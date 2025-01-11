Вечерний круиз на яхте с ужином из морепродуктов

Насладиться вечерними видами Шарм-эль-Шейха и отдохнуть на борту трёхпалубного судна
В романтическом путешествии по Красному морю вы полюбуетесь панорамами окрестностей и звёздным небом Востока. Посмотрите шоу-программу и сможете потанцевать на дискотеке. А на ужине в формате шведского стола отведаете морские деликатесы и другие блюда европейской кухни.
5
2 отзыва

5 причин купить этот билет на круиз

  • 🚤 Прогулка на яхте
  • 🍽️ Ужин из морепродуктов
  • 🎶 Живая музыка
  • 💃 Танец живота
  • 🕺 Дискотека на борту
Вечерний круиз на яхте с ужином из морепродуктов
Вечерний круиз на яхте с ужином из морепродуктов
Вечерний круиз на яхте с ужином из морепродуктов
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 17:00

Что можно увидеть

  • Красное море

Описание круиза

  • Трансфер от отеля до причала и обратно.
  • Прогулка на яхте по Красному морю.
  • Ужин в формате «шведский стол»: морепродукты, блюда из курицы и мяса, овощи, фрукты, освежающие напитки.
  • Шоу-программа: национальный танец «Танура», танец живота, живая музыка.
  • Дискотека с диджеем и современной музыкой.

Организационные детали

  • Мы заедем за вами в отель — дорога до порта займёт от 15 минут до часа в зависимости от вашего местонахождения. И после круиза отвезём вас обратно к 22:30.
  • Дополнительные расходы: по желанию фото- и видео материалы, сделанные фотографом на борту; кофе по-турецки, свежевыжатые соки, алкогольные напитки.
  • О съёмке и способах получения материалов вы сможете договориться самостоятельно на борту.
  • Сопровождать вас буду я или другой гид из нашей команды.

ежедневно в 17:00

Выбрать дату

Стоимость круиза

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$35
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
11 янв 2025
Спасибо большое Наталье! Отлично провели время! В следующий раз будем обращаться…
Асафова
26 окт 2024
Экскурсия прошла хорошо

Похожие экскурсии из Шарм-Эль-Шейха

Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
На автобусе
На микроавтобусе
скидка
25%
236 отзывов
4 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх - в мини-группе
Групповая экскурсия по Шарм-эль-Шейху включает посещение Мечети Эль-Мустафа, коптской церкви, кафе «Фарша», Старого города и площади Сохо
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 15:30 и 15:45
Сегодня в 15:30
Завтра в 15:30
16$12 за человека
Вечерняя прогулка по Шарм-эль-Шейху
На машине
скидка
25%
75 отзывов
4 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Эксклюзивная вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху с гидом
Откройте вечерний Шарм-Эль-Шейх: мечети, рынки и кафе с видом на залив. Незабываемые впечатления и фото
Начало: Мы заберём вас из вашего отеля. Либо у ресепшена л...
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
100$75 за всё до 3 чел.
Вечерний Шарм-эль-Шейх
На машине
4 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Вечерняя прогулка по Шарм-Эль-Шейху: культура и развлечения
Откройте волшебство вечернего Шарм-Эль-Шейха: исторические места, шопинг и яркая ночная жизнь
Начало: У вашего отеля
21 фев в 17:30
23 фев в 17:30
$80 за всё до 4 чел.