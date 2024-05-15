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даже просто элементарных удобств. Но зато в этой пустыне, которая протянулась на многие километры, есть такие уникальные сайты, как Ворота Аллаха, мангровая роща, глубокая трещина в земной коре после землетрясения 1968 года, Волшебное озеро, и Залив акул. И, конечно, любителей подводного плавания ожидают уникальные коралловые рифы. Мы решили посмотреть их в другой раз, и наш веселый и доброжелательный гид Багдади изменил программу по нашему желанию. Он рассказал нам много интересного; меня особенно заинтересовал Залив Акул. Багдади также сделал для нас массу прекрасных фото, угостил фруктами, был внимателен и пунктуален. По дороге до парка хотелось бы еще услышать что-то из истории и культуры Египта, но у нас завтра с Багдади экскурсия по старому городу и музею, и мы надеемся, что наши ожидания не напрасны! Экскурсия очень понравилась.