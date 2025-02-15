Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед

Оценить наземные и подводные жемчужины национального парка на экскурсии из Шарм-эль-Шейха
Озеро желаний, мангровые рощи, коралловый риф — за полдня вы увидите лучшее в заповеднике Рас-Мохаммед! Между локациями будем перемещаться на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером.

А на остановках у вас будет время, чтобы поснорклить, изучить жилища маленьких крабов и насладиться видами со смотровых площадок.
Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед
Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед
Удивительные красоты заповедника Рас-Мохаммед
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
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фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 08:00

Описание водной прогулки

  • Вы увидите монументальные ворота Аллаха из каменных глыб.
  • Посетите озеро желаний, где можно загадать самое сокровенное. И оно обязательно сбудется!
  • Посмотрите на разломы, образовавшиеся после землетрясения.
  • Изучите мангровые рощи — места, где живут маленькие крабы. Растения здесь растут прямо в солёной воде.
  • Побываете на смотровых площадках с захватывающими видами.
  • Займётесь снорклингом, исследуя самый красивый риф.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Toyota, услуги гида, входные билеты в заповедник.
  • Необходимо взять с собой снаряжение для плавания (маски, ласты, жилет). Если у вас его нет, можно взять в прокат за отдельную плату — от $4 за одну единицу.
  • Программа подойдёт взрослым и детям с 5 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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