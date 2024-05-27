1 чел.
По популярности
Круиз
5 часов
Вечерний круиз на яхте с ужином и фольклорным шоу в Шарм-эль-Шейхе
Огни побережья, звёздное небо, ужин от шеф-повара и фольклорное шоу ждут вас на борту роскошной яхты в Шарм-Эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«Вкусный ужин из морепродуктов, блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, овощей и фруктов»
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
€20 за человека
Групповая
5 часов
Сафари с ужином и вечерним шоу из Шарм-эль-Шейха
Захватывающее сафари на квадроциклах, катание на верблюдах, ужин в деревне бедуинов и вечернее шоу с танцами и огнём - всё это ждёт вас в Шарм-эль-Шейхе
Начало: У вашего отеля
«После отправляемся в кафе бедуинов, ужинаем и смотрим шоу — по времени это займёт примерно 2,5-3 ч»
Расписание: ежедневно в 16:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
€30 за человека
Круиз
5 часов
Популярное предложение
Вечерний круиз на яхте с ужином и развлекательным шоу
Начало: Шлагбаум Вашего отеля
«Вас ждет вкусный ужин из блюд из мяса, курицы, разнообразных гарниров, морепродуктов, овощей и фруктов»
Расписание: Каждый день в 17-00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
$20 за человека
Групповая
5 часов
Мото-сафари в Шарм-Эль-Шейх: квадроциклы, верблюды, ужин с бедуинами
Вашему вниманию предлагается захватывающее приключение по пустыне на квадроциклах, с катанием на верблюдах и ужином в деревне бедуинов
Начало: Ваш отель
«отведайте вкуснейший ужин в бедуинском стиле»
Расписание: Ежедневно с 15:00 (время отправления зависит от вашего отеля)
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
$35 за человека
Билеты
5 часов
День и ужин в модном пространстве Заповедника Рас-Мохаммед
Начало: Ваш отель
«Что вас ожидает:Вас ждут шикарные рифы Заповедника, ощущение и атмосфера нетронутой природы, а так же высокий уровень сервиса и вкусный ужин в ресторане»
Расписание: С понедельника по воскресенье, с 09:00 до 12:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за всё до 4 чел.
Билет на борт
4 часа
Вечерний круиз с шоу-программой по Красному морю: магия восточной ночи
Проведите вечер незабываемо: круиз по Красному морю с ужином и шоу. Откройте мир восточного гостеприимства и красоты под звездами
Начало: У вашего отеля
«Вам предложат вкуснейший ужин с морепродуктами и освежающими прохладительными напитками»
Расписание: ежедневно в 17:00
Завтра в 17:00
10 июня в 17:00
€30 за человека
Индивидуальная
2 часа
Сафари с шоу и ужином в Шарм-эль-Шейх
Начало: Ваша гостиница
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
$25 за человека
скидка
15%
Индивидуальная
5 часов
Снорклинг среди рифов + ужин в модном месте
Провести день в новом эстетичном пространстве в заповеднике Рас-Мохаммед (всё включено)
Начало: У вашего отеля
«После активного отдыха и релакса вас будет ждать ужин в эстетичном ресторане»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150€128 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Вечер в Шарме: прогулка + ужин
Посетить ключевые достопримечательности и поужинать с видом на главную мечеть города
Начало: У вашего отеля
«Ужин в ресторане с видом на мечеть — вы отведаете вкуснейшую традиционную кухню»
Завтра в 15:00
10 июня в 15:00
€105 за всё до 3 чел.
скидка
14%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Оценить морские деликатесы и прокатиться по вечернему городу
Начало: У вашего отеля
«Перед ужином вы сами выберете с витрины морскую рыбу»
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85€73 за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Ужин в легендарном рыбном ресторане Шарм-эль-Шейха
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 85$72 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга27 мая 2024Я за индивидуальные экскурсии!) Про Анастасию, она петербурженка, это значит, что внимательна, спокойна и доброжелательная, конечно признак сегодняшнего времени, делает
- ААлексей20 мая 2024Отличная экскурсия, очень понравилось! Лоай отличный экскурсовод, отвечал на все вопросы и составил приятную компанию на все время экскурсии) услышав,
- TTatibast18 мая 2024Все понравилось! Чудесно провели вечер, вкусно поужинали, посмотрели интересное шоу, потанцевали, полюбовались огнями ночного города! Гости участвовали в шоу программе. Было легко и весело! Очень позитивная обстановка! Всем советуем! Очень романтично провести вечер в море на яхте!
- ИИрина17 мая 2024Всем привет! Рискнули и взяли экскурсию без отзывов(видимо новая). И не пожалели. Решили сбежать из отеля и поужинать в романтической
- ССоня3 мая 2024Наталья очень любит и болеет за свое дело, постоянно, но при этом не навязчиво, интересуется, всё ли нравится, требуется ли
- ддарья5 марта 2024В целом не плохо, готовьтесь, что постоянно будут просить деньги те, кто катал на верблюде, дети. На верблюде, грубо говоря, просто фотосессия. Отъезжаешь на 200м, тебя фоткают и обратно. Минут 15 максимум.
- ААлёна10 февраля 2024Если в отеле нет вечерних шоупрограм с танцами и прочим, то есть смысл ехать. На деле лучшая часть - квадроциклв.
Ответы на вопросы от путешественников по Шарм-Эль-Шейху в категории «С ужином»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Шарм-Эль-Шейхе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Шарм-Эль-Шейхе
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Шарм-Эль-Шейху в июне 2024
Сейчас в Шарм-Эль-Шейхе в категории "С ужином" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 20 до 150 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Шарм-Эль-Шейхе на 2024 год по теме «С ужином», 15 ⭐ отзывов, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август