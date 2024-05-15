1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Групповая
6 часов
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€20 за человека
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Начало: у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
«По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от €500 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Затем отдохнём в парке, посмотрим на одно из чудес современного Каира — 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
€400 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООлег15 мая 2024Что понравилось: маленькая группа, по программе посетили все основные локации заповедника, инструктор делал фото под водой (самостоятельно такие не сделаешь),
- ООльга11 мая 2024Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
- ААнастасия8 мая 2024Интересная ознакомительная экскурсия с заповедником. Не ищите здесь следы цивилизации, нет душевых и кабинок для переодевания. Но можно приспособиться. Спасибо
- ЕЕгор7 мая 2024Экскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. Микс национальностей, но для меня
- ААлександр5 мая 2024Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
- ММарина21 апреля 2024Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
- ААнтон2 апреля 2024Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени.
- ИИрина27 марта 2024Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Виды в заповеднике - фантастические, прямо как в фильме. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. И еще нам дали с собой вкуснющую клубнику👌👌👌
- ЛЛариса5 марта 2024Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и
- ООксана19 января 2024Незабываемые впечатления на всю жизнь! Инструктор по снорклингу устроил нам настоящую фотосессию, на рифе мы плыли, держась за круг и
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Парки»
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