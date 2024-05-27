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Прокатились на достаточное расстояние, возвращение ночью вообще вне всяких похвал. Но все остальное:"бедуины", верблюды (ровно 10 шагов сделал верблюд, затем остановка на 5 минут и 10 шагов назад) и шоу можно спокойно убрать, и ничего не потерять при этом. Ужин из национальных блюд это: ложка риса, салата и куриный наггетс. Для своих денег - нормально. Не удобно в том плане, что нет гида с группой. Не понятно куда идти, у кого спросить. Только инструктор на квадриках, он помогал всем, завязывал арафатки, следил за всеми, ему большое спасибо.