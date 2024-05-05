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дороге Багдади очень интересно рассказал не только о заповеднике и подводной жизни Красного моря, но и об истории образования моря и проливов и о самом городе Шарм Эль Шейх. В заповеднике посетили локации, запланированные по экскурсии, а также место купания по нашим пожеланиям. Ещё раз огромное спасибо Багдади и команде сопровождения в лице водителя и инструктора.