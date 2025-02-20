Приглашаем вас на уникальную индивидуальную экскурсию в национальный парк Рас-Мохаммед, где природа сохранила свои первозданные красоты. Открывшийся в 1989 году, парк является жемчужиной Шарм-Эль-Шейха.
Здесь вы познакомитесь с мангровыми зарослями, окунетесь
Здесь вы познакомитесь с мангровыми зарослями, окунетесь
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Погружение в природу первого национального парка Египта
- 🏞️ Впечатляющие мангровые заросли и геологические разломы
- 🌊 Уникальная возможность снорклинга в одном из лучших мест мира
- 🏝️ Живописные виды Суэцкого залива и Соленого озера
- 🚐 Комфортная поездка на минивэне с кондиционером
- 🍉 Включены напитки, снеки и сезонные фрукты
Что можно увидеть
- Ворота Аллаха
- Мангровая роща
- Тектонический разлом
- Акабский залив
- Суэцкий залив
- Соленое озеро
Описание экскурсии
Идиллические пейзажи
Вы увидите главные достопримечательности заповедника. В программе экскурсии:
- Ворота Аллаха — памятник, воздвигнутый в честь окончания вражды с Израилем. Я расшифрую его символическое значение и помогу понять, почему образующие его каменные глыбы сложены именно таким образом.
- Мангровая роща — вы полюбуетесь мангровыми деревьями с ослепительно белыми стволами и ветвями. Всё дело в том, что они покрыты самой настоящей солью. Я расскажу, какие еще секреты таит это удивительное место.
- Тектонический разлом — результат мощного землетрясения, произошедшего миллионы лет назад. Вы увидите его последствия и услышите детали этого события.
- Акабский и Суэцкий заливы — по желаю вы сможете поплавать с маской и рассмотреть фантастически красивые кораллы.
- Соленое озеро — вода в нем схожа по составу с Мертвым морем. Вы узнаете, какие полезные элементы в ней содержатся, и насладитесь сюрреалистическими видами.
Организационные детали
- Это экскурсия на полдня: мы выезжаем из отеля после завтрака, возвращаемся перед обедом
- Экскурсия проводится на комфортабельном туристическом минивэне Toyota Hiace оборудованном кондиционером (при необходимости войдет коляска, детский беговел/велосипед)
- В поездке вас сопровождает лицензированный снорклинг-инструктор
- В стоимость включены: транспорт и входные билеты в заповедник, напитки, снеки, сезонные фрукты
- Аренда снаряжения для снорклинга оплачивается дополнительно
- По запросу количество участников можно увеличить до 8. Доплата составит $33 за человека
- Оплатить экскурсию возможно переводом в рублях (₽) на карту Сбербанка или Тинькофф банка
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валид — ваша команда гидов в Шарм-эш-Шейхе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5350 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валид, я профессиональный лицензированный гид-египтолог, директор туристической компании, живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе уже более 20 лет. Пишите, мы с командой гидов сделаем ваш отдых незабываемым!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 21 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарю организатора за качественно предоставленные услуги. Накануне вечером я обратился к Валиду с просьбой организовать на следующий день нам экскурсию в парк Рас-Мохаммед, так как наш тур оператор отменил вечером
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Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и даже просто элементарных удобств. Но зато в этой пустыне, которая
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Короткая и интересная экскурсия с прекрасными видами! Замечательный гид! Все показал, рассказал, пофотографировал, подсказал красивые виды! Была возможность побродить по песку, поплавать в небольших озерах, осмотреть достопримечательности. Бонусом от гида
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Хорошая небольшая экскурсия, больше всего понравилось купание
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Нам очень понравилась экскурсия. Ездили с детьми, гид был приветливый, доброжелательный. Не торопил, помогал. При этом все успели за 5 часов. Рассказал много интересного, чего раньше не слышали. Детям тоже было интересно. Место волшебное! Особенно риф. Рекомендую. Спасибо.
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О
Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех местах практически одна) великолепные фото как с Мальдив)
И самое главное….
И самое главное….
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