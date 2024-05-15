Экскурсии по паркам Шарм-Эль-Шейха

Найдено 6 экскурсий в категории «Парки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
21 отзыв
Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед: незабываемое приключение
Погрузитесь в удивительный мир подводных кораллов и тайн природы в национальном парке Рас-Мохаммед. Вас ждет незабываемое приключение
Начало: У шлагбаума вашего отеля
«Полчаса — и мы уже в национальном парке Рас-Мохаммед»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
20 за человека
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
10 отзывов
Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
Начало: Отель размещения / лобби / ресепшен/ шлагбаум
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$180 за всё до 3 чел.
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Индивидуальная
13 часов
Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
Полная перезагрузка вдали от цивилизации, под звездным небом и в окружении фантастических видов
Начало: у вашего отеля в Шарме, Хургаде или Каире
«По прибытии в Белую пустыню вы пересядете на джипы и отправитесь исследовать уникальный национальный парк Египта»
Завтра в 01:00
10 июня в 01:00
от 500 за всё до 3 чел.
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Христианский Каир: поездка из Шарм-эль-Шейха
Погулять по библейским местам, поклониться святыням и увидеть монастырь в пещере
«Затем отдохнём в парке, посмотрим на одно из чудес современного Каира — 30 тысяч гектаров зелени, цветов и аллей»
10 июня в 09:00
11 июня в 06:00
400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Олег
    15 мая 2024
    Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
    Что понравилось: маленькая группа, по программе посетили все основные локации заповедника, инструктор делал фото под водой (самостоятельно такие не сделаешь),
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    поездка была на полдня, не утомительно. Что не понравилось: на месте нет туалетов и комнат для переодевания (это уже вопрос не к организатору), у меня свое снаряжение, но пришлось ожидать других в пункте проката. А в целом, за такую цену экскурсия хорошая.

  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
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    местах практически одна) великолепные фото как с Мальдив) И самое главное…. Ахмед сделал так чтт бы я полюбила с первого погружения в маске воду(я никогда не ныряла и боялась) более того мы увидели мурену 🤪 хотя она очень редко появляеться дем) спасибо, таким учителям и проводникам! Спасибо организаторам

  • А
    Анастасия
    8 мая 2024
    Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
    Интересная ознакомительная экскурсия с заповедником. Не ищите здесь следы цивилизации, нет душевых и кабинок для переодевания. Но можно приспособиться. Спасибо
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    нашим снорклинг-инструкторам, один тащил на своем круге, второй делал подводные фото и видео. Риф здесь живой и красивый, но глубоко, если боитесь, можно поплавать в зоне с белым песочком. Видели следы лис, больших птиц и крабов (и самих их тоже). Понравилось ещё то, что экскурсия на полдня.

  • Е
    Егор
    7 мая 2024
    Путешествие в заповедник Рас-Мохаммед
    Экскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. Микс национальностей, но для меня
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    это не было проблемой. Спасибо гиду Мусе, делал остановки в малолюдных местах, у ворот Аллаха остановились на обратном пути. Как обещал гид, людей там было совсем не было (см. фото). Риф красивый, живой. И в целом виды природы осень завораживающее. Мне показался интересным этот заповедник.

    Экскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. МиксЭкскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. МиксЭкскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. МиксЭкскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. МиксЭкскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. МиксЭкскурсия понравилась тем, что была небольшая группа, на остановках видел другие группы по 40 человек…. Микс
  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
    Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода
  • А
    Антон
    2 апреля 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени.
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    На хорошем и удобном микроавтобусе доехали до Рас Мухамед. По дороге Багдади очень интересно рассказал не только о заповеднике и подводной жизни Красного моря, но и об истории образования моря и проливов и о самом городе Шарм Эль Шейх. В заповеднике посетили локации, запланированные по экскурсии, а также место купания по нашим пожеланиям. Ещё раз огромное спасибо Багдади и команде сопровождения в лице водителя и инструктора.

    Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Виды в заповеднике - фантастические, прямо как в фильме. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. И еще нам дали с собой вкуснющую клубнику👌👌👌
  • Л
    Лариса
    5 марта 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и
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    даже просто элементарных удобств. Но зато в этой пустыне, которая протянулась на многие километры, есть такие уникальные сайты, как Ворота Аллаха, мангровая роща, глубокая трещина в земной коре после землетрясения 1968 года, Волшебное озеро, и Залив акул. И, конечно, любителей подводного плавания ожидают уникальные коралловые рифы. Мы решили посмотреть их в другой раз, и наш веселый и доброжелательный гид Багдади изменил программу по нашему желанию. Он рассказал нам много интересного; меня особенно заинтересовал Залив Акул. Багдади также сделал для нас массу прекрасных фото, угостил фруктами, был внимателен и пунктуален. По дороге до парка хотелось бы еще услышать что-то из истории и культуры Египта, но у нас завтра с Багдади экскурсия по старому городу и музею, и мы надеемся, что наши ожидания не напрасны! Экскурсия очень понравилась.

    Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
  • О
    Оксана
    19 января 2024
    Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
    Незабываемые впечатления на всю жизнь! Инструктор по снорклингу устроил нам настоящую фотосессию, на рифе мы плыли, держась за круг и
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    таким образом ни во что и ни в кого не врезались - очень продумано! Вообще всё продумано до мелочей и самое главное безопасно! Вся команда была чудесна, а место действительно стоит обязательного посещения!

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Парки»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
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  3. Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
  4. Индивидуальное путешествие в восхитительный парк Рас-Мухаммед
  5. Белая и Черная пустыня за 2 дня из Шарм-эль-Шейха
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  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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