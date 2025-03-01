Морские глубины всегда притягивали исследователей, писателей-фантастов, режиссёров. И фотографов — ведь кадры под водой получаются особенно атмосферными, загадочными.
Мы организуем съёмку в одном из лучших мест в сопровождении сертифицированного дайвера и фридайвера, чтобы было не только красиво, но и безопасно.
Мы организуем съёмку в одном из лучших мест в сопровождении сертифицированного дайвера и фридайвера, чтобы было не только красиво, но и безопасно.
Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание фото-прогулки
- Подготовка к фотосессии с сертифицированным дайвером и фридайвером
- Красивый пляж и море с кораллами
- Русскоязычная фотограф
- Съёмка 2–3 часа с перерывами на отдых
Организационные детали
- Съёмка проходит на Go Pro
- В течение 7 дней мы пришлём вам 70–100 фото в цветокоррекции + видео
В стоимость включено:
- трансфер из отеля и обратно
- маска и ласты
- платье либо ткань для съёмки
За отдельную стоимость можем организовать парную фотосессию, детали уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$390
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алиса — ваша команда гидов в Шарм-Эль-Шейхе
Провели экскурсии для 44 туристов
Привет из солнечного Шарм-эль-Шейха! Меня зовут Алиса, я работаю в команде потрясающих людей и профессионалов. В Шарме проживаю 11 лет, из них 8 работаю гидом. Экскурсии провожу я и моиЗадать вопрос
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