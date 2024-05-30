1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Первый национальный парк Египта расположен на самой южной точке Синайского полуострова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€180 за всё до 3 чел.
Мини-группа
5 часов
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше, с её суровыми окаменелыми скальными образованиями вдоль побережья»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 мая 202416 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
- ЯЯна27 мая 2024Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
- ИИлья26 мая 2024Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
- ООльга11 мая 2024Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
- ААлександр5 мая 2024Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
- ММарина21 апреля 2024Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
- ААнтон2 апреля 2024Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени.
- ИИрина27 марта 2024Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Виды в заповеднике - фантастические, прямо как в фильме. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. И еще нам дали с собой вкуснющую клубнику👌👌👌
- ЛЛариса5 марта 2024Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Национальные парки»
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Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
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