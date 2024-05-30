Национальные парки Шарм-Эль-Шейха

Найдено 3 экскурсии в категории «Национальные парки» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Заповедник Рас-Мохаммед: эксклюзивное путешествие и снорклинг
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: от Ворот Аллаха до магического озера и уникальных рифов для снорклинга
Начало: В вашем отеле
«Первый национальный парк Египта расположен на самой южной точке Синайского полуострова»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 4 чел.
Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
18 отзывов
Фантастический Рас-Мохаммед: Индивидуальное приключение в Шарм-Эль-Шейх
Откройте для себя чудеса Рас-Мохаммеда: мангровые рощи, тектонические разломы и кристальные воды залива
«Рас-Мохаммед — первый национальный парк страны, открытый в далеком 1989 году»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180 за всё до 3 чел.
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
🚌 На автобусе
Мини-группа
5 часов
3 отзыва
Групповая экскурсия в национальный парк Рас-Мохамед из Шарм-Эль-Шейха
Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Начало: У вашего отеля
«Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше, с её суровыми окаменелыми скальными образованиями вдоль побережья»
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Завтра в 08:30
11 июня в 08:30
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего не сказать. Мы все
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    (я, сестра, дочь и сын) были просто в восторге! Красивейшие места, интересные рассказы о них! Во время плавания на рифах видели близко ската, огромную черепаху, ну и, конечно же, миллионы разноцветных и разноформенных рыбок. Это очень круто! Гид нас нигде не торопил. Настолько, что мы даже потеряли счет времени и вернулись в отель на несколько часов позже планируемого времени. Обед в ресторане - это отдельная тема! Это оооочень вкусно! Все блюда из обеда! Дети (вообще, они прихотливы в еде) лопали за обе щеки! В общем, однозначно рекомендую гида! Интересно, познавательно, очень классно провели время. Маршрут тоже продуманный. Ничего лишнего. Когда будем еще в Шарме, обязательно поедем с Махмудом еще на экскурсии.

    16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего16 апреля 2024г ездили с семьей на экскурсию с Махмудом. Сказать, что нам понравилось, это ничего
  • Я
    Яна
    27 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Сегодня побывали на данной экскурсии, всё прошло замечательно! В назначенное время Махмуд ждал нас на выходе с отеля, машина комфортная, прохладные
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    напитки уже ждали нас в салоне. По дороге Махмуд рассказывал историю заповедника, да и просто болтали о бо всём. Нам было комфортно и интересно с ним общаться. Главное из за чего мы взяли индивидуальную экскурсию- это уединение и мы получили именно то что хотели! На всех локациях были практически одни не пересекались с толпами туристов, это истинное удовольствие ты и пустыня, или прекрасный пляж только для тебя! Для нашего удобства были стулья, зонт, холодильник с прохладными напитками, время было полностью в нашем расположении никто нас не торопил. Снорклин чудесный яркие живые кораллы, множество рыб, некоторые огромных размеров. Две остановки для купания на первой очень большая глубина первозданный вид, на второй глубина относительно не большая, белоснежный песок, подводные сады. Можно было и на третий пляж заехать, но мы много плавали, устали и решили, что третий раз нам будет лишним. По дороге назад Махмуд завёз нас ресторан Fares, нам подали суп из морепродуктов, лепешки, закуски, креветки,мидии, кальмары, жаренная на огне рыба, рис. Лично для нас порции были большими, всё не съели. Ещё раз огромное спасибо Махмуду!!!

  • И
    Илья
    26 мая 2024
    Наземные и подводные красоты заповедника Рас-Мохаммед
    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед! Отлично продуманная программа, красивые места. Гид спланировал программу так что бы мы разминулись с толпами
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    туристов. Красивые места, особое впечатление произвело солёное озеро и риф "Марса Барека". На экскурсии Махмуд позаботился о комфорте: были напитки и шезлонги, везде где они могли потребоваться. Интересно рассказывал про объекты посещения. Межу делом сделал несколько отличных фото. Отдельным пунктом, который следует отметить, был шикарный морской ресторан в конце. Никогда не ел морскую живность вкуснее чем в нём! Итого: восхитительная экскурсия и очаровательный гид. Рекомендую.

    Ездили с Махмудом в заповедник Рас-Мохаммед!
  • О
    Ольга
    11 мая 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Благодарю очень моего гида Ахмеда! И всю команду! В первую очередь они сделали все что бы я была ао всех
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    местах практически одна) великолепные фото как с Мальдив) И самое главное…. Ахмед сделал так чтт бы я полюбила с первого погружения в маске воду(я никогда не ныряла и боялась) более того мы увидели мурену 🤪 хотя она очень редко появляеться дем) спасибо, таким учителям и проводникам! Спасибо организаторам

  • А
    Александр
    5 мая 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
  • М
    Марина
    21 апреля 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
    Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода
  • А
    Антон
    2 апреля 2024
    Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
    Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени.
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    На хорошем и удобном микроавтобусе доехали до Рас Мухамед. По дороге Багдади очень интересно рассказал не только о заповеднике и подводной жизни Красного моря, но и об истории образования моря и проливов и о самом городе Шарм Эль Шейх. В заповеднике посетили локации, запланированные по экскурсии, а также место купания по нашим пожеланиям. Ещё раз огромное спасибо Багдади и команде сопровождения в лице водителя и инструктора.

    Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал
  • И
    Ирина
    27 марта 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Прекрасная экскурсия! Было очень интересно. Виды в заповеднике - фантастические, прямо как в фильме. Нам очень понравилось. Спасибо организаторам. И еще нам дали с собой вкуснющую клубнику👌👌👌
  • Л
    Лариса
    5 марта 2024
    Фантастический национальный парк Рас-Мохаммед
    Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов с сувенирами, кафе и
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    даже просто элементарных удобств. Но зато в этой пустыне, которая протянулась на многие километры, есть такие уникальные сайты, как Ворота Аллаха, мангровая роща, глубокая трещина в земной коре после землетрясения 1968 года, Волшебное озеро, и Залив акул. И, конечно, любителей подводного плавания ожидают уникальные коралловые рифы. Мы решили посмотреть их в другой раз, и наш веселый и доброжелательный гид Багдади изменил программу по нашему желанию. Он рассказал нам много интересного; меня особенно заинтересовал Залив Акул. Багдади также сделал для нас массу прекрасных фото, угостил фруктами, был внимателен и пунктуален. По дороге до парка хотелось бы еще услышать что-то из истории и культуры Египта, но у нас завтра с Багдади экскурсия по старому городу и музею, и мы надеемся, что наши ожидания не напрасны! Экскурсия очень понравилась.

    Эта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазиновЭта экскурсия не похожа на многие другие. Здесь не увидишь мечетей, церквей, пирамид; не найдешь магазинов

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Национальные парки»

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  3. Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
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  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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