будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.
А на остановках у вас будет время, чтобы поснорклить, изучить жилища маленьких крабов и насладиться видами со смотровых площадок.
А на остановках у вас будет время, чтобы поснорклить, изучить жилища маленьких крабов и насладиться видами со смотровых площадок.
Описание водной прогулки
- Вы увидите монументальные ворота Аллаха из каменных глыб.
- Посетите озеро желаний, где можно загадать самое сокровенное. И оно обязательно сбудется!
- Посмотрите на разломы, образовавшиеся после землетрясения.
- Изучите мангровые рощи — места, где живут маленькие крабы. Растения здесь растут прямо в солёной воде.
- Побываете на смотровых площадках с захватывающими видами.
- Займётесь снорклингом, исследуя самый красивый риф.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota, услуги гида, входные билеты в заповедник.
- Необходимо взять с собой снаряжение для плавания (маски, ласты, жилет). Если у вас его нет, можно взять в прокат за отдельную плату — от $4 за одну единицу.
- Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 527 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
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