Гастрономические экскурсии Шарм-Эль-Шейха

Найдено 27 экскурсий в категории «Гастрономические» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
Отправляйтесь в уникальное путешествие по Синаю, где вас ждут разноцветные пейзажи, древние дольмены и аутентичный бедуинский обед
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер, обед»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
550 за всё до 6 чел.
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
Посетите уникальное кафе Farsha в Шарм-Эль-Шейх. Вечер с авторскими коктейлями, кальяном и эксклюзивной рассадкой. Включены трансфер и ужин
Начало: Из вашего отеля
«В кафе эксклюзивная рассадка: все гости заведения сидят за столиками на специальных подушках, которые называются «фарша»»
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
от 75 за всё до 4 чел.
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включено: трансфер из вашего отеля и обратно, шоу-программа, ужин, безалкогольные напитки, кроме кофе по-турецки и свежевыжатых соков (оплачиваются отдельно по желанию)»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
🛥 На яхте
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
Насладитесь морской прогулкой на яхте, погружением в подводный мир и вкусным обедом. Услуги капитана и прокат оборудования включены
«Наш кок приготовит для вас барбекю-обед и освежающие напитки»
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
650 за всё до 6 чел.
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Исследуйте аутентичные кафе и рестораны Шарм-Эль-Шейха, где подают блюда, популярные среди местных жителей. Погрузитесь в атмосферу настоящей арабской кухни
Начало: В вашем отеле
«В стоимость входят трансфер из отеля, еда и безалкогольные напитки, кальян и кофе в арабской кофейне»
Сегодня в 14:30
Завтра в 13:30
100 за всё до 3 чел.
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
3 отзыва
Путешествие по заповеднику Рас-Мохаммед + обед в рыбном ресторане
Посетить мангровые рощи и Озеро желаний, увидеть марсианские пейзажи и исследовать морские глубины
Начало: По месту вашего проживания
«В меню — свежайшие блюда средиземноморской кухни, рыба и морепродукты»
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
170 за всё до 3 чел.
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
Отужинать свежими морепродуктами без ожидания столика и языкового барьера
Начало: В вашем отеле
«Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём»
Сегодня в 19:30
Завтра в 13:30
150 за всё до 3 чел.
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
🛥 На яхте
Круиз
8 часов
2 отзыва
Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
Групповой круиз со снорклингом и дайвингом по желанию + шанс увидеть дельфинов (обед включён)
Начало: У вашего отеля
«Обед включён в стоимость: 2 вида мяса, гарнир, салат, напитки (чай, кофе, вода)»
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
30 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Посетите традиционную деревню и прокатитесь на верблюдах, поужинаете блюдами местной кухни»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Безалкогольные напитки (кроме свежевыжатых соков и кофе по-турецки), включены в стоимость»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
9 отзывов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная прогулка по заповеднику Рас-Мохаммед + обед на берегу моря
Начало: Ваш отель в Шарм-эль-Шейх
«Обед на берегу моря После утомительной прогулки по заповеднику и снорклинга, вас будет ждать обед в бедуинском шатре, на берегу моря В обед входит: Овощной салат, закуски (тахина), хлеб, курица на гриле, запеченный картофель и египетский рис»
Расписание: с понедельника по воскресенье в 09:30
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$180 за всё до 4 чел.
All inclusive индивидуальная поездка на яхте с дайвингом и обедом от кока
🛥 На яхте
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Эксклюзивная яхта с дайвингом и обедом в Шарм-Эль-Шейх от Кока
Исключительное путешествие на яхте с дайвингом и обедом - идеальный выбор для уединенного отдыха в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: Место встречи по договоренности с гидом
«Тиран с дайвингом и восхитительным обедом от Кока, Вы можете устроить себе романтическое путешествие, пикник на море большой компанией (до 6 человек) или просто провести этот день на море всей семьей на индивидуальной яхте»
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
$650 за всё до 6 чел.
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Индивидуальная
6 часов
18 отзывов
VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
Начало: Ваш отель
«Морские деликатесы — ресторан Fares Знаменитый рыбный ресторан Fares хорош во всём»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от $180 за всё до 4 чел.
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Билеты
5 часов
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вам предложат вкуснейший ужин с морепродуктами и освежающими прохладительными напитками»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
🐫 На верблюдах
Групповая
9 часов
Дахаб 4 в 1 (каньон Towailat, Три бассейна, катание на верблюдах, обед)
Расписание: Ежедневно в 07:30
$21 за человека
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Индивидуальная
3 часа
Гастрономический трип по рыбным местам - легендарный ресторан Fares
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает: Приглашаю вас в гастрономический тур в легендарный ресторан «Fares»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 3 чел.
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Индивидуальная
2 часа
Вечер в легендарном кафе "Farsha", формат "всё включено"
Начало: Ваш отель
«В стоимость экскурсии включён трансфер от места вашего проживания, сопровождение гида, ужин в кафе, безалкогольные напитки, кальян»
Расписание: Ежедневно в 17:30
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
$75 за человека
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«После всех активностей вы поужинаете в атмосферном ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Ужин в ресторане с видом на мечеть — вы отведаете вкуснейшую традиционную кухню»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 8573 за всё до 4 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
🚗 На машине
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Поплавать с рыбками у кораллового рифа и проводить закат в красивом месте
Начало: У вашего отеля
«После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
9077 за всё до 3 чел.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
«Вас ждёт гастрономическое путешествие в мир египетской кулинарии»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85$72 за человека
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Шопинг в Шарм-эль-Шейхе + дегустация восточных сладостей
Посетить бутики локальных и мировых брендов в сопровождении специалиста
Начало: У вашего отеля
«В стоимость входит: трансфер, сопровождение на шопинге и оплата счёта в кондитерской (чай/кофе, десерт, мороженое)»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
5043 за всё до 4 чел.
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
2 в 1: вечерний снорклинг с индивидуальным инструктором и закат в кафе с видом на море
Начало: Ваш отель
«Закат на пляже После продолжительного снорклинга — он будет длиться 40 минут, отправимся в кафе с невероятным видом на море»
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
90$77 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Людмила
    7 июня 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Посетили групповую поездку на яхте к острову Тиран со снорклингом и дайвингом, виды просто шикарные, цвет воды не реальный. Все
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    понравилось, сопровождающие гиды/инструкторы профессионалы, все объясняют, заботятся. На яхте всю дорогу был чай, сок и вода, накормили вкусным обедом, на обратном пути дали фруктов. Примечание: бронируйте дайвинг на сайте, если будет оплачивать на яхте, то цена будет 20$ вместо 13$. Прокат масок, жилета (оплачивается в порту) — $2–5, и фотографии на яхте тоже делают платно - $10-25

