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Озеро желаний, мангровые рощи, коралловый риф — за полдня вы увидите лучшее в заповеднике Рас-Мохаммед! Между локациями будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.



А на остановках у вас будет время, чтобы поснорклить, изучить жилища маленьких крабов и насладиться видами со смотровых площадок.