Познакомиться с обитателями морских глубин и выйти сухими из воды — таким будет ваше путешествие на батискафе Sea Scope! Мы с вами отправимся изучать красочный подводный мир Красного моря, которому по разнообразию кораллов, флоры и фауны нет равных в Северном полушарии!

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас в путешествие на полуподводной лодке — необыкновенном судне, которое позволит вам увидеть Красное море со всех возможных ракурсов! Мы проплывём над коралловым рифом, и вы сможете понаблюдать за его обитателями через панорамные окна нижней палубы.

Вы увидите морских ежей с острыми иглами, скатов, ярко окрашенных рыб (рыбу-бабочку, хирурга, Наполеона, клоуна и многих других), а если повезёт — большую морскую черепаху. Поразитесь разнообразием форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвлёнными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму — от нежно-жёлтого и розового до коричневого и синего.

Во время прогулки русскоговорящий гид расскажет вам любопытные факты об обитателях морских глубин, а также предложит стаканчик прохладительного напитка (включён в стоимость).

Организационные детали