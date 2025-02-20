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Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед

Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию в национальный парк Рас-Мохаммед, где природа сохранила свои первозданные красоты. Открывшийся в 1989 году, парк является жемчужиной Шарм-Эль-Шейха.

Здесь вы познакомитесь с мангровыми зарослями, окунетесь
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в историю геологических разломов, насладитесь уникальной красотой Суэцкого залива и, если захотите, погрузитесь в мир подводного снорклинга.

Экскурсия обещает быть насыщенной: от Ворот Аллаха до соленых озер - каждый уголок заповедника хранит свои тайны и легенды, которыми мы с удовольствием поделимся

5
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌿 Погружение в природу первого национального парка Египта
  • 🏞️ Впечатляющие мангровые заросли и геологические разломы
  • 🌊 Уникальная возможность снорклинга в одном из лучших мест мира
  • 🏝️ Живописные виды Суэцкого залива и Соленого озера
  • 🚐 Комфортная поездка на минивэне с кондиционером
  • 🍉 Включены напитки, снеки и сезонные фрукты
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед

Что можно увидеть

  • Ворота Аллаха
  • Мангровая роща
  • Тектонический разлом
  • Акабский залив
  • Суэцкий залив
  • Соленое озеро

Описание экскурсии

Идиллические пейзажи

Вы увидите главные достопримечательности заповедника. В программе экскурсии:

  • Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем. Я расшифрую его символическое значение и помогу понять, почему образующие его каменные глыбы сложены именно таким образом.
  • Мангровая роща — вы полюбуетесь мангровыми деревьями с ослепительно белыми стволами и ветвями. Всё дело в том, что они покрыты самой настоящей солью. Я расскажу, какие еще секреты таит это удивительное место.
  • Тектонический разлом — результат мощного землетрясения, произошедшего миллионы лет назад. Вы увидите его последствия и услышите детали этого события.
  • Акабский и Суэцкий заливы — по желаю вы сможете поплавать с маской и рассмотреть фантастически красивые кораллы.
  • Соленое озеро — вода в нем схожа по составу с Мертвым морем. Вы узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся, и насладитесь сюрреалистическими видами.

Организационные детали

  • Это экскурсия на полдня: мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом
  • Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
  • В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор
  • В стоимость включены: транспорт и входные билеты в заповедник, напитки, снеки, сезонные фрукты
  • Аренда снаряжения для снорклинга оплачивается дополнительно
  • По запросу количество участников можно увеличить до 8. Доплата составит $33 за человека
  • Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5350 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
19
4
2
3
2
1
Садовничий
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на следующий день нам экскурсию в парк Рас-Мохаммед, так как наш тур оператор отменил вечером
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экскурсию и у нас выпадал весь следующий день. Валид все сделал на высшем уровне и экскурсия состоялась. Нас было 5 человек - 4 взрослых и ребенок 9 лет.
Утром в оговоренное время гид и транспорт ждал нас у ворот отеля.
Ребята предоставляют в аренду все для снорклинга, нам обошлось на 5 человек около 55 долларов аренда снаряжения.
Очень порадовали подарки от Валида которые мы получили утром - это детская игрушка для ребенка мягкий верблюд, женщинам вязанные косметички, а мужчинам арафатки - мелочь но очень приятная. Также нам в конце экскурсии подарили целый пакет бананов.
Фотограф и подводный инструктор в команде один и тот же человек.
Фотографии получились неплохие, а вот подводная съемка плохого качества.
В конце экскурсии предлагают все фото и видео купить.
Покупать или нет - дело Ваше.
Торг уместный.
Мы изначально не особо хотели фото от фотографа, но парень был навязчивый и ходил постоянно фотографировал, в итоге порядка 150 фото сделал с нами. 60% фото норм, остальное так себе.
Смотрите то что он предлагает в конце и думайте нужно это или нет.
Мы заплатили 130$ с учетом торга. Думаю можно было бы гораздо больше выторговать стоимость но мы в конце экскурсии задержались при погружении (плавали около 2 часов) и спешили обратно, так что фото смотрели в машине частично и быстро.
Очень понравился экскурсовод Айад (вроде так). Очень интересно рассказывал и показывал.

Рекомендую.

Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на
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Лариса
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и даже просто элементарных удобств. Но зато в этой пустыне, которая
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протянулась на многие километры, есть такие уникальные сайты, как Ворота Аллаха, мангровая роща, глубокая трещина в земной коре после землетрясения 1968 года, Волшебное озеро, и Залив акул. И, конечно, любителей подводного плавания ожидают уникальные коралловые рифы.
Мы решили посмотреть их в другой раз, и наш веселый и доброжелательный гид Багдади изменил программу по нашему желанию. Он рассказал нам много интересного; меня особенно заинтересовал Залив Акул.
Багдади также сделал для нас массу прекрасных фото, угостил фруктами, был внимателен и пунктуален.
По дороге до парка хотелось бы еще услышать что-то из истории и культуры Египта, но у нас завтра с Багдади экскурсия по старому городу и музею, и мы надеемся, что наши ожидания не напрасны!
Экскурсия очень понравилась.

Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов
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Ekaterina
Короткая и интересная экскурсия с прекрасными видами! Замечательный гид! Все показал, рассказал, пофотографировал, подсказал красивые виды! Была возможность побродить по песку, поплавать в небольших озерах, осмотреть достопримечательности. Бонусом от гида
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были напитки и свежие фрукты - неожиданно и очень приятно! Мы с подругой остались очень и очень довольны! А еще по пути нам встретились дикие верблюды, одного из которых нам удалось погладить и покормить - такая вот удача, восторг! Дикие верблюды совсем не такие, на которых катают туристов.

Короткая и интересная экскурсия с прекрасными видами! Замечательный гид! Все показал, рассказал, пофотографировал, подсказал красивые виды!
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Юрий
Хорошая небольшая экскурсия, больше всего понравилось купание
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Елена
Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом все успели за 5 часов. Рассказал много интересного, чего раньше не слышали. Детям тоже было интересно. Место волшебное! Особенно риф. Рекомендую. Спасибо.
Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом
Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом
Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом
Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом
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О
Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех местах практически одна) великолепные фото как с Мальдив)
И самое главное….
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Ахмед сделал так чтт бы я полюбила с первого погружения в маске воду(я никогда не ныряла и боялась) более того мы увидели мурену 🤪 хотя она очень редко появляеться дем) спасибо, таким учителям и проводникам! Спасибо организаторам

Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы
Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы
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Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха

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