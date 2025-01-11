В романтическом путешествии по Красному морю вы полюбуетесь панорамами окрестностей и звёздным небом Востока. Посмотрите шоу-программу и сможете потанцевать на дискотеке. А на ужине в формате шведского стола отведаете морские деликатесы и другие блюда европейской кухни.
5 причин купить этот билет на круиз
- 🚤 Прогулка на яхте
- 🍽️ Ужин из морепродуктов
- 🎶 Живая музыка
- 💃 Танец живота
- 🕺 Дискотека на борту
Что можно увидеть
- Красное море
Описание круиза
- Трансфер от отеля до причала и обратно.
- Прогулка на яхте по Красному морю.
- Ужин в формате «шведский стол»: морепродукты, блюда из курицы и мяса, овощи, фрукты, освежающие напитки.
- Шоу-программа: национальный танец «Танура», танец живота, живая музыка.
- Дискотека с диджеем и современной музыкой.
Организационные детали
- Мы заедем за вами в отель — дорога до порта займёт от 15 минут до часа в зависимости от вашего местонахождения. И после круиза отвезём вас обратно к 22:30.
- Дополнительные расходы: по желанию фото- и видео материалы, сделанные фотографом на борту; кофе по-турецки, свежевыжатые соки, алкогольные напитки.
- О съёмке и способах получения материалов вы сможете договориться самостоятельно на борту.
- Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 17:00
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Стоимость круиза
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$35
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 528 туристов
Здравствуйте, меня зовут Наталья! Я организую качественные экскурсии и поездки в Египте, предоставляю услуги индивидуального гида, консультирую по любым вопросам отдыха в этой гостеприимной стране. Поэтому, дорогие мои, я буду рада организовать для вас незабываемое приключение, наполненное только лучшими эмоциями! Работаю со своими коллегами-гидами.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Максим
11 янв 2025
Спасибо большое Наталье! Отлично провели время! В следующий раз будем обращаться…
Асафова
26 окт 2024
Экскурсия прошла хорошо
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