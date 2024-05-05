Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе

Рядом с жарким Шарм-эль-Шейхом находится настоящее геологическое чудо! Национальный парк Рас-Мохаммед интересно изучить не только под водой, но и на суше
Национальный парк Рас-Мохамед, расположенный недалеко от Шарм-эль-Шейха, представляет собой уникальное геологическое чудо.

Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места.

Погружение в кристально чистые воды, мангровые заросли и целебные свойства Озера желаний - всё это ждёт вас в национальном парке Рас-Мохамед
5
3 отзыва
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
Национальный парк Рас-Мохамед - в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Чудеса среди пустыни

  • Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса. По пути вы полюбуетесь песчаными просторами.
  • При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха.
  • Вы также увидите следы древнего землетрясения: геологические разломы глубиной до 50 метров, заполненные водой.
  • На побережье вас ждёт погружение в подводный мир Красного моря, с его кристально чистыми водами и яркими коралловыми рифами. Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов.
  • Вы увидите мангровые заросли – растения, которые прекрасно существуют в соленой воде и дышат не листьями, как все деревья, а корнями. А ещё понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями.
  • Вы узнаете о целебных свойствах воды Озера желаний и, если захотите, искупаетесь в нём.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто с кондиционером, сопровождение гида, входной билет в заповедник, вода и сезоные фрукты.
  • Необходимо иметь снаряжение для подводного плавания (ласты, маски, трубки, спасательные жилеты, по желанию фотоаппаратура для подводной съемки и т. д.). Если у вас его не будет, мы заедем в пункт проката.
  • Дополнительные расходы: прокат снаряжения (маска, ласты и жилет по 4$, гидрокостюм 6$).
  • Сопровождать вас будет один из наших гидов.

во вторник, четверг и воскресенье в 08:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослый€35
Дети с 5 до 11 лет€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Александр
5 мая 2024
Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
Марина
21 апр 2024
Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсоводаСтоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода
Антон
2 апр 2024
Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени. На хорошем и удобном микроавтобусе доехали до Рас Мухамед. По
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дороге Багдади очень интересно рассказал не только о заповеднике и подводной жизни Красного моря, но и об истории образования моря и проливов и о самом городе Шарм Эль Шейх. В заповеднике посетили локации, запланированные по экскурсии, а также место купания по нашим пожеланиям. Ещё раз огромное спасибо Багдади и команде сопровождения в лице водителя и инструктора.

Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехалВсё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал

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