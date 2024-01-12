Изучить кораллы и понаблюдать за обитателями Красного моря в путешествии на полуподводной лодке
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даты
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Описание
Что вас ожидает
Приглашаем вас в путешествие на полуподводной лодке — необыкновенном судне, которое позволит вам увидеть Красное море со всех возможных ракурсов! Мы проплывём над коралловым рифом, и вы сможете понаблюдать за его обитателями через панорамные окна нижней палубы.
Вы увидите морских ежей с острыми иглами, скатов, ярко окрашенных рыб (рыбу-бабочку, хирурга, Наполеона, клоуна и многих других), а если повезёт — большую морскую черепаху. Поразитесь разнообразием форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвлёнными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму — от нежно-жёлтого и розового до коричневого и синего.
Во время прогулки русскоговорящий гид расскажет вам любопытные факты об обитателях морских глубин, а также предложит стаканчик прохладительного напитка (включён в стоимость).
Организационные детали
- В стоимость включено: страховка, трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, билет на субмарину, напиток на борту
- Наш водитель заберёт вас из отеля и после морской прогулки отвезёт обратно
- Продолжительность погружения — 1,5 часа
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в вашем отеле
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.