1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, обед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€550 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от €75 за всё до 4 чел.
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию)»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
€650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«В стоимость входят трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кальян и кофе в арабской кофейне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
€100 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
€170 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
«Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём»
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
€150 за всё до 3 чел.
Круиз
8 часов
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€30 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Посетите традиционную деревню и прокатитесь на верблюдах, поужинаете блюдами местной кухни»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Безалкогольные напитки (кроме свежевыжатых соков и кофе по-турецки), включены в стоимость»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Тиран с дайвингом и восхитительным обедом от Кока, Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море большой компанией (до 6 человек) или просто провести этот день на море всей семьей на индивидуальной яхте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Морские деликатесы — ресторан Fares Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вам предложат вкуснейший ужин с морепродуктами и освежающими прохладительными напитками»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Групповая
9 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Приглашаю вас в гастрономический тур в легендарный ресторан «Fares»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
«В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«После всех активностей вы поужинаете в атмосферном ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Ужин в ресторане с видом на мечеть — вы отведаете вкуснейшую традиционную кухню»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85€73 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90€77 за всё до 3 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85$72 за человека
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Посетить бутики локальных и мировых брендов в сопровождении специалиста
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50€43 за всё до 4 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила7 июня 2024Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
- ААнтонина2 июня 2024Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ВВиктория25 мая 2024Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
- ААлексей20 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
- EELENA20 мая 2024Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
- TTatibast18 мая 2024Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
- ААнна17 мая 2024Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ННаталья12 мая 2024Когда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не просто и особо не надеялись
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Гастрономические»
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Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Гастрономические" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 20 до 650 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Шарм-Эль-Шейха, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024