читать дальше уменьшить

экскурсию и у нас выпадал весь следующий день. Валид все сделал на высшем уровне и экскурсия состоялась. Нас было 5 человек - 4 взрослых и ребенок 9 лет.

Утром в оговоренное время гид и транспорт ждал нас у ворот отеля.

Ребята предоставляют в аренду все для снорклинга, нам обошлось на 5 человек около 55 долларов аренда снаряжения.

Очень порадовали подарки от Валида которые мы получили утром - это детская игрушка для ребенка мягкий верблюд, женщинам вязанные косметички, а мужчинам арафатки - мелочь но очень приятная. Также нам в конце экскурсии подарили целый пакет бананов.

Фотограф и подводный инструктор в команде один и тот же человек.

Фотографии получились неплохие, а вот подводная съемка плохого качества.

В конце экскурсии предлагают все фото и видео купить.

Покупать или нет - дело Ваше.

Торг уместный.

Мы изначально не особо хотели фото от фотографа, но парень был навязчивый и ходил постоянно фотографировал, в итоге порядка 150 фото сделал с нами. 60% фото норм, остальное так себе.

Смотрите то что он предлагает в конце и думайте нужно это или нет.

Мы заплатили 130$ с учетом торга. Думаю можно было бы гораздо больше выторговать стоимость но мы в конце экскурсии задержались при погружении (плавали около 2 часов) и спешили обратно, так что фото смотрели в машине частично и быстро.

Очень понравился экскурсовод Айад (вроде так). Очень интересно рассказывал и показывал.



Рекомендую.