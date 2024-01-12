Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Индивидуальный круиз в Шарм-Эль-Шейхе

Изучить кораллы и понаблюдать за обитателями Красного моря в путешествии на полуподводной лодке

Познакомиться с обитателями морских глубин и выйти сухими из воды — таким будет ваше путешествие на батискафе Sea Scope! Мы с вами отправимся изучать красочный подводный мир Красного моря, которому по разнообразию кораллов, флоры и фауны нет равных в Северном полушарии!
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Морской круиз на батискафе из Шарм-эль-Шейха
Ближайшие даты:
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Стоимость билета

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Приглашаем вас в путешествие на полуподводной лодке — необыкновенном судне, которое позволит вам увидеть Красное море со всех возможных ракурсов! Мы проплывём над коралловым рифом, и вы сможете понаблюдать за его обитателями через панорамные окна нижней палубы.

Вы увидите морских ежей с острыми иглами, скатов, ярко окрашенных рыб (рыбу-бабочку, хирурга, Наполеона, клоуна и многих других), а если повезёт — большую морскую черепаху. Поразитесь разнообразием форм кораллов, которые могут быть круглыми, плоскими, разветвлёнными, а также иметь другие фантастические формы и цветовую гамму — от нежно-жёлтого и розового до коричневого и синего.

Во время прогулки русскоговорящий гид расскажет вам любопытные факты об обитателях морских глубин, а также предложит стаканчик прохладительного напитка (включён в стоимость).

Организационные детали

  • В стоимость включено: страховка, трансфер на комфортабельном микроавтобусе с кондиционером, билет на субмарину, напиток на борту
  • Наш водитель заберёт вас из отеля и после морской прогулки отвезёт обратно
  • Продолжительность погружения — 1,5 часа
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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