📍 Из Шарм-эль-Шейха — в сказочную Дахаб! Проведите незабываемый вечер в одном из самых атмосферных городков Синая. 🚌 Выезд во второй половине дня 🍽️ Роскошный ужин из морепродуктов прямо у моря 🌊 Ресторан с видом на волны, свечи, романтическая обстановка 🎶 Живая музыка, восточный колорит и свобода под звёздами 📸 Дахаб — это рай для активных пользователей соцсетей: фото на фоне заката, волн и огней набережной Время для прогулки по набережной, шопинга и красивых фото 🔥 Идеально для пар, друзей и тех, кто хочет отдохнуть душой. 🌿 Без гида — для вашего полного спокойствия и свободы. Экскурсия организована так, чтобы вы могли насладиться Дахабом в собственном ритме, без расписаний, лишней информации и чужих взглядов. Максимум тишины, уединения и личного пространства — идеально для тех, кто любит гулять самостоятельно, делать фото, выбирать свой маршрут и просто наслаждаться моментом 📝 Перед поездкой вам будет подробно объяснена вся программа. Важная информация: 🧾 Важная информация 🕒 Продолжительность поездки: около 5 часов (включая дорогу и свободное время в Дахабе) 🚗 Транспорт: современное, кондиционированное авто с бесплатным Wi-Fi 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальная поездка: только для вас — никакой группы, полная приватность 📍 Время в Дахабе: 3 часа — достаточно, чтобы поужинать, прогуляться, отдохнуть 📲 Поддержка:

общение на русском языке в Whats

App или Telegram — до, во время и после поездки 📸 Перед поездкой: вы получите фото машины, номер, время встречи и точную программу 🕊️ Гибкость: вы можете завершить вечер раньше по желанию — всё подстроено под ваш комфорт 👕 Одежда: легкая, удобная для прогулки по набережной. Вечером может быть прохладно — возьмите кофту 🚫 Ограничения: поездка подходит для всех возрастов. Нет ограничений по физической подготовке 💳 Оплата: наличными (доллары, евро, фунты) или переводом в рублях (возможна предоплата) 🍽️ Ужин: столик у моря бронируется заранее — для вашего удобства и уединения