  • А
    Антонина
    2 июня 2024
    Легендарный рыбный ресторан Fares и другие удовольствия Шарм-эль-Шейха (всё включено)
    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам все очень понравилось и
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    от нас 100% рекомендация. 1. Мы взяли экскурсию в Каир. На этой экскурсии нас сопровождал коллега Валида Мухаммед. Посетили все что было в программе, обо всем рассказал, сделал нам огромную кучу фоток, угостил арабским кофе. Мы крайне довольны. Мы также взяли 2 доп опции - прокатились по Нилу и покатались на верблюдах. Прогулку по Нилу обычно берут если есть возможность по времени, тут смотрите сами, но на верблюдах точно рекомендую покататься. Это и эмоции и доставка в обзорную точку, где вам сделают фотки, которые не сделать из другого места. Для нас Египет это пирамиды, а чтобы получить максимальное удовольствие от их посещения лучше быть вместе к крутым и профессиональным гидом, так что тут как я и сказал ранее наш рекомендасьон. А да, в конце экскурсии нас очень вкусно покормили) 2. Также мы вместе с Валидом посетили рыбный ресторан Фарес. Но перед посещением ресторана в качестве бонуса Валид прокатил нас по Шарм-эль-Шейху. Посетили мечеть и храм, побывали на шикарной обзорной точке на весь город прямо на закате. Тоже сделали много классных фото. Сам ресторан очень понравился. Свежие морепродукты, приготовлены очень вкусно. Порции (на наш взгляд) большие. Мы все не осилили и нам все упаковали с собой. После еще выпили вкуснейший арабский кофе и покурили кальян. 3. И последней услугой стал трансфер в аэропорт. Тут тоже было все отлично, приехали ровно к назначенному времени и с комфортом отвезли прямо к нужному нам терминалу. В общем хочется отметить исключительную порядочность, пунктуальность и хороший сервис. А еще было ощущение на обоих экскурсиях будто ты просто гуляешь с другом по городу, а это возможно только если тебе комфортно. Услуги Валида будем рекомендовать всем друзьям и знакомым.

