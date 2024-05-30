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напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!