Подводная фотосессия в морских объятиях

На пару часов стать русалкой Ариэль (или Посейдоном) и сделать волшебные снимки на Go Pro
Морские глубины всегда притягивали исследователей, писателей-фантастов, режиссёров. И фотографов — ведь кадры под водой получаются особенно атмосферными, загадочными.

Мы организуем съёмку в одном из лучших мест в сопровождении сертифицированного дайвера и фридайвера, чтобы было не только красиво, но и безопасно.
Подводная фотосессия в морских объятиях
Подводная фотосессия в морских объятиях
Подводная фотосессия в морских объятиях
Ближайшие даты:
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Время начала: 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание фото-прогулки

  • Подготовка к фотосессии с сертифицированным дайвером и фридайвером
  • Красивый пляж и море с кораллами
  • Русскоязычная фотограф
  • Съёмка 2–3 часа с перерывами на отдых

Организационные детали

  • Съёмка проходит на Go Pro
  • В течение 7 дней мы пришлём вам 70–100 фото в цветокоррекции + видео

В стоимость включено:

  • трансфер из отеля и обратно
  • маска и ласты
  • платье либо ткань для съёмки

За отдельную стоимость можем организовать парную фотосессию, детали уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$390
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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