    Мы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что намМы воспользовались услугами Валида трижды. Постараюсь емко рассказать про каждую услугу. Но заранее скажу, что нам
  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • В
    Виктория
    25 мая 2024
    Сбежать с курорта: путешествие к острову Тиран
    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг! Сначала я хотела отказаться от
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    дайвинга, потому что первое погружение вышло неудачным и у меня при мысли о погружении были страх и паника, но инструктор уговорил меня попробовать. И очень бережно, осторожно и внимательно меня инструктировал и погружался со мной, мне удалось успокоиться и насладиться дайвингом, опустились на 10 метров до самого дна👍👍👍 Инструкторы по снорклингу тоже молодцы, за всеми следили, сопровождали группу к красивым кораллам, показывали интересных рыб, ракушки итд. Обед был вкусным и сытными, всю дорогу на яхте был горячий чай и прохладительные напитки, вечером давали фрукты. Немного мешала громкая музыка на обратном пути, так как все уже были уставшие и хотели спать. Также было бы здорово если бы рассказали немного про остров Тиран и затонувший корабль, возле которого мы ныряли.

    Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!Прогулка на яхте отличная - виды просто сумасшедшие! мы видели дельфинов - это был полный восторг!
  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
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    что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!) Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

  • E
    ELENA
    20 мая 2024
    VIP Индивидуальный тур в заповедник рас Мохаммед с обедом море продуктов
    Долго молчала, однако, далее не могу скрывать ото всех свои впечатления об одной из самых ярких и запоминающихся экскурсиях. Мохаммед
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    - профессионал своего дела, к авторской экскурсии подошёл очень внимательно. Поверьте, что такая возможность, за сравнительно небольшую плату, окупается в несколько крат. Плюсы: Гид общается на свободном отличном русском языке; Гид профессионал, отлично знакомый с историей места, владеет фактами о местности, а также является носителем культурного кода региона; Ваша поездка проходит в комфортном автомобиле, в дороге предусмотрены прохладительные напитки; Остановки не совпадают с групповыми экскурсионными; Нет жесткого тайминга пребывания на одной локации; Гид помогает сделать очень красивые фотографии; Гид подходит индивидуально, охотно отвечает на все вопросы. Минусы: влюбляешься в красоту этих мест, что не хочется уезжать 🥺💔

  • T
    Tatibast
    18 мая 2024
    Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
    Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
  • А
    Анна
    17 мая 2024
    Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
    Экскурсию рекомендую! Началась экскурсия с подарков всем нам) дети в восторге от игрушек. Ребята повара старались, фрукты, обед с морепродуктами.
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    Все здорово. Валид очень помогал всем чем мог, просили его и о том, что не входило в экскурсию. По всем вопросам помог, потратил много личного времени на решение наших просьб. Предупрежу только заранее о фото и видеосъемке. Так как экскурсия индивидуальная, за свою работу фотограф возьмет стоимость как с большой группы. Весьма ощутимая сумма… когда платит один человек. Будьте к этому готовы. Если есть гоупро, то вам и не понадобится фото и видео сопровождение. Валида, как организатора рекомендую, однозначно!

  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
    Когда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не просто и особо не надеялись
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    попасть туда. При поиске экскурсий повезло найти Анастасию, которая организовала нам индивидуальную поездку (сопровождение) в это крутое место, пропитанное аутентичностью и атмосферой востока, а так же подсказала в какое время лучше поехать) На комфортном авто мы доехали до кафе, сделали красивые фото, разместились на хороших местах, где смогли полностью погрузиться в атмосферу заведения. В стоимость были включены напитки и кальян. Эта поездка оставила у нас яркие впечатления и если мы снова прилетим в Шарм, обязательно ее повторим! Спасибо!

    Когда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не простоКогда планировали отпуск очень хотели попасть в Фаршу, но знали, что самостоятельно забронировать место не просто

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «Гастрономические»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Радужный Синай: путешествие по дикой бедуинской земле из Шарм-эль-Шейха
  2. Вечер в кафе Farsha - формат «всё включено»
  3. Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
  4. Яхта, дайвинг и обед: морская прогулка к острову Тиран и «египетским Мальдивам»
  5. Гастрономическое путешествие по арабским заведениям
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рас-Мохаммед
  2. Самое главное
  3. Пирамиды Гизы
  4. Синай
  5. Гора Моисея
  6. Остров Тиран
  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "Гастрономические" можно забронировать 27 экскурсий и билетов от 20 до 650 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 49 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Шарм-Эль-Шейха, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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