1. ✨ Всё для вашего комфорта — подготовлено заранее 2. 🌅 Закат в Дахабе: идеальный момент для воспоминаний 3. 🚗 Частная поездка — только для вас 4. 🍽️ Ужин у моря — вкус
Описание экскурсии
📍 Из Шарм-эль-Шейха — в сказочную Дахаб! Проведите незабываемый вечер в одном из самых атмосферных городков Синая. 🚌 Выезд во второй половине дня 🍽️ Роскошный ужин из морепродуктов прямо у моря 🌊 Ресторан с видом на волны, свечи, романтическая обстановка 🎶 Живая музыка, восточный колорит и свобода под звёздами 📸 Дахаб — это рай для активных пользователей соцсетей: фото на фоне заката, волн и огней набережной Время для прогулки по набережной, шопинга и красивых фото 🔥 Идеально для пар, друзей и тех, кто хочет отдохнуть душой. 🌿 Без гида — для вашего полного спокойствия и свободы. Экскурсия организована так, чтобы вы могли насладиться Дахабом в собственном ритме, без расписаний, лишней информации и чужих взглядов. Максимум тишины, уединения и личного пространства — идеально для тех, кто любит гулять самостоятельно, делать фото, выбирать свой маршрут и просто наслаждаться моментом 📝 Перед поездкой вам будет подробно объяснена вся программа. Важная информация: 🧾 Важная информация 🕒 Продолжительность поездки: около 5 часов (включая дорогу и свободное время в Дахабе) 🚗 Транспорт: современное, кондиционированное авто с бесплатным Wi-Fi 👨👩👧👦 Индивидуальная поездка: только для вас — никакой группы, полная приватность 📍 Время в Дахабе: 3 часа — достаточно, чтобы поужинать, прогуляться, отдохнуть 📲 Поддержка:
общение на русском языке в Whats
App или Telegram — до, во время и после поездки 📸 Перед поездкой: вы получите фото машины, номер, время встречи и точную программу 🕊️ Гибкость: вы можете завершить вечер раньше по желанию — всё подстроено под ваш комфорт 👕 Одежда: легкая, удобная для прогулки по набережной. Вечером может быть прохладно — возьмите кофту 🚫 Ограничения: поездка подходит для всех возрастов. Нет ограничений по физической подготовке 💳 Оплата: наличными (доллары, евро, фунты) или переводом в рублях (возможна предоплата) 🍽️ Ужин: столик у моря бронируется заранее — для вашего удобства и уединения
Выезд из Шарм-эль-Шейха в 15:30. Прибытие в Дахаб около 16:30. Свободное время для прогулки по набережной, ужина у моря, шопинга и фото. Отправление из Дахаба в 19:20. Возвращение в отель в Шарм-эль-Шейхе около 20:20. Полная информация о машине, месте встречи и деталях программы будет направлена заранее через WhatsApp или Telegram
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 📍Что вы увидите во время поездки в Дахаб (15:00 - закат)
- 🛣️ Выезд из Шарм-эль-Шейха - в 15:00
- Комфортабельный транспорт с кондиционером и внимательным водителем доставит вас в Дахаб - жемчужину Синайского полуострова
- 🏖️ Набережная Дахаба (Dahab Corniche)
- Главное место для вечерней прогулки. Морской бриз, хипповская атмосфера, уютные кафе и сувенирные лавки - всё для душевного отдыха
- 🍽️ Ужин у самого моря
- Заранее бронируем для вас ресторан с лучшим видом на залив Акаба. Вас ждёт восточная кухня, мягкий свет заката и звук волн - вечер запомнится надолго
- 🎨 Уличное искусство и арт-галереи
- Дахаб - это свобода самовыражения. Увидите красочные фрески, арт-магазины, мастерские и уличную музыку
- 🍦 Кафе с фирменными напитками и мороженым
- Попробуете натуральное мороженое, ароматный бедуинский чай с мятой или каркаде - прямо на свежем воздухе
- 📸 Фотосессия у моря и в горах на закате
- Лучшее время для фото - «золотой час». Мы покажем вам живописные точки с видом на море и горы
- 💎 Базар с изделиями ручной работы
- Успеете заглянуть на рынок: украшения из камней, бедуинские сувениры, масла и специи - всё ручной работы
- 📍По желанию:
- Прогулка вдоль Лагуны Дахаба
- 🌅 Закат - в районе 19:00-19:20
- После заката начинается обратный путь в Шарм-эль-Шейх
- 🚌 Возвращение в отель - примерно в 20:20
Что включено
- Комфортабельный трансфер (Шарм-эль-Шейх ↔ Дахаб) /n❄️ Современная машина с кондиционером и бесплатным Wi-Fi/n🪪 Помощь русскоязычного сопровождающего
- Время для прогулки, ужина и фото в Дахабе (около 3 часов)
- Бронирование столика у моря в ресторане с вкусным ужином из морепродуктов.
- Возможность остановок по дороге по вашему желани
Что не входит в цену
- Личные расходы: напитки, десерты, сувениры
- Чаевые (по вашему усмотрению) /n
Где начинаем и завершаем?
Начало: 📍Место начала экскурсии Наш водитель заберёт вас прямо из вашего отеля в Шарм-эль-Шейхе
Завершение: После насыщенного вечера в Дахабе мы отвезём вас обратно в отель в Шарм-эль-Шейхе. Комфортный трансфер, прохладный салон, интернет в дороге - отдых продолжается даже на обратном пути
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Шарм-эш-Шейха
