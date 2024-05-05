Национальный парк Рас-Мохамед, расположенный недалеко от Шарм-эль-Шейха, представляет собой уникальное геологическое чудо.
Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места.
Погружение в кристально чистые воды, мангровые заросли и целебные свойства Озера желаний - всё это ждёт вас в национальном парке Рас-Мохамед
Исследуйте окаменелые скальные образования, наслаждайтесь подводным миром Красного моря и узнайте об истории этого места.
Погружение в кристально чистые воды, мангровые заросли и целебные свойства Озера желаний - всё это ждёт вас в национальном парке Рас-Мохамед
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Чудеса среди пустыни
- Дорога из Шарм-эль-Шейха займёт примерно полчаса. По пути вы полюбуетесь песчаными просторами.
- При въезде в парк остановимся, чтобы сделать фотографии у монументальных Ворот Аллаха.
- Вы также увидите следы древнего землетрясения: геологические разломы глубиной до 50 метров, заполненные водой.
- На побережье вас ждёт погружение в подводный мир Красного моря, с его кристально чистыми водами и яркими коралловыми рифами. Во время снорклинга гид будет сопровождать вас и покажет лучшие уголки рифов.
- Вы увидите мангровые заросли – растения, которые прекрасно существуют в соленой воде и дышат не листьями, как все деревья, а корнями. А ещё понаблюдаете за забавными крабиками и грациозными цаплями.
- Вы узнаете о целебных свойствах воды Озера желаний и, если захотите, искупаетесь в нём.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном авто с кондиционером, сопровождение гида, входной билет в заповедник, вода и сезоные фрукты.
- Необходимо иметь снаряжение для подводного плавания (ласты, маски, трубки, спасательные жилеты, по желанию фотоаппаратура для подводной съемки и т. д.). Если у вас его не будет, мы заедем в пункт проката.
- Дополнительные расходы: прокат снаряжения (маска, ласты и жилет по 4$, гидрокостюм 6$).
- Сопровождать вас будет один из наших гидов.
во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|€35
|Дети с 5 до 11 лет
|€20
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Богдади — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 162 туристов
Приветствую вас, дорогие путешественники! Меня зовут Богдади. Уже более 17 лет я живу и работаю в Шарм-эль-Шейхе. Я лицензированный египтолог. В моей команде работают профессиональные, русскоговорящие, харизматичные и дружелюбные гидыЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Александр
5 мая 2024
Всё прошло прекрасно. Красивые рифы, интересная информация, прекрасные фото. Спасибо!
Марина
21 апр 2024
Стоит отметить отличную организацию экскурсии, всё чётко грамотно и интересно. Маршрут супер. Кроме того от экскурсовода был бонус - подарок и вкуснейший арбуз. Инструктор по подводному плаванию большой мастер своего дела, лучший. Огромное спасибо этой профессиональной команде!!!
Антон
2 апр 2024
Всё выше всяческих похвал. Ездили двумя семьями, поэтому получилась индивидуальная экскурсия. Багдади, организатор и гид, приехал точно к оговоренному времени. На хорошем и удобном микроавтобусе доехали до Рас Мухамед. По
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