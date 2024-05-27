Экскурсии с ужином в Шарм-Эль-Шейхе

Найдено 11 экскурсий в категории «С ужином» в Шарм-Эль-Шейхе, цены от €20, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
1 отзыв
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вкусный ужин из морепродуктов, блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, овощей и фруктов»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
20 за человека
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
🚌 На автобусе
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
1 отзыв
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«После отправляемся в кафе бедуинов, ужинаем и смотрим шоу — по времени это займёт примерно 2,5-3 ч»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
30 за человека
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
🛥 На яхте
Круиз
5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Вас ждет вкусный ужин из блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, морепродуктов, овощей и фруктов»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Групповая
5 часов
9 отзывов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Билеты
5 часов
2 отзыва
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Вечерний круиз по Красному морю с шоу-программой
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вам предложат вкуснейший ужин с морепродуктами и освежающими прохладительными напитками»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
30 за человека
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
🛻 На квадроциклах
🐫 На верблюдах
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«После активного отдыха и релакса вас будет ждать ужин в эстетичном ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150128 за всё до 4 чел.
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Ужин в ресторане с видом на мечеть — вы отведаете вкуснейшую традиционную кухню»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
105 за всё до 3 чел.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«Перед ужином вы сами выберете с витрины морскую рыбу»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 8573 за всё до 4 чел.
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85$72 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    27 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
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    отличные фото! Прекрасная, обзорно-эстетическая экскурсия,Анастасия совместила не утомительную поездку в пустыню и коралловый риф, обед. По московским мерками при подъезде к ресторану нет вау эффекта, но заходишь внутрь и уютно, есть места для панорамных фото с чудесным видом на море, обед вкусный по всем меркам!!!! Хочу обратить ваше внимание, что в отличае от группового тура, вы можете немного отклониться от маршрута или от темы, все в ваших руках)

  • А
    Алексей
    20 мая 2024
    День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
    Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
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    что нам нравится пустыня и горы, отклонился от маршрута и отвез нас в красивейшее место с шикарным видом!) Очень рекомендую индивидуальные экскурсии!

  • T
    Tatibast
    18 мая 2024
    Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
    Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
  • И
    Ирина
    17 мая 2024
    Ужин на яхте с фольклорной шоу-программой
    Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
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    обстановке. И я вам скажу провести вечер в море, на чудесной яхте, со вкусным ужином, интересным и весёлым шоу, под чудесную музыку оказалось отличной идеей! Все кто хотел принимали участие в шоу программе, кто танцевал, кто поднимался на третью палубу и наблюдал огни города! Спасибо организаторам за реализацию такой чудесной идеи как ужин в море!

  • С
    Соня
    3 мая 2024
    Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
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    помощь. Интересно рассказывает про современный быт египтян, этим погружая в страну пребывания, что для меня очень ценно. Очень рекомендую эту экскурсию именно с организацией Наташи. Будем и по другим экскурсиям обращаться к ней. Спасибо огромное.

    Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё
  • д
    дарья
    5 марта 2024
    Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
    В целом не плохо, готовьтесь, что постоянно будут просить деньги те, кто катал на верблюде, дети. На верблюде, грубо говоря, просто фотосессия. Отъезжаешь на 200м, тебя фоткают и обратно. Минут 15 максимум.
  • А
    Алёна
    10 февраля 2024
    Супер мото-сафари - квадроциклы, катание на верблюдах и ужин с бедуинами
    Если в отеле нет вечерних шоупрограм с танцами и прочим, то есть смысл ехать. На деле лучшая часть - квадроциклв.
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    Прокатились на достаточное расстояние, возвращение ночью вообще вне всяких похвал. Но все остальное:"бедуины", верблюды (ровно 10 шагов сделал верблюд, затем остановка на 5 минут и 10 шагов назад) и шоу можно спокойно убрать, и ничего не потерять при этом. Ужин из национальных блюд это: ложка риса, салата и куриный наггетс. Для своих денег - нормально. Не удобно в том плане, что нет гида с группой. Не понятно куда идти, у кого спросить. Только инструктор на квадриках, он помогал всем, завязывал арафатки, следил за всеми, ему большое спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С ужином»

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  7. Цветной каньон
  8. Белый остров
  9. Старый город
  10. Набережная
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